Parti mais déjà oublié ? Twitter cible les «flottes» de type Snapchat après avoir échoué à inciter les utilisateurs moins actifs à tweeter – RT USA News

Twitter arrête les « flottes », la fonction de tweet en voie de disparition qu’il a lancée en novembre sous une mer de regards, semblant surpris que la fonctionnalité ne soit pas devenue populaire malgré l’imitation de concurrents déjà existants.

Les flottes ont permis aux utilisateurs mobiles de Twitter de publier des images, des vidéos, de l’audio et du texte dans un flux multimédia distinct de leur chronologie normale et de les voir disparaître en 24 heures. Maintenant, la fonctionnalité elle-même a reçu une date d’expiration, a annoncé vendredi la plate-forme, affirmant que la nouveauté moins que populaire sera officiellement interrompue le 3 août.

nous supprimons les flottes le 3 août, nous travaillons sur de nouvelles choses nous sommes désolés ou vous êtes les bienvenus – Twitter (@Twitter) 14 juillet 2021

Dans un post-mortem pas vraiment choquant, Twitter a expliqué que même s’il « construit des flottes pour répondre à certaines des angoisses qui empêchent les gens de tweeter, » la caractéristique était « principalement utilisé par les personnes qui tweetent déjà pour amplifier leurs propres Tweets et parler directement avec les autres. »

C’est-à-dire qu’un nouveau type de tweet était principalement utilisé par des personnes qui envoyaient déjà beaucoup de tweets. Il a fallu huit mois pour comprendre cela, apparemment.

Pour en revenir à la planche à dessin, Twitter a promis d’étudier d’autres moyens de gérer ces angoisses de tweet susmentionnées, en contournant le problème des personnes craignant d’être « annulées » à cause de vieux tweets déterrés et jetés aux yeux du public. Au lieu de cela, il a annoncé qu’il était « essayer des choses plus grandes et plus audacieuses pour servir la conversation publique » – y compris un « Test des annonces de flotte » qui a introduit des publicités verticales en plein écran.





Il n’est pas clair si ce type de publicité monopolisant l’écran – ou la protection contre celle-ci – est lié à « Twitter bleu, » les niveau Twitter réservé aux abonnements qui permet aux utilisateurs de payer un supplément pour de nouvelles fonctionnalités (y compris un « annuler le tweet« ), ou s’il sera retiré avec le reste du contenu lié à la flotte. Le service n’a pour l’instant été lancé qu’au Canada et en Australie.

Les utilisateurs de Twitter se sont présentés de manière fiable pour inonder l’annonce de la mort de la flotte de leurs propres opinions, beaucoup reprenant la demande éternelle d’un bouton d’édition.

bouton Modifier s’il vous plaît – Ruth Ben-Ghiat (@ruthbenghiat) 14 juillet 2021

Twitter a en fait répondu à une demande appelant à un « Ne pas aimer” – ouvrant potentiellement un tout nouveau marché, en particulier avec YouTube menaçant de supprimer son propre bouton d’aversion et Facebook refusant à jamais d’adopter l’un des siens.

Merci pour la suggestion. Nous veillerons à le montrer à l’équipe. – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 14 juillet 2021

Quelques fans de Fleet – et leurs imitateurs sarcastiques – se sont présentés pour voir leur fonction bien-aimée.

Merde, je les ai trouvés utiles. – Jeff « Swift » Saxton (@JeffSaxtonVlogs) 14 juillet 2021

Les 5 personnes qui ont utilisé des flottes doivent être vraiment déçues – Sagar (@sagarcasm) 14 juillet 2021

Plusieurs utilisateurs ont demandé à Twitter de copier d’autres fonctionnalités de plates-formes concurrentes, telles que « pronoms fonctionnalité » et plus de façons de « traiter avec menaces et harcèlement» et expulser les autres de la plate-forme.

Supprimez les trolls et les racistes au lieu de travailler sur des gimmicks 👍🏻 – Paul O Keefe (@pokeefe1) 14 juillet 2021

D’autres ont simplement rappelé à Twitter à quel point le déploiement de produits dérivés comme Fleets avait été en premier lieu.

La prochaine fois, vous pourriez l’appeler « Stories », le lancer partout à la fois et l’avoir en haut des flux de tout le monde. C’est ainsi que Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok l’ont fait. Même alors, cela ne fonctionnerait probablement pas puisque les tweets sont déjà des flottes. – Jenna Grip (@JennaGrip) 14 juillet 2021

…qui a également été copié à partir de Snapchat. Bien sûr, IG l’a capitalisé avec la base d’utilisateurs et le marketing, et sur ce terrain de jeu, Twitter est arrivé des années en retard. Ils auraient mieux fait de ne pas s’y aventurer. – Darío Martínez Batlle (@dariomartinezb) 14 juillet 2021

