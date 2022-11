“Partners In Rhyme” de MC Lyte revient pour la saison 2

Un TOUTBLK Le spectacle mettant en vedette une légende du rap pionnière est de retour et BOSSIP a un clip exclusif.

MC Lyte fait équipe avec Bentley Kyle Evans (Martin, The Jamie Foxx Show) pour la deuxième saison de sa sitcom comédie-rap “Partenaires en rime” et dans le dernier épisode, il semble que Lana et Boston ne puissent pas être sur la même longueur d’onde.

Cette saison, les téléspectateurs de la sitcom d’une demi-heure verront les nouveautés de l’équipe “Partners In Rhyme”.

Un communiqué de presse rapporte que les choses reprendront là où elles se sont arrêtées.

Les fans ont été laissés pour compte à la fin de la saison 1, alors que Luscious T (Precious Way, ABC’s Queens) était confronté à une décision majeure… rester à Los Angeles avec sa tante, Lana Crawford (MC Lyte), ou rentrer chez elle pour être avec sa mère , Shay (Tammi Mac, Jeux Les gens jouent). La deuxième saison reprend dans la foulée, entraînant de profonds changements personnels pour toutes les relations du personnage, alors qu’elles sont mises à l’épreuve. Mekhi (Ron G., Insecure, Key & Peele) réalise enfin qu’il ne peut pas rouler sur sa sœur, Lana, pour toujours et tente de recentrer ses propres objectifs. Hazel Wilson (Rolonda Watts), directrice de label de grande puissance, revient avec plus de surprises. Et avec la « vache à lait » du label désormais dans les limbes, pourra-t-elle pousser Lana à entamer un nouveau chapitre ?

Quant à Boston (Wesley Jonathan, Monogamy), sa relation avec Lana entreprend plus de hauts et de bas qui se demandent où ils atterrissent en couple.

En parlant de Lana et Boston, un clip exclusif montre une certaine discorde entre eux, pour une raison ridicule.

Clip exclusif “Partners In Rhyme”

Jeudi, les téléspectateurs verront le duo se lancer dans un road trip vers une retraite. Ce qui devrait être une expérience de liaison s’avère être un cauchemar après que Lana a remarqué que le gaz de Boston est trop bas à son goût.

“Je pensais que vous aviez dit que votre voiture pourrait se rendre à la retraite”, dit Lana tout en exhortant Boston à s’arrêter pour faire le plein. “Je connais ma voiture”, dit un Boston provocateur. “D’accord, Boston, je ne suis pas à l’aise avec la quantité d’essence pour VOTRE voiture”, rétorque Lana tandis que Boston roule des yeux.

Cependant, il s’arrête bien sûr pour l’essence, mais cette petite dispute alimentera-t-elle une rupture ?

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Nouveaux épisodes de “Partners In Rhyme” diffusés les jeudis sur ALLBLK.