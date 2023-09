"Participera ensemble dans la mesure du possible": L’INDE bloque au milieu des divergences

L’alliance de l’opposition INDE se présentera aux élections de 2024 à Lok Sabha « ensemble dans la mesure du possible », a déclaré le bloc vendredi, le dernier jour de sa réunion à Mumbai. Le libellé de la résolution de l’alliance indienne a cependant fait sourciller et suscité des questions, en particulier celles auxquelles le groupe était censé répondre : à quel point l’opposition est-elle unie alors qu’elle tente d’empêcher le Premier ministre Narendra Modi de prétendre à un troisième mandat sans précédent. Les parties ont décidé de « coordonner leurs stratégies et campagnes respectives de communication et de médias sur le thème »Judega Bharat, Jiteega Inde » dans différentes langues.

La résolution issue de la troisième réunion de l’INDE (les deux premières ont eu lieu à Patna et Bengaluru) fait également référence aux accords de partage des sièges, notant que ceux-ci seront « initiés immédiatement et conclus… dans un esprit de collaboration de concessions mutuelles ».

La méga-réunion de l’opposition – saluée par ses membres comme l’arme définitive pour affronter le parti Bharatiya Janata – s’est conclue par la publication de résolutions et par un drame après l’entrée surprise de l’ancien chef du Congrès, Kapil Sibal.

Résolution du recensement de Mamata Banerjee et des castes

Un autre moment de discorde apparente a été frappé par la ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee, qui s’est opposée à la résolution politique parce qu’elle incluait des appels à un recensement basé sur les castes. Les dirigeants du Bihar, Janata Dal (United) et Rashtriya Janata Dal, ainsi que le parti Samajwadi de l’Uttar Pradesh, ont soutenu l’inclusion du recensement des castes dans la résolution.

Il a également été question d’un logo pour l’alliance INDE, mais cela n’a pas encore été révélé, et il n’y a pas non plus de clarté sur un calendrier commun avant les élections de 2024, qui sont désormais dans moins d’un an.

« Comité de coordination » annoncé

Cependant, une nouvelle plus positive est que l’alliance a annoncé la création d’un « comité de coordination » multipartite de 14 membres pour résoudre les problèmes et les défis tels qu’un éventuel programme minimum commun et l’épineux problème du partage des sièges à travers le pays.

Des sources ont déclaré à NDTV que quatre autres comités étaient prévus, outre le « comité de coordination », pour aider à planifier les campagnes et les rassemblements, à gérer les médias sociaux et à gérer les données.

Des sources ont également parlé d’une « action sur le terrain » le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, à Delhi.

Le « comité de coordination » sera l’organe décisionnel le plus élevé de l’INDE et comprendra des représentants du Congrès, du Parti du Congrès nationaliste, de Dravida Munnetra Kazhagam, de Shiv Sena UBT, de Rashtriya Janata Dal, du Parti Aam Aadmi, du Congrès Trinamool, du Parti Samajwadi et du Janata. Dal (Unis). Font également partie du comité la Conférence nationale, le Jharkhand Mukti Morcha, le Parti communiste indien, le Parti communiste indien (marxiste) et le Parti démocratique populaire.

Après trois réunions en Inde, ce qui est peut-être louable, c’est que l’opposition – en l’occurrence le BJP – n’a pas réussi à briser le bloc jusqu’à présent. Il convient également de saluer le front uni dans les relations avec la presse, y compris dans des domaines délicats comme le partage des sièges.

La réunion a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, le patron du JD(U) et ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar – considéré comme la force motrice derrière cet effort d’unité – appelant ses collègues à combattre la « surprise » de l’Alliance nationale démocratique dirigée par le BJP. stratégie d’élément et gadgets ».

La troisième réunion de l’INDE a lieu après l’appel surprise du centre à une session extraordinaire du Parlement entre le 18 et le 22 septembre. L’ordre du jour de cette session n’est pas encore connu, mais il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait se concentrer sur l’appel controversé du BJP « une nation, une élection ». .