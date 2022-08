Participez à National Night Out dans la vallée de l’Illinois – Shaw Local

Les résidents de Spring Valley auront bientôt la chance de profiter de leurs prix de chasse au canard.

Avant la soirée nationale du mardi 2 août, le département de police de Spring Valley a caché des canards en caoutchouc dans toute la ville dans le cadre d’une campagne Facebook encourageant les familles qui ont trouvé les canards à publier leurs selfies et, bien sûr, à collecter des prix lors de l’événement.

Le chef de la police, Adam Curran, a déclaré au Spring Valley Council que la campagne avait remporté un franc succès.

Après avoir reçu la National Night Out Cup en 2021, la ville entend continuer sur sa lancée.

Des agents de police de Spring Valley et une foule nombreuse ont assisté à la soirée nationale 2021 au parc Kirby à Spring Valley. Les détenteurs en titre de la National Night Out Cup ont d’autres grands projets prévus pour l’événement 2022 le mardi 2 août. (Scott Anderson)

La soirée nationale à Spring Valley est prévue de 17 h à 20 h au Kirby Park, avec les courses Life Balance Big Wheels, Science with the Stanks, une chance de passer du temps avec South Claw Sam la mascotte Pistol Shrimp de l’Illinois Valley, des maisons rebondissantes, de la peinture faciale et du henné, des spectacles de Folklorico de Colores, de la natation gratuite de 17 h à 18 h à la piscine commémorative de Coveny, des combats d’eau du service d’incendie de Spring Valley et de la nourriture et des boissons gratuites.

En cas de pluie, l’événement se déplacera au gymnase de l’école secondaire Hall, 800 W. Erie St.

L’événement annuel est America’s Night Out Against Crime et permet au public d’en savoir plus sur la sécurité publique locale.

Selon les organisateurs de l’événement, National Night Out est une campagne annuelle de renforcement de la communauté qui promeut les partenariats entre la police et la communauté et la camaraderie de quartier pour rendre nos quartiers plus sûrs et plus accueillants.

L’événement vise à améliorer la relation entre les voisins et les forces de l’ordre tout en ramenant un véritable sens de la communauté.

Des millions de personnes participeront à National Night Out dans des milliers de communautés des 50 États, territoires américains et bases militaires du monde entier le premier mardi d’août en proposant des démonstrations de sécurité, des séminaires, des événements pour les jeunes, des visites de personnel d’urgence, des expositions et d’autres activités. .

Ottawa et Marseille

Des coureurs attendent à l’arrière d’un ancien camion de pompiers pour faire un tour lors de la Soirée Nationale 2021 à la Piscine municipale de Marseille. Ottawa et Marseille feront équipe le mardi 2 août pour organiser des activités de soirée nationale à la piscine de Marseille. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Les services de police d’Ottawa et de Marseille feront équipe pour organiser une fête de natation gratuite de 17 h à 20 h le mardi 2 août pour la soirée nationale à la piscine municipale de Marseille, 555, rue Commerciale.

L’événement comprendra des boissons gratuites, de la crème glacée, des tombolas, de la peinture faciale, une maison gonflable, un barbecue, de la musique, un magicien et des promenades en camion de pompiers.

Oglesby

La soirée des premiers intervenants à Oglesby est prévue de 15 h à 19 h au 55 Pool Drive. Il comprendra de la musique, des jeux et des prix, de la natation libre, un réservoir de dunk, une démonstration K-9, des camions de nourriture et des cônes de neige, une maison gonflable et une machine à mousse.

Le service d’ambulance d’Oglesby, le service de police d’Oglesby et le service d’incendie d’Oglesby participeront à l’événement.

Princeton

La police de Princeton et le district de Princeton Park accueilleront la soirée nationale annuelle de 17 h à 20 h le mardi 2 août à Zearing Park.

Sénèque

Le village organisera sa soirée nationale de 17 h à 20 h au parc Crotty, avec un barbecue, de la musique et d’autres activités.

Le district de protection contre les incendies et d’ambulance de Seneca, la police ferroviaire CSX, la police de l’État de l’Illinois et l’agence de gestion des urgences du comté de La Salle se joindront au service de police de Seneca lors de l’événement.

Il y aura des expositions de véhicules d’urgence, de la musique de Boomin’ DJ, de la peinture faciale, des cadeaux, un concours de coloriage et une chasse aux pierres peintes. Les participants sont encouragés à porter leur meilleure tenue “Night Out Against Crime”.

Les hamburgers seront fournis par Corrigan Cattle et les boîtes de jus d’Operation Juice Box.