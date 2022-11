Participation massive à la défense de l’autorité électorale mexicaine

MEXICO CITY (AP) – Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dimanche sur le boulevard principal de la capitale mexicaine pour protester contre la proposition du président Andrés Manuel López Obrador de remanier l’autorité électorale du pays lors de la plus grande manifestation contre l’un des efforts du président au cours de ses près de quatre ans au pouvoir.

La participation massive était une forte réprimande de l’affirmation du président selon laquelle la critique ne vient que d’une opposition d’élite relativement petite.

Les partis d’opposition et les organisations de la société civile avaient appelé les Mexicains à manifester dans la capitale et dans d’autres villes contre les réformes électorales proposées qui refaçonneraient l’Institut national électoral, l’une des institutions les plus prisées et les plus fiables du pays.

López Obrador considère l’institut comme redevable à l’élite, mais les critiques disent que ses réformes menaceraient son indépendance et le rendraient plus politique. L’initiative comprend l’élimination des bureaux électoraux au niveau de l’État, la réduction du financement public des partis politiques et la possibilité pour le public d’élire les membres de l’autorité électorale plutôt que la chambre basse du Congrès.

Cela réduirait également le nombre de législateurs à la chambre basse du Congrès de 500 à 300 et de sénateurs de 128 à 96 en éliminant les législateurs en général. Ceux-ci ne sont pas directement élus par les électeurs, mais apparaissent sur les listes des partis et obtiennent des sièges en fonction de la proportion de voix de leur parti.

La proposition devrait être discutée au Congrès mexicain dans les semaines à venir, où le parti Morena du président et ses alliés détiennent un avantage.

López Obrador a passé des décennies à lutter contre les autorités électorales. Il se considère victime de fraude électorale à plusieurs reprises, même si c’est l’Institut national électoral qui a confirmé sa victoire écrasante à la présidentielle en 2018.

Les organisateurs ont déclaré que la marche n’était pas contre López Obrador, mais pour attirer l’attention sur la proposition et exhorter les législateurs à voter contre.

Le parti de López Obrador n’a pas assez de voix pour faire passer la réforme constitutionnelle sans le soutien de l’opposition.

La semaine dernière, López Obrador a consacré une bonne partie de ses conférences de presse matinales quotidiennes à licencier les promoteurs de la manifestation, les qualifiant de « crétins » et de « corrompus », dans le but de tromper le peuple. Il a défendu la proposition comme cherchant à réduire le budget de l’autorité électorale et à éviter la “fraude électorale”.

Tout en convenant que certaines économies de coûts pourraient être souhaitables, certains analystes craignent que l’élimination des bureaux électoraux des États ne concentre trop le pouvoir au niveau fédéral et ne sacrifie l’efficacité.

La sélection des membres du tribunal électoral et la direction de l’institut par vote populaire donneraient aux partis plus de pouvoir pour choisir les candidats. La proposition réduirait également le nombre de membres du conseil de l’institut de 11 à sept.

Patricio Morelos de l’Université technologique de Monterrey a souligné qu’avec López Obrador jouissant d’une grande popularité et son parti contrôlant la majorité des 32 gouvernements des États du Mexique, ils auraient un avantage si l’autorité électorale était refaite et exercerait probablement un contrôle.

Fabiola Sanchez, Associated Press