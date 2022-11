Parti vert : le nouveau chef sera annoncé samedi

OTTAWA –

Le Parti vert est sur le point d’annoncer son nouveau chef – ou ses nouveaux chefs – aujourd’hui, avec six noms sur le bulletin de vote préférentiel, dont deux billets communs.

Après une participation décevante aux dernières élections fédérales, suivie de mois de tension et d’agitation au sein du parti, qui ont culminé avec la démission de l’ancienne chef Annamie Paul l’été dernier, le parti a lancé une nouvelle campagne à la direction, qui n’a pas attiré beaucoup l’attention des membres du parti. .

La chef de longue date du Parti vert et députée Elizabeth May se présente à nouveau après près de trois ans d’absence, cette fois avec un co-candidat, Jonathan Pedneault.

May – qui détient toujours l’un des deux sièges du parti à la Chambre des communes – a dirigé le parti pendant 13 ans, avant de démissionner en 2019, affirmant à l’époque qu’elle avait promis à sa fille que les élections fédérales seraient ses dernières en tant que chef.

May a démissionné de son poste de chef après avoir élu trois députés et obtenu un record de 6,5 % du vote populaire. Après avoir de nouveau jeté son chapeau sur le ring pour le leadership, May a largement couru sur son record de leader. Son colistier, Pedneault, est enquêteur des droits de la personne, militant et réalisateur de documentaires. Ensemble, ils promettent d’unir le parti.

Anna Keenan et Chad Walcott, respectivement porte-parole du Parti vert en matière de réforme démocratique et organisateur à but non lucratif, se présentent également à la co-direction. Ils espèrent apporter un modèle de co-direction au parti, tout en se concentrant également sur «une action climatique audacieuse», «une économie du bien-être» et une réforme électorale dans leur plate-forme.

Les candidats sont complétés par Sarah Gabrielle Baron et Simon Ghocchini-Messier.

Baron est un enseignant qui s’est présenté comme indépendant contre l’ancien chef conservateur Erin O’Toole à Durham, en Ontario. lors de la dernière élection. Sa plateforme met l’accent sur la justice sociale, la réforme électorale et les messages clairs et cohérents du Parti vert sous une nouvelle direction, en renforçant l’organisation de l’intérieur.

Ghocchini-Messier travaille pour le ministère de la Défense nationale et s’est présentée sans succès comme candidate du Parti vert aux élections fédérales de 2021. Sa plateforme met l’accent sur la démocratie sociale, la justice sociale et le développement durable.

Le parti annoncera son nouveau chef samedi soir à Ottawa.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne