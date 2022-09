L’amatrice de vélo Kristy Gabelhouse n’a pas pu participer à la semaine GoByBike de Nanaimo ce printemps, mais elle avait une bonne excuse. En tant que gagnante du grand prix de la #FallGoByBikeWeek de 2021, elle a passé la Spring GoByBike Week à racheter son prix, une aventure cycliste Exodus Travels pour deux en France !

«Je n’arrêtais pas d’avoir le mot idyllique dans ma tête en faisant du vélo. Tellement jolie. Quelle expérience incroyable! Ma mère et moi avons convenu que le vélo était le point culminant du voyage », dit-elle.

Kristy a participé à au moins quatre événements GoByBike avant de remporter le grand prix en 2021. Avant la pandémie, elle aimait se rendre au travail à vélo comme un moyen sans stress de commencer et de terminer la journée, et lorsqu’elle a commencé à travailler à domicile, elle a trouvé un excellent itinéraire pour rouler pendant sa pause déjeuner.

« Il touche certains des sentiers (et des collines) polyvalents de Nanaimo. J’aime aussi le vélo de montagne et je suis membre du Nanaimo Mountain Bike Club. Faire du vélo dans la forêt est certainement l’une de mes activités préférées et j’ai souvent un énorme sourire sur le visage lorsque je roule », dit-elle. “Maintenant que j’ai fait ce voyage à vélo en France, je vois certainement plus de voyages liés au vélo dans mon avenir. Peut-être même faire du vélo et du camping puisque nous en avons vu beaucoup aussi!”

Automne GoByBikeWeek du 3 au 16 octobre

Pour votre propre chance de gagner un grand prix Exodus Travels comme Kristy, participez à la semaine GoByBike d’automne 2022 du 3 au 16 octobre! L’inscription est gratuite et ouverte dès maintenant sur gobybikebc.ca.

Le grand prix de la Fall GoByBike Week est une aventure à vélo autoguidée d’Exodus Travels pour deux en Italie : Faire du vélo en Toscane : de Pise à Florence. Pour participer au tirage au sort du grand prix, inscrivez-vous à Fall GoByBikeWeek, enregistrez au moins une balade à vélo du 3 au 16 octobre et participez au tirage au sort Exodus sur exodustravels.com.

En savoir plus sur le voyage et comment participer à gobybikebc.ca/blog/2022/08/15/fall-grand-prize.

Les cyclistes ont de nombreuses autres chances de gagner des prix locaux et provinciaux pendant la semaine GoByBike d’automne. Prenez le bus ou le covoiturage à mi-chemin et faites du vélo le reste, utilisez d’autres roues comme des scooters et des patins à roues alignées, faites du vélo autour du pâté de maisons ou sur des sentiers locaux – #AnyRideCounts.

Soyez actif, économisez sur l’essence et participez à un mouvement!

Avec le prix élevé de l’essence, c’est le moment idéal pour en savoir plus sur le cyclisme sûr et agréable toute l’année. GoByBikeBC est là pour vous aider, avec des conseils sur l’équipement, la planification d’itinéraires et d’autres ressources pour le cyclisme d’automne et d’hiver. Inscrivez-vous à StreetWise Cycling Online, un cours en ligne gratuit, et sentez-vous habilité à faire du vélo en toute confiance.

Les 100 premières personnes à suivre le cours en ligne, à s’inscrire à Fall GoByBikeWeek et à enregistrer au moins une balade à vélo recevront un éclairage avant GoByBike BC ou une housse de siège !

Craig Brownlee a participé à la semaine GoByBike pour la première fois ce printemps, après avoir déménagé à Fort St. John.

« Mon école a participé dans le passé, et c’était ma première année ici. C’était formidable de faire du vélo avec les élèves et de me mettre au défi de me rendre au travail à vélo dans une école rurale située à 35 minutes en voiture de chez moi. Les avantages de devenir plus actifs et d’économiser un peu d’argent sur l’essence étaient également de bons incitatifs », dit-il.

« J’apprécie qu’il y ait un défi en Colombie-Britannique auquel participer car cela nous donne le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. J’ai été tellement impressionné que les jeunes de 12 ans parcourent 38 km à vélo trois jours de suite, que les jeunes de 13 ans parcourent 60 km pour se rendre à l’école et en revenir quatre jours de suite, et que d’autres fassent du vélo aussi loin ou plus loin et fassent encore une autre balade à vélo le soir . Il y avait des groupes d’enfants qui faisaient du vélo ensemble et se soutenaient mutuellement alors qu’ils amélioraient leur forme physique et leur idée de la façon dont ils pouvaient se déplacer dans leur communauté.

La semaine GoByBike du printemps 2022 en chiffres :

37 242 participants

dont 12 303 nouveaux participants

1 161 977 kilomètres parcourus à vélo

251 917 kilogrammes de gaz à effet de serre évités de pénétrer dans l’atmosphère

Les écoles, les lieux de travail, les groupes communautaires, les familles et les amis sont encouragés à former des équipes et à rivaliser avec d’autres équipes dans leur communauté et à travers la Colombie-Britannique. Participer en équipe est plus amusant que de faire du vélo en solo !

Inscrivez-vous maintenant sur gobybikebc.ca et enregistrez vos sorties du 3 au 16 octobre !

