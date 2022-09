Partner Track de Netflix aurait pu être un puissant examen du racisme au travail

À certains égards, Parcours partenaire, une émission Netflix basée sur le roman de 2013 d’Helen Wan, tente de faire valoir un point intéressant. Une série centrée sur Ingrid Yun (Arden Cho), une associée principale qui tente de devenir associée dans un cabinet d’avocats d’entreprise à New York, l’émission propose des commentaires importants sur le sexisme et le racisme auxquels les femmes et les personnes de couleur sont confrontées en ultra-blanc, espaces ultra-masculins.

Cette concentration a été saluée par certains pour sa relatabilité. Il y a des moments où les collègues d’Ingrid s’attribuent le mérite de son travail, quand on leur donne de meilleures affectations simplement parce qu’ils ont plus de relations sociales avec leur patron, et quand ils sont élevés pour des performances médiocres alors que c’est elle qui met le temps. En plus des microagressions que l’émission capture, il y a des actes de discrimination explicites qu’elle met en lumière, y compris une routine de stand-up raciste que l’un des associés exécute lors d’une retraite d’entreprise, la tentative d’expulser un employé noir qui s’en plaint et la décision de sauter Ingrid pour l’une des places de partenaire en faveur de l’un de ses homologues masculins nettement moins qualifiés.

Il est encore rare qu’une émission de télévision centre le point de vue d’une femme américaine d’origine asiatique, et encore plus que les téléspectateurs ressentent les préjugés qui existent sur le lieu de travail à travers ses yeux. Si l’émission s’était engagée à examiner les disparités au bureau de manière plus réfléchie, elle aurait pu être assez puissante. Au lieu de cela, il adopte une approche timide de ces questions et met davantage l’accent sur une myriade d’autres drames.

En son cœur, Parcours partenaire n’est pas un regard percutant sur la politique raciale et les micro-agressions au bureau. C’est surtout un feuilleton sur papier glacé sur les baisers en costume d’affaires.

Pourtant, tout comme son roman homonyme, il essaie de dire quelque chose sur les systèmes en place qui empêchent les femmes et les personnes de couleur d’avancer sur le lieu de travail, et comment même ceux qui sont marginalisés par ces structures sont souvent désireux de les renforcer. Parcours partenaire ne parvient pas à le faire efficacement parce qu’il n’investit pas suffisamment dans cet objectif et est détourné par tout le reste.

Parcours partenaire a quelque chose à dire sur les inégalités en milieu de travail

Parcours partenaireLes scénarios les plus convaincants de se déroulent au travail et impliquent deux conflits principaux.

Le premier est une routine de stand-up raciste exécutée par Dan Fallon (Nolan Gerard Funk), l’un des associés masculins blancs du cabinet d’avocats, lors de la retraite d’entreprise de l’entreprise. Fallon, un avocat désinvolte et arrogant qui a généralement des vibrations fracassantes, fait un set se moquant de l’idée de la fragilité blanche.

“Tu te souviens quand nous avions tous l’habitude d’appeler les révélations ‘ouvrir le kimono’?” dit Fallon. “Si quelqu’un vous disait que maintenant c’est à la fois raciste et sexiste, ou ce que j’avais l’habitude d’appeler, deux fois plus de piment, et que vous disiez quelque chose comme, ‘Mais ma copine de fac était japonaise'”, ce serait un autre prime. exemple de, plus fort pour les gens du fond : la fragilité blanche.

Alors que plusieurs membres du public, dont Ingrid et son ami Tyler (Bradley Gibson), qui est noir, sont consternés pendant la représentation, la plupart des avocats semblent trouver les commentaires de Fallon louables mais divertissants. À la fin, il quitte la scène sous les rires et les applaudissements.

Tyler finit par quitter l’événement, tandis qu’Ingrid confronte son patron, Marty (Matthew Rauch), qui s’engage à mener un examen interne. Bien que les ressources humaines concluent que Dan devrait être mis en probation, la direction décide finalement qu’il recevra une tape sur les doigts parce que ses clients sont trop précieux pour l’entreprise.

Cette conclusion est un point de rupture pour Tyler, mais pas pour Ingrid. Afin de tester son engagement envers l’entreprise, Marty envoie Ingrid offrir à son amie une indemnité de départ de 500 000 $ s’il garde le silence sur ses inquiétudes. C’est une mission qu’elle assume malgré son tort et l’ampleur de la trahison de leur amitié. Sa décision de le faire est dévastatrice; une illustration claire de la façon dont quelqu’un peut devenir complice des systèmes mêmes qui l’oppressent s’il croit que ces structures de pouvoir finiront par le récompenser. Pour se défendre, Ingrid décrit la décision comme “les choix difficiles que les partenaires doivent faire”.

La dévotion d’Ingrid à devenir partenaire est l’autre ligne directrice et conflit dans la série. En plus de jeter son amie sous le bus, Ingrid accepte de présider le gala de la diversité de l’entreprise, un événement où elle est effectivement utilisée comme accessoire pour améliorer l’image de l’entreprise. On lui a fait lire un discours pré-écrit sur le fait d’être une “fière avocate américaine d’origine asiatique” qui est prête à minimiser les récentes lacunes du cabinet.

Par ailleurs, sa principale responsabilité professionnelle est un important contrat d’acquisition d’énergie, qu’elle travaille sans relâche pour terminer, même si elle sait que cela pourrait avoir des conséquences environnementales désastreuses.

Après avoir exécuté le point et garanti que l’accord de 2,5 milliards de dollars se déroule sans accroc, Ingrid et ses collègues s’attendent largement à ce qu’elle soit nommée l’un des trois nouveaux partenaires de sa division cette année-là. Dans ce qui ressemble à un moment de film d’horreur au ralenti, elle est passée à côté lorsque l’annonce est faite en faveur de Jeff Murphy (Dominic Sherwood), l’associé le plus junior du même projet. Il n’y a pas vraiment de logique dans cette décision car Murphy est montré à plusieurs reprises en train de couper les coins ronds de son travail et de laisser Ingrid s’occuper des tâches les plus difficiles – sans parler de coucher avec l’un des clients de l’entreprise. (Une torsion plus tard offre un aperçu de la légère mais pas assez pour justifier la décision.)

Comme Wan l’a dit, les événements qu’elle décrit dans le roman, dont beaucoup sont également inclus dans l’émission télévisée, incluent certains basés sur des expériences réelles et visent à sensibiliser aux problèmes systémiques des cabinets d’avocats en chaussures blanches.

«Je ne voyais aucune histoire écrite sur des histoires crédibles et contemporaines sur – en particulier des professionnels américains d’origine asiatique, pas des professionnels asiatiques – qui essayaient de gravir les échelons de l’entreprise. Je ne voyais aucune représentation réaliste de cela », a déclaré Wan dans une interview en 2013.

L’environnement et le manque de diversité dans Parcours partenaire reflète en grande partie les problèmes réels auxquels sont confrontés de nombreux cabinets d’avocats. Selon une enquête réalisée en 2020 par la National Association for Law Placement, seulement 10% de tous les associés des cabinets d’avocats sont des personnes de couleur, qui a également révélé que les avocats américains d’origine asiatique représentent 12% des avocats au niveau associé, tandis que les avocats noirs représentent 5% et les avocats latinos représentent 6%, ces deux derniers groupes étant particulièrement sous-représentés. Selon l’American Bar Association, les avocats blancs sont près de deux fois plus susceptibles d’être embauchés en tant que partenaires que les membres d’autres groupes raciaux. La culture de travail dans les cabinets d’avocats a également été dénoncée pour son hostilité envers les femmes et les personnes de couleur, qui peuvent être symbolisées sur des projets ou se voir confier des missions moins importantes.

L’échec d’Ingrid à être promue partenaire témoigne également spécifiquement des obstacles à l’avancement que les Américains d’origine asiatique ont rencontrés sur le marché du travail, un phénomène appelé le «plafond de bambou». Selon un article de Harvard Business Review rédigé par les dirigeants d’entreprise Buck Gee et Denise Peck, les Américains d’origine asiatique sont le groupe le moins susceptible d’être promu à la direction. “Ils représentent plus de 10 % des diplômés des 30 meilleures facultés de droit, mais “ont les taux d’attrition les plus élevés et le ratio de partenaires par associés le plus bas parmi tous”. [racial] groupes », écrivent-ils. Dans l’ensemble, les Américains d’origine asiatique représentent 13% de la main-d’œuvre professionnelle et seulement 6% des cadres, selon les données de la Ascend Foundation.

Cet écart entre la participation à la main-d’œuvre et la représentation dans la direction est attribué au fait que les Américains d’origine asiatique ont été perçus comme de bons travailleurs, mais pas comme un «matériel de leadership» en raison de stéréotypes de longue date.

“Je me suis suicidée pour cet accord – il se serait effondré plusieurs fois sans moi”, a déclaré Ingrid après l’annonce du partenaire.

“Il ne suffit pas de faire votre travail pour devenir partenaire”, répond Marty. C’est une déclaration qui ignore son engagement exagéré envers le travail ainsi que les tâches clairement superflues qu’elle a prises en charge.

“Tu n’allais jamais me le donner”, réalise Ingrid.

Parcours partenairele point est dilué par le reste du drame

Malgré certains des thèmes significatifs qu’il aborde, le reste de l’émission dilue son impact.

En particulier, les intrigues secondaires romantiques prennent beaucoup de temps et n’ont pas beaucoup de sens. Ingrid est obligée de choisir entre Nick (Rob Heaps), un milliardaire philosophe qui la précipite dans une proposition, et Murphy, son collègue qui échoue à plusieurs reprises à peser son poids, tous deux dans lesquels la série n’offre pas beaucoup de raisons d’investir. .

Nick est finalement ennuyeux et clairement présenté comme le perdant, tandis que Murphy est à la fois un mauvais collègue et méchant (lors de leur première rencontre, il fait semblant d’oublier qui est Ingrid après qu’ils se soient déjà rencontrés lors d’un mariage). De plus, l’ensemble de la configuration est encore un autre où la principale femme américaine d’origine asiatique a des intérêts amoureux masculins à prédominance blanche, renforçant un trope qui a été évident dans d’autres émissions comme Le projet Mindy et L’été où je suis devenue jolie. (Certains fans espèrent que Zi-Xin Min (Desmond Chiam), un type éco-guerrier chaud qui faisait partie de l’accord énergétique, pourrait devenir un intérêt amoureux potentiel la saison prochaine.)

De même, un conflit avec la sœur cadette artistique d’Ingrid, Lina (Lena Ahn), qui aurait pu être un examen intéressant de la dynamique des frères et des attentes de la famille, devient si compliqué que tout poids émotionnel de l’histoire est perdu. En fin de compte, la série semble cocher les cases qui, selon elle, feraient un drame réussi, de la même manière qu’Ingrid effectue les tâches nécessaires pour devenir partenaire, sans vraiment développer ou réfléchir sur ces points de l’intrigue.

Même Parcours partenaireL’examen des inégalités en milieu de travail, sans doute son point fort, aurait pu être plus étoffé. La série ne s’attaque pas vraiment à la façon dont Ingrid baise Tyler pour faire avancer ses propres ambitions. Et cela donne peu de place à un scénario prometteur sur la relation d’Ingrid avec April (Carrie Vu), une jeune avocate américaine d’origine asiatique qui est sa mentorée.

En outre, Parcours partenaire n’est pas à la hauteur de la tâche d’examiner les rôles propres de ses personnages dans un système brisé. Le spectacle décrit Ingrid et Tyler comme des dommages collatéraux, mais ils contribuent activement à le perpétuer. Chacun a son propre arc de rachat, mais ils passent également la majeure partie de la série à utiliser leur expertise juridique pour aider les entreprises à écraser les petites entreprises et à protéger les industries bien ancrées comme le pétrole et le gaz. Leurs soucis moraux sont garantis au mieux.

Présenté comme une version savonneuse d’un drame juridique, Parcours partenaire a quelque chose de nouveau à dire – mais son exécution ne parvient pas à communiquer clairement ce que c’est.