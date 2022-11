Partenariat stratégique entre la Premier League Side Wolves Pen et la Young Star Academy basée à Delhi

L’un des plus grands clubs de football d’Angleterre, Wolverhampton a conclu un partenariat stratégique avec la Young Star Academy (YSA) basée à Delhi pour promouvoir le football en Inde.

“Avec l’aide des Wolves, nous, à la Young Star Academy, avons l’intention de révolutionner le football de base. L’objectif est de combler le fossé de l’expertise technique entre l’Inde et l’Europe et, par ce biais, de maximiser la participation sportive des enfants, quel que soit leur sexe ou leur situation économique. Nous prévoyons d’atteindre notre objectif en faisant venir des entraîneurs des Wolves en Inde pour organiser des camps d’entraînement pour les enfants et des programmes de formation des entraîneurs », a commenté Russell Jones, directeur général du Wolverhampton Wanderers FC, qui était ici en Inde à l’occasion mémorable.

« Nous sommes vraiment ravis de signer ce partenariat avec Young Star Academy. Nous avons été très impressionnés par leur travail dans plusieurs sports et nous sommes impatients de travailler ensemble pour développer les meilleurs entraîneurs et jeunes footballeurs. Le projet débutera à Delhi, mais nous avons l’ambition d’étendre le programme à plusieurs villes à travers l’Inde”, a-t-il déclaré.

« C’est pour nous un immense plaisir d’accueillir les loups en Inde ! Cette association pionnière avec les Wolves nous permettra de développer nos prouesses d’entraîneur et d’héberger un environnement d’apprentissage et de formation holistique pour les aspirants au beau jeu », a commenté Raghav Chhabra, directeur technique de la Young Star Academy.

Cela ouvre une pléthore d’opportunités pour les entraîneurs et les jeunes stars en Inde d’être exposés aux installations d’entraînement ultramodernes du Molineux, le terrain d’origine des Wolves; où certains des esprits footballistiques les plus qualifiés de chaque côté se réuniront et traceront les meilleurs plans pour affiner et nourrir les talents de la base au sommet.

