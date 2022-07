Partout au Canada, une pénurie de sauveteurs inquiète pour la prochaine génération de nageurs

Trois fois par an pendant la pandémie, Catherine Lechman s’est consciencieusement connectée à son ordinateur pour tenter d’inscrire son fils de quatre ans à des cours de natation.

Elle a essayé à sa piscine résidentielle dans l’arrondissement montréalais de Pierrefonds, dans deux municipalités avoisinantes et par l’intermédiaire d’un service privé. Dans chaque cas, les places se remplissaient instantanément.

“Depuis que la pandémie a frappé, peu importe où j’ai essayé, que je veuille conduire quelque part ou payer une petite somme d’argent ou une somme plus importante, il n’y avait tout simplement pas de disponibilité pour suivre des cours”, a déclaré Lechman.

“Maintenant, il va avoir cinq ans, et il sait à peine flotter dans l’eau.”

Enfin, Lechman a pu inscrire son fils à un cours pour la session d’été, qui a commencé plus tôt ce mois-ci.

Même alors, il n’y avait que quatre places disponibles dans son groupe d’âge en raison d’un manque de sauveteurs parmi le personnel.

La pénurie de sauveteurs et d’instructeurs s’étend à travers le pays, obligeant de nombreuses municipalités à réduire les heures d’ouverture de la piscine et à limiter le nombre de leçons disponibles malgré la demande refoulée.

REGARDER | Une pénurie de sauveteurs crée des problèmes dans certaines piscines :

Le défi du recrutement de nouveaux collaborateurs

Dans Toronto et Ottawa , les autorités municipales ont dû annuler les cours de natation cet été en raison d’un manque de personnel. La liste d’attente à Prince George, en Colombie-Britannique, dépassé 700 ce printemps et d’autres municipalités avaient également du mal à répondre à la demande.

Dans Île-du-Prince-Édouard la province a annoncé que certaines plages seraient sans surveillance.

Les défenseurs craignent que la pénurie n’ait des conséquences durables pour une génération d’enfants qui ont du mal à accéder aux cours de natation.

“C’est définitivement un problème à court terme cette année, et ça va être un problème à moyen terme et un problème à plus long terme parce que même si nous pouvons en quelque sorte passer l’été, il n’y a toujours pas assez de pré-sauveteurs plus jeunes dans le pour devenir sauveteurs », a déclaré Barbara Byers, directrice de l’éducation du public à la Société de sauvetage du Canada.

Bien qu’il soit difficile de donner un chiffre exact, la pénurie de main-d’œuvre observée dans de nombreuses industries est particulièrement aiguë chez les sauveteurs, a déclaré Byers.

Beaucoup de ceux qui ont de l’expérience sont passés à d’autres domaines, et la formation requise signifie qu’il est difficile d’embaucher rapidement de nouveaux travailleurs, a-t-elle déclaré.

“Au cours des deux dernières années, il n’y a pas eu beaucoup de nouveaux instructeurs et de nouveaux sauveteurs dans le mélange.”

Byers craint que les enfants, en particulier ceux issus de familles à faible revenu, n’aient pas accès aux cours de natation, ce qu’elle considère comme une compétence essentielle dans la vie.

Son organisation désigne la semaine du 17 juillet Semaine nationale de prévention de la noyade. Plus de 400 Canadiens meurent chaque année dans des incidents évitables liés à l’eau.

“Si les enfants n’ont pas suivi les cours et que les parents, pour des raisons évidentes, n’ont pas pu les inscrire, le souci est qu’ils perdent l’habitude, ils perdent l’élan pour suivre les cours, ” dit-elle.

“Vous savez, ça s’appelle Hunger Games, essayer d’amener vos enfants à suivre des cours.”

Un sauveteur est en service à Brittany Beach de la rivière des Outaouais à Ottawa. Partout au Canada, les municipalités sont aux prises avec une pénurie de sauveteurs alors que les piscines et les plages de la ville ouvrent pour l’été. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Des salaires plus élevés, une formation gratuite

Byers a déclaré que les gouvernements devraient faire preuve d’inventivité sur les moyens de remédier à la pénurie – de l’augmentation du salaire des instructeurs et des sauveteurs à la gratuité de la formation (cela peut coûter jusqu’à 1 000 dollars pour obtenir une certification, a-t-elle déclaré).

Certaines municipalités ont déjà pris de telles mesures. Plus tôt cette année, le district de West Vancouver a offert aux candidats qualifiés une formation gratuite de sauveteur d’une valeur de près de 1 000 $ pour aider à doter en personnel deux plages du district. Le nouveau programme offrait également aux diplômés d’excellentes perspectives de décrocher un emploi rémunéré à près de 28 $ l’heure.

Au Québec, un organisme financé par l’État appelé Brigade Splash visite les piscines, les plages et les parcs aquatiques de la province pour rencontrer le personnel et les nageurs afin de diffuser des informations sur la façon d’être en sécurité près de l’eau.

Philippe Doucet, le responsable du programme, travaille comme sauveteur depuis 2016. Un aspect de son travail actuel est d’intéresser plus de jeunes à devenir sauveteur.

“Vous développez le leadership, la confiance en vous, la forme physique”, a-t-il déclaré. “Vous développez toutes ces compétences et vous rencontrez de nouvelles personnes.”

Lechman, pour sa part, a déclaré qu’elle espère que davantage de jeunes rejoindront bientôt le domaine.

“C’est une nécessité absolue, absolue. C’est une compétence que chaque personne devrait avoir le droit de pouvoir acquérir.”