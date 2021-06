Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Nizar Banat à Hébron vendredi, dont beaucoup se sont rassemblées pour une manifestation après que le corps du blogueur et homme politique de l’opposition a été enterré.

Ils auraient défilé dans les rues en scandant des slogans, notamment : « Va-t-en, va-t-en, Abbas » et « Le peuple veut renverser le régime ! Ce dernier chant a gagné en popularité lors du soi-disant printemps arabe en 2011, qui a vu des dirigeants de longue date déposés en Libye, en Égypte et dans plusieurs autres pays de la région.

Des Palestiniens scandant « votre sang ne sera pas vain », lors des funérailles de Nizar Banat à Hébron occupé. Les appels à l’Autorité palestinienne pour mener « une enquête approfondie » sur elle-même sont futiles. Il n’y a pas d’énigme sur comment ou pourquoi Nizar a été assassiné. Abbas doit démissionner. pic.twitter.com/4A9kPvCcMF — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) 25 juin 2021

Certains dans la foule portaient des drapeaux palestiniens et les banderoles vertes du groupe armé Hamas, qui dirige Gaza et rivalise avec l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Regarder | Des milliers de Palestiniens en deuil à Hébron, au sud de la Cisjordanie occupée, participent aujourd’hui au cortège funèbre du militant Nizar Banat, assassiné hier par les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.#NizarBanat#Nizar_Banatpic.twitter.com/CTSWjMX4rC – Réseau de nouvelles Quds (@QudsNen) 25 juin 2021

Plusieurs centaines de Palestiniens se sont également rassemblés après la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, scandant des slogans anti-Abbas et accusant l’Autorité palestinienne d’être « Des espions israéliens. » Il y a eu aussi une petite manifestation dans la ville cisjordanienne de Ramallah.

Des centaines de Palestiniens protestent contre la mort de Nizar Banat dans la cour d’Al Aqsa et scandent le départ du président de l’AP Abbas. pic.twitter.com/rOvLrmM7Hb – Alaa Daraghme (@AlaaDaraghme) 25 juin 2021

Banat était bien connu pour ses vidéos sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il accusait l’Autorité palestinienne de corruption et de liens étroits inutiles avec Israël. Il avait appelé la communauté internationale à réduire l’aide financière à l’État de Palestine pour sa suppression de la liberté d’expression, les violations des droits de l’homme et le régime autoritaire. L’homme de 44 ans prévoyait de se présenter aux élections palestiniennes de cette année, qu’Abbas a reportées en avril en raison des divisions au sein de son propre parti et d’un différend sur le vote à Jérusalem-Est.

Les responsables de la sécurité palestinienne ont arrêté Banat à son domicile dans le sud d’Hébron jeudi, et ses proches ont déclaré plus tard que le militant avait été sauvagement battu avant d’être emmené. Son décès a été signalé quelques heures plus tard. Une autopsie a indiqué qu’il avait subi une « mort non naturelle ».

Les gens ont commencé à protester contre la mort de Banat plus tôt vendredi, avec une foule affrontant les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne à Ramallah. Des matraques et des gaz lacrymogènes auraient été déployés par des agents en tenue anti-émeute.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!