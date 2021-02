Parties en 5 manches, manches 2 en retrait? Look de printemps étrange de la MLB sur le pont

Le joueur de champ intérieur des Colorado Rockies, Ryan McMahon, pense que les joueurs peuvent trouver beaucoup à faire avec le temps supplémentaire qu’ils pourraient obtenir à la fin des jours si les matchs d’entraînement du printemps ne durent pas neuf manches.

Peut-être glisser pour un peu de golf. Sinon, rentrez chez vous, allongez-vous sur le canapé et regardez du basket-ball en ce moment, a déclaré McMahon.

Ou peut-être même une pratique supplémentaire au bâton.

Ça pourrait être, non? Selon le jour et selon la façon dont les choses se sont déroulées, il y a de nombreuses façons de procéder, a déclaré McMahon. «Les jours sont différents chaque jour, c’est sûr.

Les choses pourraient certainement paraître différentes lorsque les matchs d’entraînement du printemps commenceront dimanche, les managers étant autorisés à déterminer mutuellement à l’avance le nombre de manches dont leurs équipes ont besoin ou veulent jouer.

Ce que nous avons trouvé, c’est que cela va offrir une certaine flexibilité », a déclaré Craig Counsell, directeur de Milwaukee Brewers. Je pense que les équipes voient cela différemment. Ma première lecture à ce sujet est bien d’avoir des durées de jeu différentes tous les jours, en fonction des équipes de lancers disponibles.

Certains matchs peuvent même ne pas atteindre une séquence de septième manche, puisqu’ils peuvent être aussi peu que cinq manches jusqu’au 13 mars. Même après cela, jusqu’à la fin de l’entraînement du printemps, les matchs ne peuvent être programmés que pour sept manches.

C’est une décision très raisonnable de la part de la MLB d’être flexible, a déclaré le skipper des White Sox Tony La Russa, gérant à nouveau une décennie après son match avec les Cardinals de Saint-Louis, et 35 ans après avoir été le dernier skipper des Chicagos.

Les matchs d’entraînement printaniers potentiellement plus courts et la possibilité de mettre fin aux manches avant trois retraits interviennent dans la foulée de 2020, lorsque les équipes ont dû modifier les entraînements et que la saison a été raccourcie à 60 matchs en raison de la pandémie de coronavirus qui est toujours en cours. Les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 restent en place tandis que la Major League Baseball se prépare pour ce qu’elle espère être une saison régulière complète de 162 matchs cette année.

Le manager des Cincinnati Reds, David Bell, a déclaré qu’il avait déjà été en contact avec Terry Francona de Cleveland en milieu de semaine à propos de leur match d’ouverture de l’entraînement du printemps dimanche. Les équipes doivent confirmer avec la MLB le jour précédent le nombre de manches qu’elles ont l’intention de jouer.

Ce ne sera que la communication entre les managers. C’est tout nouveau pour nous, mais cela devrait être assez transparent une fois que nous y entrerons, a déclaré Bell.

Le manager des Miami Marlins, Don Mattingly, s’attend à ce que les trois premiers matchs de son équipe durent sept manches.

Après cela, nous sommes bons pour neuf, a déclaré Mattingly.

Alors que le nombre de manches doit être déclaré à l’avance, toutes ces manches ne doivent pas être initialement trois retraits.

Jusqu’au 13 mars, les managers défensifs peuvent terminer une manche avant trois retraits après toute apparition au marbre, à condition que le lanceur ait lancé au moins 20 lancers.

Les fans peuvent ne pas l’aimer au début, a déclaré le manager des Atlanta Braves, Brian Snitker. «Vous avez deux retraits et les bases chargées et vous criez là-bas Dernier frappeur. Le roulaient. Mais à long terme, je pense que c’est un geste intelligent pour aider, surtout maintenant aussi d’essayer d’étirer les lanceurs.

Le manager des Nationals de Washington, Dave Martinez, a déclaré que la possibilité de faire rouler les manches, au lieu d’essayer d’étendre les lanceurs ou d’utiliser plus de lanceurs pour sortir d’une manche, aura des managers à bord pour jouer neuf manches complètes plus souvent qu’autrement.

Il s’agit d’essayer de garder tout le monde en bonne santé. Nous avons des gars là-bas pour commencer la manche. Vous voulez qu’ils fassent leur travail, 20-25 lancers, certains de ces gars seront le maximum, a déclaré Martinez. Après la saison raccourcie, j’ai beaucoup réfléchi pour garder ces gars en bonne santé, les préparer dans un environnement très contrôlé et les construire, ce qui est vraiment très bien.

CORRECTIF LASER DE MANNY

Le frappeur de Padres Manny Machado a déclaré qu’il avait subi une chirurgie oculaire au laser pendant la saison morte pour faire face aux lumières.

J’espère que cela m’aide à mieux frapper. J’avais affaire à des trucs l’année dernière avec les lumières, juste des jeux de nuit. J’ai toujours la même vision », a-t-il déclaré. «Eh bien, regardez quand les lumières s’allument à San Diego, faites ce petit ajustement là-bas, si cela m’aide ou non. Visions bien, même chose, rien de majeur, rien de différent, mais j’espère que cela m’aide à voir un peu mieux la balle et que je peux frapper .320, .330.

Avant l’opération, Machado a frappé .304 avec 16 circuits au cours de la saison 2020 écourtée par la pandémie et a terminé troisième au scrutin de MVP de la NL.

ARIZONA RELIEF

Le droitier vétéran Tyler Clippard a fait à peu près tout dans l’enclos des releveurs en 14 ans et avec 10 équipes en tant que releveur de la grande ligue. Il devrait pouvoir faire tout ce qui est nécessaire en Arizona.

Je comprends la valeur d’être un gars de bridge, peut-être couvrir plusieurs manches ou venir avec des gars à la base en sixième, a déclaré Clippard vendredi, quatre jours après avoir accepté les conditions d’un contrat d’un an de 2,25 millions de dollars. «Je peux faire beaucoup de choses différentes, donc j’en comprends la valeur. Il n’y a donc pas d’urgence à dire que je veux faire ceci ou cela.

Clippard, âgé de 36 ans, deux fois All-Star avec 777 apparitions en carrière et une MPM de 3,13, a réalisé un sommet en carrière de 32 arrêts avec les Nationals en 2012 et de 17 arrêts avec les Athletics en 2015.

Mais la plupart de ses meilleures saisons sont venues en tant qu’homme de configuration qui peut lancer des relais plus longs si nécessaire. Il a lancé 40 matchs pour les Diamondbacks en 2016 avant d’être échangé aux Yankees de New York.

L’ÉQUIPE DE JESSE

Le droitier vétéran Jesse Chavez signe à nouveau avec les Angels de Los Angeles sur un accord de ligue mineure et les rejoindra à l’entraînement de printemps après avoir réglé les protocoles d’admission.

Avec de l’expérience en tant que démarreur, long releveur et lanceur de fin de manche, Chavez pourrait offrir de l’expérience et de la polyvalence à un bâton de lanceur manquant de profondeur.

Chavez est apparu dans 38 matchs pour les Anges en 2017, dont 21 départs. Le natif de la région de Los Angeles est parti pour le Texas en tant qu’agent libre après une saison, et il a excellé après avoir été échangé en juillet 2018 aux Chicago Cubs, où il était dirigé par l’actuel skipper des Angels Joe Maddon, puis était à nouveau avec les Rangers dans le passé. deux ans.

___

Les rédacteurs de l’AP Sports David Brandt, Howard Fendrich, Pat Graham, Steve Megargee, Charles Odum, Andrew Seligman, Mitch Stacy, Bernie Wilson et Steven Wine ont contribué à ce rapport.

___

Plus de couverture AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports