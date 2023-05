Participer au théâtre local peut enseigner de nombreuses leçons – Shaw Local

Tout au long de ma vie, j’ai toujours été intéressé par le théâtre. Les lumières, les costumes, les émotions et les chansons m’ont tous intrigué.

Au lycée, j’ai maladroitement honoré la scène pour quelques pièces qui n’impliquaient pas de chant du tout. Le reste de ma vie d’adulte a été passé à utiliser des marionnettes et des voix comiques pendant que je lisais des histoires à mes jeunes élèves. Heureusement pour moi, mes jeunes étudiants de Lighted Way ne semblent pas se soucier de mes versions désaccordées de « Old McDonald ».

Avec un collègue qui n’a jamais non plus joué dans une comédie musicale, j’ai décidé d’essayer pour la production Stage 212 de cet été de « The Wizard of Oz ». Au cours des dernières années, j’ai eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes qui ont joué dans des pièces de théâtre à Stage 212. L’une de ces personnes merveilleuses est Jessica Kreiser, qui est à la fois la metteure en scène de la pièce cet été et la metteure en scène de Lighted Way. Jessica est devenue un mentor pour moi tout au long de mon parcours de découverte de moi-même. Elle m’a encouragé et soutenu alors que j’essayais de gagner plus de confiance à l’intérieur et à l’extérieur de la classe. Jessica a également mentionné qu’il existe de nombreuses autres façons de s’impliquer dans le théâtre, de peindre des décors à inaugurer même d’être dans l’ensemble.

« Stage 212 est toujours à la recherche de nouveaux talents », m’a-t-elle rappelé avant l’audition.

Je savais qu’on s’attendrait à ce que je danse, chante et joue. Danser me rend nerveux. Je ne comprends tout simplement pas comment contrôler mon corps. Tu veux que mes pieds fassent quoi ? Je comprends maintenant combien de temps il faut pour apprendre la chorégraphie. Il faut de la détermination, de la patience, de la flexibilité et aussi de la confiance.

En ce qui concerne le chant, je ne pourrai probablement jamais émettre une note pendant que les gens applaudissent et hurlent. Mais ça va. Parce que je peux agir. J’aime laisser mes émotions se déchaîner et devenir quelqu’un de nouveau. Être capable de mettre une façade différente me semble tellement réconfortant. Je me sens masqué, protégé et extrêmement présent. Faire rire le public de quelque chose que vous avez dit est une récompense qui ne peut jamais avoir de prix.

Depuis le début des répétitions, j’ai pu rencontrer des gens aussi talentueux, gentils et accueillants. Ils m’ont encouragé, m’ont dit que j’allais très bien et m’ont montré comment bouger mes pieds.

Dans le livre « The Body Keeps the Score » de Bessel Van Der Kolk, MD, le théâtre est recommandé comme moyen de faire face à toutes sortes de problèmes de santé mentale, tels que l’anxiété et la dépression. Van Der Kolk dit que « la danse, la marche et le chant sont des moyens humains uniques d’instiller un sentiment d’espoir et de courage ». J’ai trouvé que chanter dans un groupe, chanter confortablement la partie d’alto deux, m’a fait me sentir heureux et faire partie d’un tout collectif.

Mon objectif est de continuer à apprendre les danses, à chanter en groupe et à gagner en confiance. L’exercice est également un élément important pour soulager le stress. Danser a été agréable et je me sens rafraîchi après une répétition. Je dors aussi mieux.

Je suis fier de m’être fixé un objectif et de m’y tenir. Souvent, je me suis senti confus, comme si mon cerveau était partout, me laissant incapable de m’engager dans quoi que ce soit. Pendant les entraînements de jeu, je suis concentré et tous mes soucis disparaissent derrière moi. Je suis capable de rire avec mon collègue qui est nouveau dans ce domaine également. Je l’ai aussi vue grandir et devenir plus confiante, enfin capable de voir à quel point elle est vraiment talentueuse.

J’ai maintenant une appréciation plus profonde du théâtre, en particulier du théâtre communautaire. Il y a tellement de plaisir, de plaisir et de compréhension. Les choses s’enchaînent lentement mais sûrement. Rien ne peut être fait en un jour. Je suis une personne qui veut tout maintenant. Le théâtre m’a appris à ralentir, à comprendre que l’apprentissage est un processus et à accueillir les défis comme des opportunités de grandir.

Après cette expérience, je me lèverai toujours à la fin d’une représentation pour montrer mon respect et mon appréciation aux acteurs pour leur dévouement et leur don de talent.

Bretagne Müller vit au Pérou et travaille comme éducatrice spécialisée à Lighted Way à La Salle. Elle aime écrire et a travaillé pour de petits journaux scolaires pendant une grande partie de sa vie.