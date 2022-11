Parth Samthaan suscite des tweets de soif avec son avatar sensuel dans la version remake de Hothon Pe Bas de Saif Ali Khan

Parth Samthaan et Zara Yesmi ont figuré dans la version remake de la chanson classique Hothon Pe Bas. Le numéro original a été filmé sur Kajol et Saif Ali Khan dans le film, Yeh Dillagi. Le nouveau numéro a été chanté par Seepi Jha et Sameer Khan. La nouvelle version ressemble plus à un numéro de club. Mais on peut dire que celui-ci ressemble plus à un numéro de club. Les fans de Parth Samthaan sont devenus fous en voyant à quel point il est sexy dans la vidéo. La partie où il sort vêtu d’une chemise blanche transparente suscite beaucoup d’intérêt sur Twitter. Parth Samthaan a toujours eu une image chaude après son émission Kaisi Yeh Yaariaan. Il a également signé un film de Bollywood. Jetez un œil aux tweets de soif qui ont inondé les réseaux sociaux de ses fans…

Parth Samthaan a signé un film, Ghudchadi qui devrait sortir dans l’année à venir. La quatrième saison de Kaisi Yeh Yaariaan est également là. Le beau gosse a adressé ses meilleurs vœux à sa co-vedette Niti Taylor qui est dans l’émission Jhalak Dikhhla Jaa 10.