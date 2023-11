Partir, rester et être en cage : notes d’Israël-Palestine

Ceci est le troisième article d’une série sur Israël-Palestine. Lire le premier article ici et le deuxième, ici.

Nous sommes le 13 octobre et Israël a ordonné aux 1,1 million de personnes vivant au nord de Gaza d’évacuer vers le sud. Khalil et sa famille vivent dans le Nord.

Mes amis qui sont en contact avec Khalil envoient des captures d’écran de leur conversation avec lui sur notre chat de groupe :

R : Je viens d’apprendre l’avis d’évacuation inhumain. Prier pour que vous ayez un endroit où être et que vous soyez détenu par vos proches en ce moment 🤍

Khalil : C’est un déplacement et un nettoyage. C’est un miracle que j’aie pu déménager dans le Sud, mais mes sœurs et ma grand-mère y sont coincées.

R : Je suis vraiment désolé. Je pense et je prie pour eux. C’est un véritable miracle que vous ayez pu déménager vers le Sud. Je ne sais pas quoi dire à part que je t’aime et que tu es une lumière dans toutes ces ténèbres. Je suis en admiration devant toi et ta force. Je n’arrive pas à croire que tu as réussi. Je pense à toi à chaque instant 🤍

Khalil : 🤍

Quelqu’un dans la discussion de groupe demande si Khalil a dit autre chose à propos de ses sœurs et de sa grand-mère. “Il a dit qu’ils ne pouvaient pas bouger par peur des bombardements sur les routes”, a envoyé un texto à un autre ami, “apparemment, 70 personnes qui fuyaient ont été tuées”.

§

Je suis dans ma chambre à Jérusalem et je regarde la vieille ville depuis la fenêtre. Ses murs sont magnifiques la nuit lorsqu’ils reflètent les projecteurs. Les gens disent qu’Israël va couper Internet à Gaza ce soir.

Je souhaite que la voix de Khalil s’étende partout, c’est pourquoi je contacte deux journalistes aux États-Unis qui travaillent pour de grandes agences de presse :

« Je vous contacte pour partager un contact que j’ai à Gaza, peut-être serez-vous intéressé à entrer en contact avec lui ? Il est éducateur, étudie la littérature et est un être humain extraordinaire. Il a couru du Nord au Sud et j’ai vraiment peur pour lui.

L’un d’eux n’a jamais répondu et l’autre a envoyé un SMS le lendemain pour lui indiquer qu’ils étaient en mesure de le contacter. « Il allait bien », a déclaré le journaliste – ce qui, dans le contexte actuel, signifie une simple survie. Mon amie me dit qu’elle a mis Khalil en relation avec Associated Press. Il est maintenant cité dans quelques-uns de leurs reportages :

Israël ordonne l’évacuation de 1,1 million de personnes de la partie nord de Gaza, selon l’ONU (13 octobre 2023) « Nous ne pouvons pas fuir parce que partout où vous allez, vous êtes bombardés », a déclaré un voisin, Khalil Abu Yahia. “Il faut un miracle pour survivre ici.” Le nombre de personnes forcées de quitter leur domicile par les frappes aériennes a grimpé de 25 % en un jour, atteignant 423 000 sur une population de 2,3 millions d’habitants, a annoncé jeudi l’ONU. La plupart se rassemblent dans les écoles gérées par l’ONU. Le manque d’eau aggrave la misère dans la bande de Gaza assiégée alors que les frappes aériennes israéliennes se poursuivent (15 octobre 2023) Les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza assiégée n’ont pas accès à l’eau potable après qu’Israël a coupé l’eau et l’électricité dans l’enclave alors qu’il intensifie ses attaques aériennes en réponse à une attaque sanglante du Hamas la semaine dernière. “C’est comme si nous étions à l’âge de pierre”, a déclaré Khalil Abu Yahia, 28 ans, à Deir al-Balah, dans le centre du pays.

Khalil a une vaste perspective et expérience de la guerre et du colonialisme, de la résistance et de la non-violence. Mais nous n’avons pas créé un monde dans lequel des voix comme celle de Khalil se font entendre facilement, voire pas du tout. Dans l’article ci-dessus, il est cité au passage. Cela pourrait être pire pour lui ; il pourrait être réduit à une statistique : le nombre de déplacés, de blessés et de morts.

§

J’appelle un professeur émérite qui est juif, vit à Jérusalem, est un militant anti-occupation de longue date et un de mes chers amis. Je veux lui demander comment il va et si je dois partir étant donné la détérioration de la situation.

« Je pense que l’invasion terrestre de Gaza est imminente. Une fois que cela se produira, le Hezbollah pourrait s’impliquer, auquel cas des missiles pourraient frapper tout Israël », dit-il. « Si vous avez l’opportunité de partir, vous devriez probablement partir. Cela ne va pas s’arrêter de si tôt. »

Je me sens assez ébranlé par ses conseils et par l’idée de déraciner ma vie ici d’ici quelques jours. Il voyageait à l’étranger lorsque la guerre a éclaté le 7 octobre et il est rentré en Israël aujourd’hui.

« Mes enfants qui vivent à l’étranger m’ont dit de ne pas retourner en Israël. Mais il fallait que je revienne, je voulais être avec mes petits-enfants à Jérusalem. C’est ma maison.”

Je raconte à mon ami israélo-américain, qui est juif laïc, ma conversation avec le professeur. Mon ami a dû quitter les États-Unis pour s’installer en Israël il y a de nombreuses années en raison de circonstances familiales difficiles. « J’ai très vite compris que mon séjour ici devait être temporaire, que l’occupation était mauvaise mais que je devais être ici maintenant avec ma famille. Tout ce que j’ai ressenti pendant toutes ces années en vivant ici refait surface en même temps maintenant », dit-elle.

“Mes grand-parents Je ne peux pas partir parce qu’ils sont trop vieux et ma mère ne va pas les laisser ici. Et si la situation devient si grave que ma famille me le dit aller aux Etats-Unis tout seul?” dit-elle en pleurant.

“Que vais-je faire alors?” se demande-t-elle.

Le côté maternel de sa famille vit ici depuis au moins sept générations, bien avant la création de l’État d’Israël en 1948. Sa famille paternelle est composée de survivants de l’Holocauste, dont certains ont immigré en Israël après 1948.

§

J’ai invité des amis à dîner. Tous mes amis juifs qui s’opposent à l’occupation israélienne sont bouleversés par ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux et par ce que disent les gens autour d’eux. Beaucoup d’entre eux sont entourés d’un discours pro-israélien. Ces amis sont horrifiés et dégoûtés par la façon dont leur famille, leurs amis et leurs connaissances légitiment la violence contre les Palestiniens et les déshumanisent.

« Le nombre de morts à Gaza vient de dépasser celui des Israéliens. Pouvons-nous arrêter maintenant, ou est-ce que cela ne suffit pas ? » a posté un Israélo-Américain sur Instagram. « Je ne m’attends pas à ce que les gens comprennent qu’imposer une punition collective à Gaza en réponse à ce que le Hamas a fait est immoral », a déclaré un Israélien, « mais peuvent-ils au moins voir que cette stratégie n’a pas assuré notre sécurité au fil des décennies ? Une amie israélo-américaine, qui s’abstient de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, en a eu assez lorsque ses amis ont commencé à dire à quel point les habitants de Gaza étaient ingrats qu’Israël leur fournisse de l’eau.

“Si vous avez grandi dans un putain de manoir dans le New Jersey et que vous n’avez jamais eu à vous soucier de l’accès à de l’eau potable et propre quand vous le souhaitez, vous devriez peut-être prendre une seconde pour réfléchir à vos déclarations froides et retirées ?”

D’autres amis sont plus intégrés dans les cercles de gauche que dans les cercles juifs sur les réseaux sociaux. Ils sont furieux que, alors que « la gauche » réclame la libération des Palestiniens, il ne semble y avoir aucune place pour pleurer les civils israéliens tués par les militants du Hamas.

Un ami israélien déclare : « J’en ai tellement marre de tous ces guerriers de la justice sociale protégés qui lisent Franz Fanon et Edward Said une fois dans leur vie et pensent qu’ils ont compris tout ce conflit. »

« L’objectif du Hamas est de remplacer un État suprémaciste juif par une théocratie islamique – qu’est-ce que cela a de libérateur ? » a déclaré un autre, faisant référence à ceux qui considèrent les actions du Hamas comme une résistance justifiable à l’occupation israélienne.

«Je suis tellement en colère contre ce que je vois sur les réseaux sociaux», dit quelqu’un à table.

Un ami crie « J’ai peur du discours ! » hystériquement pour nous faire tous rire.

§

Il y a un message texte sur une discussion de groupe, adressé à des militants israéliens et internationaux qui se rendent en Cisjordanie pour soutenir les communautés palestiniennes attaquées par les colons israéliens et l’armée. Ces militants passent entre quelques heures et plusieurs semaines dans ces communautés, aidant les Palestiniens à repousser les colons et l’armée. Ils utilisent des caméras et des téléphones pour filmer les colons lorsqu’ils entrent dans ces communautés et intimider ou attaquer les Palestiniens, se disputent avec eux et appellent la police israélienne. Ils filment lorsque les soldats israéliens harcèlent ou usent de violence contre les Palestiniens, dans l’espoir que les soldats modéreront leur comportement parce qu’ils sont filmés, et que tout comportement illégal ou action arbitraire de la part des soldats sera documenté.

Je suis très alarmé en lisant le message texte qui dit :

« La situation en Cisjordanie s’est rapidement intensifiée. Jeudi soir, après deux incidents distincts d’une violence et d’un risque sans précédent envers les militants solidaires dans les villages de Wadi A-Siq et At-Tuwani, une poignée de militants israéliens expérimentés se sont réunis pour discuter de la situation actuelle et de ce qu’elle signifie pour nous tous. en tant qu’activistes solidaires.

Le message décrit ensuite comment, à Wadi A-Siq, des colons et des soldats ont attaché des militants et les ont retenus captifs pendant de nombreuses heures, et ont pris leurs téléphones et appareils photo pour détruire les preuves. Il est courant que des colons battent des militants, mais les détenir en captivité ne l’est pas : pendant plusieurs heures, personne ne savait où se trouvaient les militants captifs. Une milice de colons a attaqué At-Tuwani et a ouvert le feu ; certains militants étaient également présents. L’un des militants palestiniens a été abattu.

«Nous avons pensé qu’en ce moment, nous ne devrions pas inviter activement ou largement des militants en raison des dangers actuels. La descente peut être dangereuse, et sur le terrain, les colons et les militaires (qui, surtout maintenant, sont impossibles à distinguer parce que les colons portent des uniformes militaires) sont très clairement prêts à mettre le doigt sur la gâchette.

Les Palestiniens de cette région de Cisjordanie, appelée Masafar Yatta ou collines sud d’Hébron, décrivaient la détérioration de la situation depuis le début de la guerre. Mais je suis toujours choqué après avoir lu les SMS, car la décision de ces militants est sans précédent.

C’est une réaffirmation de la gravité des choses.

