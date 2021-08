Participants, date de sortie et actualités

Préparez vos pâtisseries et vos poignées de main hollywoodiennes, car The Great British Bake Off revient pour 2021.

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris quand la prochaine série Bake Off sera diffusée, comment regarder l’émission aux États-Unis, qui présentera cette année et comment postuler pour participer vous-même à la série principale.

Quand commence The Great British Bake Off ?

Channel 4 n’a pas encore révélé de date de début pour GBBO 2021, mais les années précédentes, Bake Off a démarré vers août/septembre. L’année dernière, le spectacle a commencé le 22 septembre, il est donc probable que Bake Off 2021 commencera également en septembre.

En ces temps modernes, vous n’avez pas seulement à regarder les boulangers se débattre avec une recette technique de manière traditionnelle. Au lieu de cela, vous pouvez regarder sur All 4 – en direct ou à la demande avec rattrapage via une large gamme d’appareils, notamment des téléviseurs intelligents, des consoles de jeux, des streamers multimédias, des téléphones et des tablettes.

Présentateurs et juges GBBO

Matt Lucas et Noel Fielding reviendront tous deux pour des fonctions d’accueil. Fielding était absent des spéciaux de Noël car il était en congé parental, mais il a été confirmé qu’il reviendrait. Comme toujours, Prue Leith et Paul Hollywood jugeront les débats.

Les candidats du Great British Bake Off

Nous n’avons pas encore une liste complète des concurrents en compétition dans Bake Off. Channel 4 a tendance à les annoncer quelques semaines avant le début de l’émission, nous espérons donc les connaître bientôt. Une fois que nous le ferons, nous mettrons à jour cet article.

Qui a remporté le GBBO 2020 ?

La finale de The Great British Bake Off 2020 s’est déroulée à trois concurrents; Pierre, Dave et Laura. C’était un appel serré entre Peter et Dave, mais en étant audacieux avec son écueil, Peter a juste réussi à décrocher le trophée. Il est le plus jeune concurrent à avoir remporté le Bake Off.







Où regarder Bake Off depuis l’extérieur du Royaume-Uni

Comme d’habitude, Bake Off est disponible via la télévision britannique régulière (ou quelle que soit la manière dont vous obtenez votre téléviseur), diffusé sur Channel 4.

Si vous souhaitez regarder de l’extérieur du Royaume-Uni, comme les États-Unis, où vous le connaissez peut-être sous le nom de The Great British Baking Show, il existe plusieurs façons de regarder la dernière série.

Regardez The Great British Baking Show sur Netflix

Netflix a les droits sur The Great British Baking Show et diffuse généralement les derniers épisodes trois jours après leur sortie au Royaume-Uni. Par conséquent, vous pouvez assister à toute l’activité dans la tente le vendredi, à condition d’avoir un compte Netflix. Les abonnements pour cela commencent à partir de 8,99 $ par mois.

Regardez The Great British Bake Off sur Channel 4 avec un VPN

Si vous vous inquiétez des spoilers et que vous souhaitez regarder les derniers épisodes dès que possible, il existe un autre moyen : utilisez un VPN (réseau privé virtuel) pour faire croire que votre appareil est local si vous voulez regarder avec le Royaume-Uni sur le site Web de Channel 4.

Il existe de nombreux VPN, mais nos principales recommandations sont NordVPN et Surfshark, que nous avons tous deux jugés fiables, rapides et assez abordables. Si vous voulez voir quelles autres options existent, alors jetez un œil à notre liste des meilleurs VPN pour le streaming vidéo.

Une fois que vous avez téléchargé et installé votre VPN sur votre appareil, voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à un serveur britannique sur le VPN de votre choix













Inscrivez-vous pour un compte (c’est gratuit, mais nécessite votre e-mail)













Tous les 4 vous obligent à désactiver tous les bloqueurs de publicités – ce qui inclut tout blocage de publicités facultatif dans votre VPN – alors assurez-vous de le faire avant d’essayer de regarder. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, essayez un autre serveur dans votre VPN jusqu’à ce que vous en trouviez un qui fonctionne pour vous.

Veuillez noter que cela est contraire aux conditions d’utilisation de All 4, alors procédez à vos risques et périls.

Comment postuler pour faire partie du GBBO

Si vous êtes un boulanger en herbe et que vous souhaitez postuler pour Bake Off, les candidatures pour 2021 sont malheureusement maintenant fermées. Ils rouvriront probablement pour 2022 plus tard cette année, et vous pouvez envoyer vos coordonnées pour participer à l’émission via la page d’inscription officielle.