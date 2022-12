Partick Thistle: Sept membres du conseil d’administration démissionnent au milieu des troubles des fans | Nouvelles du football

La présidente de Partick Thistle, Jacqui Low, et six autres membres du conseil d’administration ont démissionné du club au milieu des troubles des fans.

Les supporters se sont rassemblés devant le stade Firhill de Partick le mois dernier malgré la victoire 3-0 des Jags sur Kelty Hearts en Coupe d’Écosse, et maintenant tous sauf le directeur général Gerry Britton et un autre directeur ont démissionné du conseil d’administration.

L’agitation des fans a atteint son paroxysme en novembre, les partisans de Partick percevant le récent transfert d’actions de la Fondation Jags au PTFC Trust comme une tentative de diluer la propriété des fans.

“Bien que tous les membres du conseil d’administration aient été réélus lors de l’AGA du mois dernier, une partie de la base de fans, encouragée par un faux récit sur la propriété des fans et des commentaires négatifs continus, n’a pas évolué”, lit-on dans un communiqué publié par le désormais largement déposé planche.

“Il est devenu clair que leurs actions pourraient avoir un impact sur le club à long terme, en particulier les jours de match, à un moment extrêmement important pour l’équipe dans le parc. La perturbation a déjà causé la perte d’un parrainage potentiel et, si elle n’est pas contrôlée, elle pourrait causer des dommages importants et réels au club que ces fans prétendent aimer.”

Le match Kelty Hearts a vu une participation record de 1 484 pour Partick, avec un certain nombre de fans se rassemblant à la place devant le Firhill d’une capacité de 10 102 ayant boycotté le match.

“Cela a été notre grand privilège d’aider à diriger le club à travers Covid, la rétrogradation et d’autres défis au cours des trois dernières années et nous souhaitons au manager Ian McCall, au personnel d’entraîneurs et à l’équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison”, a poursuivi une déclaration signée off par Alan Caldwell, Alan Rough, Andrew Byron, Douglas Noble, Jacqui Low, John Penman et Michael Robertson.

Partick est cinquième du championnat, à huit points du leader Ayr United





“De même, nous souhaitons bonne chance à Brian Graham et à l’équipe féminine pour leur saison. Nous tenons à remercier publiquement le directeur général Gerry Britton, le personnel, les bénévoles et les fans pour tout leur soutien.

“Nous espérons qu’en prenant cette mesure maintenant, cela tracera une ligne, permettant au club d’aller de l’avant et de se concentrer sur le football.”

Le prochain match de championnat écossais de Partick sera à domicile contre le leader Ayr United le samedi 17 décembre avec huit points séparant les équipes.