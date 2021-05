Parth Samthaan rompt le silence sur les informations faisant état de différences avec Erica Fernandes, la co-vedette de «  Kasautii Zindagii Kayy  »

L’acteur de télévision Parth Samthaan, connu pour ses rôles dans « Kaisi Ye Yariaan » et « Kasutii Zindagii Kayy » d’Ekta Kapoor produit sous Balaji Telefilms, a récemment éclairci les rapports sur les différences avec l’ancienne co-star Erica Fernandes.

Erica Fernandes et Parth, qui étaient la paire principale de «Kasautii Zindagii Kayy», un feuilleton quotidien qui s’est terminé l’année dernière, ont charmé le public indien avec leur chimie à l’écran. Cependant, après la fin du spectacle, il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait des différences entre les deux acteurs.

L’absence d’Erica à la fête d’anniversaire de Parth en mars de cette année a alimenté les rumeurs.

Maintenant, dans une récente interview avec Siddharth Kanan, dont un extrait a été téléchargé par une page de fans sur Instagram, Parth a abordé les rumeurs et les a qualifiées de sans fondement. Il a mentionné que les rumeurs sans fondement ont toujours fait partie de sa vie et qu’il ne pourrait jamais les esquiver. Il a ajouté, réagir à un tel bavardage est devenu habituel pour lui maintenant.

Parth a déclaré qu’il ne s’inquiétait plus des rumeurs, qu’il s’agisse de lui quitter la série en raison d’une incompatibilité avec ses co-acteurs ou de différences avec Erica, il les gère toutes comme un patron.

Interrogé sur les rumeurs, Parth a répondu: « Bahut saari cheezein hain, zindagi mein itni saari controverses hui hain, kahin na kahin ab mein pak chuka hun. Kuch na kuch koi uth k aata hai et je suis comme han tum bhi boldo, tum bhi boldo. » (Il y a tellement de rumeurs, j’ai eu tellement de controverses dans la vie que maintenant je suis fatiguée. Quelqu’un vient et me parle d’une rumeur aléatoire et je les écoute juste parler). «

Il a mentionné une discussion amusante d’Ekta qui l’a nargué une fois en disant que des controverses l’entoureraient même s’il reste immobile et ne fait rien.

Parth a également précisé qu’il était bon avec toutes ses co-stars, ajoutant qu’il n’avait aucun lien spécial avec qui que ce soit ni qu’il n’avait de différences avec une personne en particulier.

Dans une récente interview avec ETimes TV, Parth a également réfuté les rumeurs concernant son incompatibilité avec ses co-stars et producteur et a révélé qu’il avait atteint un point de saturation en raison duquel il avait quitté la série.

Sur le plan du travail, Parth fait la une des journaux pour sa performance en tant que Nawab dans sa première série OTT « Main Hero Bol Rahu Hu », qui est diffusée sur ALTBalaji.