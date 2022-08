Partitions, photos et histoires du Daily Chronicle pour la semaine 1 – Shaw Local

Sycamore 35, DeKalb 7: ​​Sycamore s’est précipité pour 321 verges, a couru 28 jeux consécutifs à un moment donné, a eu plus de huit minutes de route pour changer le match au troisième quart et a cassé une séquence de sept défaites consécutives contre DeKalb, 35-7, devant 8 111 fans.

[ Photos: Sycamore, DeKalb football renew rivalry in First National Challenge at NIU ]

Kaneland 52, Andrew 8 : Kaneland a transformé trois échappés d’Andrew en touchés, dont un score de 72 verges de Dawson Trebolo qui a ouvert le score du match, et Troyer Carlson a lancé trois passes de touché dans la victoire 52-8 des Knights à Maple Park.

Gênes-Kingston 35, Winnebago 20 : Le football Gênes-Kingston a contrôlé chaque phase du match lors de la victoire d’ouverture de la saison des Cogs contre les Indiens de Winnebago.

Hiawatha 66, Rockford Christian Life 22 : Les Hawks ont ouvert la saison de manière convaincante avec la victoire.