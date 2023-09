Partez à l’aventure avec un chat tendance dans ce jeu d’arcade Apple

Le dernier jeu d’Apple Arcade vous permet d’explorer le monde avec votre chat à la mode et jet-set. Le service de jeu ajouté Mon Angela qui parle 2 Plus à sa bibliothèque vendredi. Si vous vous abonnez à AppleArcade (5 $, 5 £ ou 8 AU$ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais supplémentaires, et sans publicité ni achats intégrés (d’où cette version s’appelant « My Talking Angela 2 Plus » sur l’App Store).

Ce jeu a été développé par Outfit7 Limited, le studio derrière d’autres simulateurs d’animaux comme Mon Tom qui parle.

Dans My Talking Angela 2 Plus, Angela et vous partez à l’aventure ensemble dans sa ville natale, ainsi que dans des villes comme Paris et New York Kitty, désolé, New York. Angela et vous jouez également à des mini-jeux, comme celui où vous faites glisser votre doigt pour découper des éléments sur votre écran, similaire au titre classique. Fruit Ninjapour gagner des récompenses que vous pourrez utiliser pour acheter de nouveaux vêtements et décorations pour votre maison.

Mais vous devez aussi prendre soin d’Angela comme vous le feriez pour n’importe quel autre chat. Pendant que vous jouez, Angela aura faim et aura besoin d’une collation, ou devra aller au petit pot. Puis, après une longue journée, elle sera fatiguée et aura besoin d’une sieste.

Vous pouvez accéder à ce jeu, et plein d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois avec votre première inscription, ou vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menu.