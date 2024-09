Lorsque nous parlons de pollution de l’air, la plupart d’entre nous pensent probablement au smog ou à la suie et à la fumée associées aux incendies de forêt.

Mais les scientifiques en apprennent davantage sur une catégorie de polluants plus petits mais potentiellement plus dangereux.

On les appelle des particules ultrafines.

Mille fois plus fines qu’une mèche de cheveux, les particules ultrafines (UFP) sont émises par les véhicules et l’activité industrielle – et selon une étude récente menés par des chercheurs de l’Université McGill à Montréal, contribuent à plus de 1 000 décès prématurés par an dans cette ville et à Toronto.

En raison de leur taille, ces nanoparticules peuvent être inhalées dans les poumons et passer dans la circulation sanguine.

« On les a également trouvés dans le cerveau des gens, ils ont donc certainement accès à l’ensemble de notre système, en termes d’endroits où ils peuvent atteindre », a déclaré Scott Weichenthal, professeur agrégé au département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de McGill et auteur principal de l’étude.