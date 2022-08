Participation en baisse au 33e Salon de l’auto Polo ; événement toujours réussi – Shaw Local

POLO – Malgré un temps matinal peu clément, les organisateurs de l’événement ont déclaré que le 33e salon annuel de l’automobile Polo s’était bien déroulé.

“Cela s’est éclairci pour nous, mais pas tout à fait à temps”, a déclaré Tammy Merdian, organisatrice en chef de l’événement et membre de la Chambre de commerce de Polo. «Nous avons quand même eu une bonne performance. Je pense que nous avions 72 voitures. Tout le monde était de vrais soldats accrochés. J’apprécie vraiment cela.

Le salon de l’automobile s’est déroulé de 8 h à 15 h le 13 août. Les inscriptions de véhicules occupaient les deux côtés de deux pâtés de maisons d’East Mason Street au centre-ville de Polo.

Habituellement, les entrées occupent trois pâtés de maisons, mais la météo en a éloigné certaines, a déclaré le maire de Polo, Doug Knapp.

“Les gens avec des voitures méticuleuses ne veulent tout simplement pas les sortir sous la pluie”, a-t-il noté.

Il a plu par intermittence d’environ 10 heures du matin à midi, a déclaré Knapp. Il n’y a jamais eu d’averse torrentielle, cependant, a-t-il dit.

Le temps n’a pas empêché le participant Mark Heckman, de Dixon, de s’éloigner – même si sa femme, Sandy Heckman, était une autre histoire. Pourtant, leur entrée – une Chevrolet Nova rouge de 1966 qui a remporté le prix du meilleur du spectacle – était un “effort conjoint”, a-t-il déclaré.

Heckman a déclaré qu’il venait au Polo Car Show depuis des années parce qu’il habite à proximité et souhaite soutenir Polo.

“Ils font toujours du bon travail à cause de la façon dont ils jugent le spectacle”, a-t-il déclaré. “Ils font venir des juges et ils le font depuis un bon nombre d’années et j’aime les émissions jugées.”

Knapp, Merdian et Heckman ont tous déclaré qu’ils attendaient avec impatience le spectacle de 2023.

“L’année prochaine, j’espère que le temps sera meilleur et que le succès sera comme d’habitude”, a déclaré Knapp. Merdian a fait écho à ses commentaires.

Cette année n’était pas la première victoire de Heckman, et avec l’intention de participer à nouveau à la série, ce ne sera peut-être pas la dernière.

“Je pourrais ramener mon camion”, a-t-il dit. “J’ai plusieurs voitures que je montre, donc je ferai probablement quelque chose de différent l’année prochaine.”

Le pot de tirage 50-50 de la Chambre de commerce de Polo a également indiqué une baisse de la fréquentation, a déclaré Knapp. Habituellement, le pot est d’environ 1 000 $, mais cette année, il était de 450 $.

Charlie Taber, de Galt, a été le gagnant.