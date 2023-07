Parth Salunkhe devient le premier archer indien à remporter le championnat du monde junior dans la catégorie classique

Parth Salunkhe est devenu le premier archer masculin à remporter une médaille d’or dans la catégorie classique aux Championnats du monde de la jeunesse alors que l’Inde a terminé avec son plus haut total de 11 médailles.

Le joueur de 19 ans de Satara dans le Maharashtra a offert la cerise sur le gâteau en battant un Coréen lors de la finale individuelle masculine des moins de 21 ans en arc classique, ici dimanche.

Salunkhe, qui a pris la tête du tour de classement, l’a emporté sur la septième tête de série Song Injun 7-3 (26-26, 25-28, 28-26, 29-26, 28-26) dans un cinq sets âprement disputé.

L’Inde a également décroché une médaille de bronze dans la section individuelle féminine des moins de 21 ans en arc classique lorsque Bhaja Kaur a battu Su Hsin-Yu du Taipei chinois 7-1 (28-25, 27-27, 29-25, 30-26).

L’Inde a terminé avec six médailles d’or, une d’argent et quatre de bronze, ce qui était le plus élevé au classement en termes de nombre total de médailles.

Mais en termes de classement, ils ont terminé deuxième derrière la Corée qui a pris la pole position avec six médailles d’or et quatre d’argent.

Salunkhe était mené 1-3 après qu’Injun ait réussi deux 10 parfaits et trois 9 sur ses six premières flèches.

Juste au moment où cela semblait une domination coréenne familière sur l’Inde, l’ancien champion national senior Salunkhe a riposté en remportant le troisième set par deux points, en forant une flèche plus près du centre (X) et en faisant trois partout.

La pression était énorme sur Injun, alors que Salunkhe a frappé deux 10 et un 9 pour prendre une avance de 5-3 avant de terminer avec style avec deux X.

Fils d’un enseignant, Salunkhe, dont le talent a été exploité pour la première fois par l’entraîneur Praveen Sawant lors de la phase post-pandémique en 2021, est devenu le premier archer masculin à devenir champion du monde des jeunes.

Après que Sawant ait découvert son talent, Salunkhe s’est formé avec Ram Avdesh au centre SAI de Sonipat.

Dans la section classique féminine, Deepika Kumari était devenue championne du monde cadette et junior en 2009 et 2011, un exploit qui a été imité par sa coéquipière du Jharkhand, Komalika Bari, en 2019 et 2021.

Dans l’ensemble, Salunkhe est le sixième archer indien à devenir champion du monde chez les jeunes.

Les archers à poulies Palton Hansda (2006) et le duo d’Aditi Swami et Priyansh qui ont gagné ici sont les autres champions du monde juniors.

Salunkhe a déjà remporté une médaille d’argent lors de la troisième étape de la Coupe d’Asie de Singapour en juin de cette année, et deux médailles de bronze lors de la même épreuve à Sulaymaniyah et Sharjah l’année dernière.

Avec les Championnats du monde et les Jeux asiatiques en préparation, il reste à voir si Salunkhe parvient à faire la coupe.

