Partenariat du Département américain de l’énergie pour créer des emplois pour recycler le nickel à PORTS

PIKETON – Des emplois sont créés à Piketon après l’annonce selon laquelle le ministère américain de l’Énergie conclut un partenariat avec Leidos et The Conductive Group pour développer une nouvelle installation qui recyclera le nickel contaminé en surface à Piketon.

Le sénateur américain Sherrod Brown (Démocrate-OH) en a fait l’annonce mardi.

Contenu intégré : https://www.dispatch.com/story/business/2024/10/03/piketon-counting-on-energy-manufacturing-at-former-nuclear-plant/75375683007/

Le ministère de l’Énergie, Leidos et The Conductive Group s’associeront dans le cadre d’un projet en plusieurs phases visant à développer une installation de traitement à l’échelle commerciale dans l’ancienne usine de diffusion gazeuse de Portsmouth (PORTS).

« Avec la communauté de Piketon et les Métallos de l’Ohio, nous avons travaillé pour faire de ce partenariat une réalité parce que nous savions qu’il créerait de bons emplois syndiqués, développerait l’économie locale et ferait progresser le nettoyage environnemental à PORTS », a déclaré Brown dans un communiqué de presse. « En travaillant ensemble, nous construisons un avenir plus solide pour Piketon. »

Il y a environ 6 400 tonnes de nickel situées à PORTS. Le nickel récupéré de PORTS pourrait être utilisé pour produire du nickel de haute pureté pour des produits tels que les batteries à l’échelle du réseau, selon le communiqué de presse.

« Nous sommes très heureux d’apprendre l’annonce du Ministère selon laquelle il a sélectionné une entreprise pour extraire une partie du nickel du site PORTS. Je sais que cela a pris des années et que cela a été une préoccupation majeure pour la commission. Cette annonce constitue un grand pas en avant vers l’arrivée d’une main-d’œuvre extérieure talentueuse et la création de bons emplois pour les personnes talentueuses ici dans le comté de Pike. Nous espérons que cette première étape sera couronnée de succès et conduira à une extraction plus poussée du nickel et potentiellement à davantage de fabrication sur place, créant ainsi plus d’emplois dans le comté de Pike et la communauté environnante », a déclaré Tony Montgomery, commissaire du comté de Pike dans le communiqué.

23 mai 2022 ; Piketon, Ohio, États-Unis ; Le village de Piketon, dans le sud de l’Ohio, se prépare à la possibilité d’ouvrir une centrale électrique à hydrogène sur le site de l’usine de diffusion gazeuse de Portsmouth du ministère de l’Énergie.

Ce projet ne nécessite pas de financement fédéral et emploiera des membres locaux du Syndicat des Métallos (USW).

L’usine de diffusion gazeuse de Portsmouth a fonctionné de 1954 à 2001.

Cet article a été initialement publié dans Chillicothe Gazette : Partenariat USDOE pour créer des emplois chez PORTS à Piketon