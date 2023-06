Partenariat des footballeurs noirs: la Football Association refuse de remédier au manque d’entraîneurs noirs | Nouvelles du football

Le Black Footballers Partnership a accusé le football anglais de refuser de remédier à la sous-représentation des entraîneurs noirs dans le jeu, affirmant que le Football Leadership Diversity Code de la FA avait échoué.

Le FLDC a été introduit en 2020, mais trois ans plus tard, le BFP a commandé son propre rapport qui suggère que des objectifs ont été manqués à plusieurs reprises pour que les anciens joueurs noirs progressent dans l’entraînement et la gestion du football.

L’étude BFP a été programmée pour coïncider avec le 75e anniversaire de l’arrivée du HMT Windrush au Royaume-Uni, avec des travailleurs des Antilles venus aider à reconstruire les infrastructures détruites par la Seconde Guerre mondiale.

Et le nouveau rapport indique que les efforts pour amener davantage de joueurs noirs à des postes de responsabilité dans le football ont été « trop ​​​​peu nombreux, trop peu, trop tard ».

Le Football Leadership Diversity Code de la FA fixe des objectifs pour tous les clubs de football, selon lesquels 25% de toutes les nouvelles embauches d’entraîneurs et 10% des embauches d’entraîneurs seniors sont d’origine noire, asiatique ou mixte.

Le nouveau rapport montre que seuls 10 des 92 clubs professionnels d’Angleterre répondent à ces critères.

Les joueurs noirs représentent 43% de tous ceux qui jouent en Premier League et 34% de tous les joueurs de l’EFL. Pourtant, dans tous les domaines en Angleterre, le rapport indique que moins de 5% des entraîneurs de football professionnels des quatre premières divisions sont noirs.

L’économiste du sport Stefan Szymanski de l’Université du Michigan a réalisé l’étude pour le compte du BFP. Les principales conclusions de son rapport montrent :

Seuls 29 des 72 clubs EFL ont adhéré au Code de diversité du leadership de la FA, ce qui signifie que 60% ne l’ont pas fait.

Alors que les 20 clubs de Premier League se sont inscrits, le BFP qualifie leurs progrès de « inégaux et profondément décevants ».

Seuls 10 clubs sur les 92 en Angleterre atteignent les objectifs fixés par la FA. Ce sont : Arsenal, Manchester United, Brentford, Burnley, Burton Albion, Doncaster Rovers, Fleetwood Town, Ipswich Town, QPR et Stoke City.

Chris Ramsey, un ancien manager noir de Premier League, a déclaré Sky Sports Nouvelles: « Tout ce que veulent les footballeurs noirs, c’est d’être traités équitablement comme nos amis et collègues des autres groupes.

Image:

Ramsey pense qu’il y a un problème systémique dans le jeu





« Les chiffres nous indiquent que la représentation des Noirs est nettement inférieure à celle de nos homologues blancs, même lorsque nous sommes qualifiés pour assumer les rôles et les emplois qui reviennent aux anciens footballeurs. Nous attendons avec impatience un engagement constructif avec le jeu pour concentrer leurs plans sur un véritable changement. . »

Delroy Corinaldi, directeur exécutif de BFP, a déclaré : « Les chiffres racontent leur propre triste histoire à l’heure où l’on célèbre les 75 ans de la génération Windrush.

« Bien que les intentions des clubs soient de faire ce qu’il faut, ils échouent collectivement à offrir de véritables opportunités significatives et révolutionnaires pour la diversité, et c’est l’un des plus grands défis du football.

« BFP se réjouit de tenir des conversations constructives et stratégiques avec la FA pour offrir un avenir au football véritablement fondé sur le mérite et juste pour tous et de travailler avec les clubs engagés qui ont besoin de soutien. »

En réponse à l’affirmation selon laquelle le Le code de leadership et de diversité de la FA a échoué, Paul Elliott, fondateur du Football Leadership Diversity Code de la FAa dit: « Le Football Leadership Diversity Code est une initiative révolutionnaire, introduite pour créer une plus grande responsabilité parmi ses signataires dans la lutte contre la sous-représentation dans le football.

« Lancé il y a moins de trois ans, il est prématuré et injuste de suggérer qu’il a échoué. Un changement substantiel prend du temps et nous avons déjà constaté des progrès tangibles avec les instances dirigeantes et un certain nombre de clubs.

« Les changements structurels à long terme dans le football ne se produiront pas du jour au lendemain, et il est essentiel que les gens autour du jeu souscrivent au code et le soutiennent. Grâce à une approche unie et collaborative entre les clubs, les ligues, les instances dirigeantes et toutes nos parties prenantes, le code et d’autres initiatives positives nous aideront à apporter des changements significatifs. »

Un Porte-parole de l’EFL a déclaré: « Le Football Leadership Diversity Code (FLDC) de la FA est l’un des éléments des efforts de l’EFL pour améliorer la représentation. Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, les clubs EFL participant au FLDC ont atteint six des huit objectifs en tant que collectif.

« Pour les clubs en dehors du FLDC, un certain nombre d’autres programmes sont en place pour aider à améliorer la diversité, y compris le code de pratique de l’EFL qui a été remanié cette année, un code de recrutement obligatoire des entraîneurs minoritaires qui a vu des candidats minoritaires nommés pour 23 % de l’académie. rôles d’entraîneur, tandis qu’une nouvelle plateforme anonymisée I-Recruit a été déployée pour lutter contre tout biais inconscient dans le recrutement des clubs. »

La Premier League a déclaré: « La Premier League s’est engagée à lutter contre la discrimination et à accroître la diversité au sein du football. Depuis son lancement en mars 2019, No Room For Racism a rassemblé le travail de la Ligue contre la discrimination raciale et le plan d’action, lancé en 2021, est intégré dans tous les Premier League Activité de ligue.

« En février de cette année, la Ligue a annoncé une mise à jour sur deux ans de son plan d’action No Room for Racism, qui montre que des progrès ont été réalisés par rapport aux six piliers, avec des objectifs fixés pour assurer la poursuite de cet élan. Bien qu’il soit important de noter les domaines d’amélioration, nous reconnaissons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. »