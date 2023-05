Partenariat solide pour la course, district du parc – Shaw Local

Le district de Dixon Park chérit l’opportunité de travailler avec des groupes et des événements locaux comme le Reagan Run 5K, qui est devenu une partie si impressionnante et importante des festivités du 4 juillet de la ville.

Le Park District est impliqué depuis le premier Reagan Run. Le Park District a aidé à la coordination et à la configuration de la partie boisée du parcours à travers Page Park depuis le début et continue d’améliorer les sentiers utilisés pendant la course. Ce terrain à Page Park est l’une des choses uniques que la course a à offrir, la séparant de certaines autres courses locales.

Au fil des ans, le Park District a développé une excellente relation avec Jim Lillyman et le reste du comité Reagan Run.

Tous les fonds donnés à la Reagan Run du Park District doivent être utilisés pour les sentiers à la discrétion du comité.

L’argent a été utilisé pour de nombreuses améliorations, notamment:

• Repavage du sentier Lowell Parkway, qui commence à Washington Avenue.

• Aider à obtenir une subvention de 220 000 $ pour les sentiers Meadows.

• Amélioration des sentiers dans la zone boisée du parc Page.

Duane Long, directeur exécutif de Dixon Park District, a déclaré que l’excellent partenariat au fil des ans et la volonté de travailler ensemble ont contribué à rendre la course aussi fluide que possible pour tous.

« Cela a été une joie de travailler avec Jim et le Reagan Run pendant toutes ces années », a déclaré Long.

Le Park District se réjouit de continuer à travailler avec la Reagan Run et est reconnaissant chaque année pour le don généreux pour aider à améliorer les sentiers pour la communauté.