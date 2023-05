Participation : Lancement d’une collecte de fonds pour amener l’équipe féminine ukrainienne de softball en Colombie-Britannique – BC

Les organisateurs d’un tournoi mondial annuel de softball féminin ont lancé une collecte de fonds pour amener une équipe nationale ukrainienne à Surrey, en Colombie-Britannique, pour concourir.

La Coupe Canada, qui aura lieu du 7 au 16 juillet à Softball City, devrait être la plus grande du genre dans l’histoire du Canada, avec plus de 1 500 athlètes d’élite du monde entier.

La directrice Laura Ballance a déclaré que la candidature de l’équipe nationale féminine junior de softball d’Ukraine est arrivée en retard, mais que lorsque le conseil a reçu une demande directe du gouvernement ukrainien, il n’a pas pu refuser.

« Le gouvernement est très favorable à continuer – malgré la guerre – à donner des opportunités à leurs jeunes athlètes », a déclaré Ballance à Global News. «Ces jeunes femmes, bien qu’elles essaient de rester ensemble à Kiev, certaines sont à Varsovie.

« De toute évidence, leurs familles sont profondément impliquées dans le conflit en Ukraine, elles ont donc été obligées de collecter des fonds pour pouvoir obtenir leur transport et rester ici. »

La Coupe Canada a lancé lundi sa campagne de financement pour soutenir l’équipe ukrainienne.

Depuis lundi après-midi, un Page GoFundMe avait récolté plus de 3 500 $ sur son objectif de 60 000 $. Les particuliers et les entreprises peuvent également faire un don à la Fonds du sport amateur de la Colombie-Britannique et recevoir un reçu fiscal.

Alors que la Coupe Canada, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des athlètes féminines et locales, n’a pas les moyens d’amener l’équipe ukrainienne en Colombie-Britannique, Ballance a déclaré qu’elle était convaincue que la communauté participerait.

« En 2016, notre même organisation a organisé des championnats du monde de softball et nous avons vu ces incroyables actes de gentillesse aléatoires », a-t-elle déclaré.

« Nous avons vu des gens d’affaires locaux intervenir et fournir des crampons, de l’équipement à des équipes qui ont une incroyable diversité économique… Nous savons que les gens vont intervenir pour soutenir ces jeunes femmes.

Ballance a déclaré que la Coupe Canada est une « opportunité spéciale » à la fois pour les athlètes de ce pays déchiré par la guerre et pour le Canada de les accueillir. Le tournoi sera une occasion rare pour les femmes de se réunir pleinement au milieu du conflit en cours, lancé par la Russie en février 2022.

Dans un communiqué de presse, l’entraîneur de l’équipe ukrainienne des moins de 19 ans, Vasyl Kysil, a déclaré que « rien n’unit les gens comme le sport », et les femmes sont « ravies » de venir au Canada pour participer à cet événement de classe mondiale.

« Nous avons dû surmonter des obstacles majeurs, mais nous sommes restés déterminés à former une équipe d’élite de balle rapide qui se targue de représenter notre grand pays », a-t-il déclaré.