Parti vert du Canada : May prépare sa candidature à la chefferie et demande au député Mike Morrice d’envisager de se présenter

Ottawa –

Elizabeth May, qui prépare une candidature à la direction du Parti vert, a d’abord demandé au seul autre député vert s’il envisagerait de prendre la barre avant qu’elle ne décide de postuler pour son ancien poste.

Trois sources au sein du parti ont confirmé que May s’efforçait de recueillir les 100 signatures nécessaires pour participer au concours, mais a déclaré qu’elle avait d’abord demandé au député vert de l’Ontario Mike Morrice s’il serait prêt à jeter son chapeau sur le ring pour remplacer la chef par intérim Amita Kuttner.

Les sources, qui ont parlé à La Presse canadienne à condition qu’elles ne soient pas nommées parce qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de la question, ont déclaré que May avait partagé qu’elle croyait que le Parti vert bénéficierait d’avoir un chef avec un siège à la Chambre des Chambre des communes.

May, qui a été chef du Parti vert de 2006 jusqu’après les élections fédérales de 2019, n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires pour savoir si elle souhaitait reprendre le rôle.

Les sources ont déclaré que May avait également déclaré à ses collègues verts qu’elle se présenterait pour le poste qu’elle a abandonné il y a près de trois ans si elle pouvait partager le rôle avec un co-leader, qui pourrait gérer une grande partie de l’administration quotidienne.

Elle a été élue pour la première fois pour représenter la circonscription de Saanich-Gulf Islands en Colombie-Britannique en 2011, après une tentative infructueuse de vaincre un ministre conservateur en Nouvelle-Écosse en 2008.

Alors qu’il était chef, May a rehaussé le profil du parti et les Verts ont réussi à élire trois députés lors des élections de 2019 – encore loin de la douzaine nécessaire pour atteindre le statut de parti officiel.

Elle a démissionné de son poste de chef du parti en 2019 et les Verts ont ensuite traversé une période tumultueuse sous son successeur, Annamie Paul, qui a démissionné peu après les élections de 2021.

À l’époque, elle a décrit la direction des Verts comme la pire période de sa vie.

L’astrophysicien basé à Vancouver Kuttner a pris la relève en tant que chef vert par intérim dans le cadre d’une mission visant à réunir le parti et à «guérir» les blessures internes après des mois de conflits.

Morrice, qui a été élu l’année dernière pour représenter la circonscription de Kitchener-Centre, a confirmé que des membres du parti lui avaient demandé de se présenter.

Il a dit qu’il voulait se concentrer sur sa circonscription mais n’a pas exclu une future candidature.

“J’ai vraiment apprécié chaque message d’encouragement des gens de ma communauté et de partout au pays me demandant d’envisager de me présenter à la direction du Parti vert”, a-t-il déclaré vendredi.

« Pour l’instant, je tiens à rester concentré sur le travail pour lequel mes voisins m’ont élu et à continuer à faire avancer leurs priorités.

Les règles du concours stipulent que les candidats potentiels doivent soumettre leurs candidatures, y compris 100 formulaires de nomination signés par les membres du Parti vert, d’ici vendredi prochain.

Ils doivent obtenir les signatures d’au moins 20 membres du parti âgés de moins de 30 ans et d’au moins 20 membres qui vivent dans une région différente de la leur.

Le parti publiera une liste des candidats approuvés le 31 août.

Le gagnant sera annoncé le 19 novembre.

L’offre d’emploi du chef indique que le candidat retenu doit suivre les «principes du leadership serviteur» et «inspirera, motivera et mobilisera le mouvement vert et l’aidera à se développer, en influençant l’opinion publique et la prise de décision au Parlement du Canada».

Lorsque le Parti vert a annoncé les règles de la course à la chefferie, il a déclaré que le choix d’un nouveau chef « est une excellente occasion de renouvellement et ce concours mettra en valeur et mettra en valeur certains des meilleurs membres de notre parti.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 juillet 2022.