Participez au concours de l’animal le plus mignon de Kane en décembre – Shaw Local

Pour être éligible à gagner ce « cadeau », soumettez une photo de votre adorable animal de compagnie à tout moment entre le 1er et le 12 décembre. Ensuite, revenez voter pour votre animal de compagnie (ou tout autre) du 13 au 19 décembre. Vous pouvez voter une fois par jour pendant la période de vote. Une fois la date limite terminée, les votes seront comptés et l’animal qui aura le plus de votes sera nommé gagnant de décembre ! En plus de gagner un prix, la photo de l’animal sera publiée dans les journaux Kane County Chronicle et Elburn Herald. Entre maintenant!

CLIQUEZ ICI POUR ENTRER.