Partie visible de l’iceberg : la série de crimes violents très médiatisés contre les femmes “rappelle” un problème plus important

La récente vague de crimes très médiatisés contre les femmes est un rappel brutal des victimes cachées qui sont soumises à la violence masculine “chaque jour”, ont averti les militants et les politiciens.

Des crimes commis par l’ancien officier de la police métropolitaine David Carrick au meurtre d’un directeur d’école à Epsom, une série d’histoires de femmes battues, maltraitées, humiliées, violées ou tuées – généralement aux mains d’hommes – ont dominé le cycle de l’actualité en derniers mois.

Des groupes de femmes ont prévenu que ces histoires ne sont que la « pointe de l’iceberg ». La députée conservatrice Caroline Nokes, présidente de la commission des femmes et des égalités, a déclaré L’indépendant que, alors que ces histoires « horribles » font la une des journaux, la majorité des abus « ne sont pas signalés ».

«Cela nous rappelle utilement qu’il existe un éventail d’infractions. Les histoires les plus horribles font la une des journaux, mais cela ne signifie pas que les femmes ne souffrent pas tous les jours », a-t-elle déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, la directrice de l’Epsom College, Emma Pattison, a été retrouvée morte aux côtés de son mari et de leur fille de sept ans dans une école privée d’élite de 42 000 £ par an. La police enquête sur les décès, mais pense que le mari de 39 ans, George Pattison, a tué sa femme et leur fille avant de se suicider.

Carrick a été condamné la semaine dernière à un minimum de 30 ans de prison après avoir plaidé coupable à 49 chefs d’accusation compromettant 85 infractions, dont plusieurs viols. La liste choquante des crimes fait de lui l’un des pires délinquants sexuels de l’histoire moderne.

L’ancien officier de la police métropolitaine Wayne Couzens a admis cette semaine trois chefs d’exposition à la pudeur, qui ont eu lieu dans les mois précédant l’enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah Everard.

Dans une autre affaire horrible, Andrew Innes a été reconnu coupable d’avoir attiré Bennylyn Burke et sa fille de deux ans jusqu’à Dundee où il les a tués tous les deux et a enterré leurs corps.

Pendant ce temps, deux adolescents soupçonnés de meurtre ont été arrêtés après que Brianna Ghey, une fille trans de 16 ans, a été poignardée à mort dans un parc de Warrington.

Les chiffres publiés par l’Office for National Statistics la semaine dernière montrent que le nombre de femmes tuées en Angleterre et au Pays de Galles a augmenté d’un quart à la suite de la crise de Covid, un homicide ayant lieu tous les deux jours. Les chiffres montrent que 198 femmes ont été tuées au cours de l’année précédant la fin mars 2022. Parmi les cas où quelqu’un avait été inculpé, environ 95 % des suspects étaient des hommes.

Pendant ce temps, entre deux et trois femmes sont assassinées chaque semaine par leurs partenaires ou ex-partenaires en Angleterre et au Pays de Galles. Une femme sur quatre subira des violences conjugales à un moment donné de sa vie.

“L’horreur sous-jacente du nombre d’hommes tuant leurs partenaires ou anciens partenaires montre que nous devons être constamment conscients de la nécessité d’en faire plus”, a déclaré Mme Nokes, qui représente Romsey et Southampton North.

Elle a salué la loi sur la violence domestique, qui est entrée en vigueur au printemps 2021, comme un “grand pas en avant”, mais a averti que la violence à l’égard des femmes est un problème qui ne peut être résolu uniquement en modifiant la loi.

« Nous devons nous assurer que les services de police, la police et les commissaires au crime font de la violence à l’égard des femmes et des filles une priorité. Certains sont. Certains ne le sont pas. Il n’y a pas de plan national cohérent », a-t-elle déclaré.

Anthea Sully, directrice générale de White Ribbon UK, qui engage les hommes et les garçons à mettre fin à la violence à l’égard des femmes, a déclaré que les reportages actuels sur la violence masculine à l’égard des femmes ne sont que “la pointe de l’iceberg de la réalité des comportements et des attitudes préjudiciables que les femmes et les filles sont confrontées quotidiennement ».

“La seule cause profonde est les normes masculines dominantes néfastes auxquelles nous devons nous attaquer en tant que société et en tant qu’individus pour garantir que les femmes puissent vivre leur vie sans craindre la violence”, a-t-elle déclaré.

“Cela se fait en investissant dans l’éducation à la prévention primaire pour tous – dans nos écoles pour que les jeunes garçons comprennent l’égalité des sexes comme une norme, et sur nos lieux de travail.”

Ruth Davison, directrice générale de Refuge, le plus grand fournisseur de refuges pour les victimes de violence domestique en Angleterre, a ajouté : « Nous devons nous souvenir de chaque femme dont la vie est prise de cette manière. La violence masculine n’est pas isolée, c’est un problème de société, enraciné dans la misogynie et elle doit être reconnue comme telle.