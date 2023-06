Partick 2 – 0 Ross Co

Partick Thistle est dans la loge pour un retour en Premiership après sa victoire 2-0 en finale aller contre Ross County à 10 joueurs à Firhill.

L’ailier des Jags Aidan Fitzpatrick a ouvert le score à la neuvième minute avec une frappe formidable avant que le défenseur des Staggies, 16 ans, Dylan Smith, ne soit expulsé par l’arbitre David Munro huit minutes plus tard pour avoir refusé une opportunité de but évidente, après que l’officiel ait amélioré un carton jaune pour rouge suite à l’intervention du VAR Andrew Dallas.

L’attaquant de 35 ans de Thistle, Brian Graham, a volé en une seconde pour l’équipe de championnat juste avant la pause pour porter son total de la saison à 21 et l’équipe locale aurait pu et aurait dû marquer plus contre une équipe à un homme pendant la majeure partie du match.

Cependant, l’équipe inventive de Kris Doolan – désormais invaincue en 11 matchs – se rendra à Dingwall pour le match retour dimanche, en pleine confiance tandis que les hommes de Malky Mackay doivent creuser profondément s’ils veulent conserver leur statut de premier plan.

Thistle, le premier club à atteindre une finale des barrages de Premiership après avoir terminé quatrième du deuxième niveau, a explosé dans le match.

La conduite de l’ailier Steve Lawless après avoir dépassé Smith a été sauvée par le gardien des Staggies Ross Laidlaw pour un corner qu’il a tenu.

Cependant, l’équipe locale a rapidement pris les devants.

Fitzpatrick a pris une passe transversale de Lawless, coincé entre Victor Loturi et Owura Edwards et à partir de 16 mètres, a enroulé le ballon devant Laidlaw dans le coin le plus éloigné du filet avant d’être acclamé par les fans.

D’autres drames ont suivi.

Smith a été initialement réservé par Munro pour avoir commis une faute sur Fitzpatrick au bord de la surface alors qu’il tentait de se précipiter au but.

Cependant, après être allé vérifier le moniteur côté terrain – VAR était en opération pour la première fois à Firhill – l’arbitre est revenu pour faire clignoter un rouge et les visiteurs n’étaient plus que 10 hommes, le défenseur Keith Watson remplaçant immédiatement l’attaquant Alex Samuel. avant que le skipper Ross Docherty ne lève le coup franc bien au-dessus de la barre.

Graham a marqué le deuxième du match de Partick peu avant la pause





À la 34e minute, Graham s’est connecté avec un corner de Kyle Turner mais Laidlaw était intelligemment en baisse pour sauver.

Le comté a avancé aussi souvent qu’il le pouvait, mais il semblait susceptible de perdre une seconde, avec Graham qui a lancé un coup de tonnerre depuis le bord de la surface.

L’ancien attaquant du comté de Ross et de Dundee United a été beaucoup plus précis depuis un autre corner de Turner, effectuant une volée à partir de 12 mètres pour envoyer l’équipe de Glasgow dans la pause sur un sommet.

Ben Purrington a remplacé George Harmon, qui avait été réservé, pour le début de la seconde mi-temps alors que l’équipe de Dingwall cherchait à se maintenir dans le match nul, mais en quelques minutes, Kevin Holt de Thistle avait volé au-dessus de la barre transversale de Staggies à huit mètres.

Thistle a ensuite envahi les visiteurs et aurait dû ajouter à leur avance.

Graham avait un entraînement lié au but bloqué pour un corner par le défenseur central Jack Randall avant que Scott Tiffoney ne voie également son effort de l’intérieur de la surface frapper le défenseur du comté Connor Randall, puis Laidlaw a en quelque sorte empêché une tête à bout portant de Graham.

County a parfois fait allusion à une menace et à la 64e minute, le défenseur des Jags Aaron Muirhead a brillamment bloqué un tir de l’attaquant des Staggies Jordan White.

L’équipe de Dingwall a poussé pour une bouée de sauvetage qui n’est jamais arrivée, l’équipe locale terminant en contrôle avec le remplaçant Danny Mullen faisant craquer la barre avec un entraînement puissant et ils se rendront sûrement à Dingwall dimanche plus en croyance qu’en espoir.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron de Partick Thistle, Kris Doolan :

« Ce fut une brillante victoire pour nous – mais cela aurait pu être plus. Si vous nous aviez offert 2-0 avant le match, nous vous aurions évidemment retiré la main. Mais cela aurait pu être plus. Pour moi, c’est peut-être aurait dû être plus.

« Une partie de cela est due au fait que le comté de Ross se défend bien et jette ses corps sur la ligne.

« Leur gardien a également fait un bon arrêt à la fin pour en faire basculer un sur la barre. Si nous avions réussi à en obtenir un troisième, cela aurait bien pu être un match différent.

« Mais nous savons que ce n’est pas fini. Il y a encore un autre match à jouer dimanche. Nous n’avons qu’une seule façon de jouer – et nous allons essayer de faire de même à Dingwall.

« Nous savons que si nous pouvons y aller et gagner le match, nous serons de retour en Premiership. »

Le directeur du comté de Ross, Malky Mackay :

« Nous avons commencé assez bien et nous nous sommes créé quelques demi-occasions.

« Mais nous avons perdu un mauvais but. C’était une belle frappe de Fitzpatrick mais une mauvaise défense de nos gars qui l’affrontaient.

« Je pensais que nous allions bien à ce moment-là, mais nous avons ensuite perdu le jeune Dylan.

« C’est un garçon formidable et il a été formidable lors de sa première saison en tant que pro, mais rétrospectivement, il a entaillé le garçon et ce fut un expulsion.

« Cela nous donne évidemment une montagne à gravir.

« Nous avons ensuite perdu le but juste avant la mi-temps et quand j’ai ramené les garçons à l’intérieur, je leur ai dit que le défi était de s’assurer que nous ne sortions pas pire que deux essais.

« Je ne voulais pas que nous nous enfoncions dans notre propre banc des pénalités, car cela aurait été un carnage. Donc, nous voir les menacer plusieurs fois était ce dont j’avais besoin.

« En deuxième mi-temps, j’étais vraiment fier d’eux et avec seulement deux essais, il y a de quoi jouer dimanche. »

Quoiest le prochain ?

Les équipes se retrouveront dimanche au Global Energy Stadium, en direct sur Sports du ciel. Coup d’envoi 16h30.