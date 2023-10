Participez à l’action Prime Day d’octobre : inscrivez-vous à Amazon Prime et économisez gros

Les Big Deal Days d’Amazon, qui sont essentiellement l’événement Prime Day d’Amazon d’octobre, auront lieu les 10 et 11 octobre, juste à temps pour commencer vos achats de vacances d’hiver. Ces grands événements commerciaux proposent généralement certaines des meilleures offres de l’année sur les produits des détaillants en ligne, et vous pouvez déjà trouver quelques premières offres dont vous pourrez profiter dès maintenant.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Si vous cherchez à économiser gros avant les vacances, c’est peut-être le bon moment pour franchir le pas et souscrire à un abonnement Prime, dont vous aurez besoin si vous souhaitez profiter des offres Prime Day. Un abonnement Prime standard vous coûtera 139 $ par an, ou 15 $ par mois. Si vous êtes étudiant, vous pouvez souscrire un abonnement Prime pour 69 $ par an ou 8 $ par mois, et si vous êtes admissible aux programmes d’aide gouvernementale, le prix de l’abonnement mensuel tombe à 7 $.

Vous ne bénéficierez pas seulement de la livraison gratuite avec votre abonnement Prime. Avec votre abonnement, vous aurez également accès à Amazon Prime Video, Amazon Music Prime, à des réductions chez Whole Foods et sur les produits Amazon Alexa, et encore plus d’avantages.

Les Prime Days voient généralement de grosses affaires sur la technologie (pensez aux téléphones, tablettes et montres intelligentes) et sur les produits pour la maison (comme les friteuses à air et les machines à expresso). Donc, si vous pensez qu’un abonnement Prime vous convient, poursuivez votre lecture et nous vous guiderons dans la création d’un compte Amazon Prime. Si vous hésitez toujours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous inscrire à l’essai gratuit de 30 jours de Prime.

Pour en savoir plus, le programme Layaway d’Amazon pourrait être un atout dans votre manche pour les gros articles la semaine prochaine.

Comment s’inscrire à Amazon Prime

Pour profiter des offres Prime Day, vous devez être membre Prime. Pour créer votre compte Amazon Prime, il vous suffit de :

Aller vers www.amazon.com/amazonprime Appuyez sur la case rectangulaire orange qui dit Commencez votre essai de 30 jours. Si vous possédez déjà un compte Amazon, vous pouvez vous connecter. Si vous n’avez pas de compte Amazon, appuyez sur Créer un compte. Vous serez invité à saisir votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe. Amazon vous demandera de vérifier votre adresse e-mail avec un mot de passe à usage unique. Sélectionnez votre mode de paiement (qui peut être une carte de crédit, une carte de débit, une carte cadeau ou tout autre mode de paiement de votre choix) et ajoutez ces informations. Puis clique Continuer.

Et c’est tout! Vous êtes désormais officiellement abonné principal.

Comment annuler votre abonnement Prime

Si vous décidez qu’un abonnement Prime ne vous convient plus, ou si vous souhaitez l’annuler avant la fin de votre essai gratuit de 30 jours, mettre fin à votre abonnement est également assez simple.

Connectez-vous à votre compte Amazon et appuyez sur le Compte et listes menu déroulant. Sélectionnez ensuite Adhésion privilégiée dans la colonne Votre compte. Ensuite, sous le Gérer l’adhésion titre, appuyez sur Mettre à jour, annuler et plus encore. Ensuite, sélectionnez simplement Mettre fin à l’adhésion.

Si vous ne souhaitez pas suivre ces étapes, vous pouvez également accéder à et passez directement au Mettre fin à l’adhésion bouton. Quoi qu’il en soit, après avoir sélectionné Mettre fin à l’adhésion vous ne serez plus abonné à Amazon Prime.

