« Partenaires stratégiques » : un regard sur les relations commerciales naissantes entre l’Arabie saoudite et le Brésil | Actualités économiques et commerciales

São Paulo, Brésil – Le ministre saoudien des Investissements a été accueilli par des applaudissements et des acclamations bruyants plus tôt cette année alors qu’il donnait une vision optimiste du potentiel d’approfondissement des liens économiques de son pays avec le Brésil.

S’adressant au tout premier forum d’investissement Brésil-Arabie Saoudite à Sao Paulo en juillet, Khalid al-Falih a déclaré que malgré les milliers de kilomètres qui les séparent, les deux nations ont plus en commun qu’il n’y paraît.

« Le Brésil et l’Arabie saoudite, deux fiers membres du G20 et producteurs d’énergie, sont bien placés pour devenir des partenaires stratégiques, nous étant les leaders économiques de nos régions respectives », a déclaré al-Falih.

« Avec nos intérêts stratégiques alignés et un secteur privé fort, nous pourrions devenir l’un des cinq principaux investisseurs dans l’économie de chacun. Je crois que cela sera possible.

Forte de ses liquidités, après un bénéfice record de 161 milliards de dollars pour le géant pétrolier d’État Aramco l’année dernière, l’Arabie saoudite a investi des milliards de dollars dans les gigantesques secteurs miniers et de conditionnement de viande du Brésil.

Alors que les deux pays sont des partenaires commerciaux de longue date, les derniers investissements du royaume au Brésil s’inscrivent dans le cadre de son ambitieux programme de réformes « Vision 2030 » visant à diversifier l’économie saoudienne et à réduire sa dépendance aux revenus pétroliers, affirment les experts.

« Cela fait partie d’une stratégie plus large visant à renforcer, revigorer et élargir les liens de l’Arabie saoudite à l’échelle mondiale », a déclaré Robert Mogielnicki de l’Arab Gulf States Institute, un groupe de réflexion basé à Washington.

Pour le Brésil, il s’agit d’une opportunité d’attirer les investissements saoudiens dans l’industrie et les infrastructures, ainsi que de garantir l’approvisionnement du royaume en engrais destinés à la production agricole.

« Les pays du Golfe disposent de beaucoup d’argent que les pays d’Amérique latine sont prêts à attirer dans leurs propres pays et régions », a déclaré Guilherme Casaroes, politologue à la Fondation brésilienne Getulio Vargas.

Offres fraîches

Les investissements de l’Arabie saoudite au Brésil n’ont jusqu’à présent provoqué aucune des controverses publiques souvent associées à ce pays du Golfe sur son bilan en matière de droits humains, sans aucune réaction significative de la part des groupes de défense des droits ou des politiciens progressistes.

« Le Brésil n’interfère pas dans les affaires des autres pays, c’est la pierre angulaire de notre politique étrangère », a déclaré à Al Jazeera Hussein Kalout, qui a été secrétaire aux affaires stratégiques du gouvernement de l’ancien président brésilien Michel Temer.

L’approfondissement des liens a été sous le feu des projecteurs ces dernières semaines alors que des responsables des gouvernements saoudien et brésilien se sont rendus dans leurs pays respectifs pour discuter d’un renforcement du commerce et des investissements.

Quelques jours avant le forum d’investissement à Sao Paulo, la société saoudienne Manara Minerals a annoncé son acquisition pour 3,4 milliards de dollars d’une participation de 10 % dans le secteur des métaux de base du colosse minier brésilien Vale, qui comprend le nickel, le cuivre et le cobalt essentiels à la production de véhicules électriques.

« Manara Minerals vise à contribuer à la résilience des chaînes d’approvisionnement mondiales et à accélérer la transition énergétique mondiale », a déclaré la société dans un communiqué.

Cette décision, a expliqué Mogielnicki, met en évidence la volonté de Ridyah de rechercher des moyens « d’exploiter les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et de s’assurer qu’elles ont une place à la table mondiale ».

Fondé en janvier, Manara est soutenu par le fonds souverain du royaume PIF, l’un des plus importants au monde, qui répertorie le programme d’investissement du Brésil sur sa page d’accueil.

Parallèlement, fin juillet, le ministre brésilien de l’Agriculture, Carlos Favaro, a conduit une délégation en Arabie Saoudite, après quoi il a déclaré que le royaume avait autorisé les importations de chèvres brésiliennes.

À peu près au même moment, le géant brésilien du conditionnement de viande BRF a accepté de former une coentreprise avec Halal Products Development Company, soutenue par le PIF, quelques jours après qu’une autre filiale du PIF, SALIC, ait acquis une participation de 10,7 % dans BRF, selon l’agence de presse Reuters.

« Ce que nous constatons, c’est qu’avec les investissements brésilo-saoudiens, il n’y a pas de frontières », a déclaré Tamer Mansour, président de la Chambre de commerce arabo-brésilienne, une association d’affaires basée à Sao Paulo.

Nouvelle géopolitique

L’Arabie saoudite et le Brésil sont les principaux partenaires commerciaux l’un de l’autre dans leurs régions respectives depuis des décennies, leurs échanges commerciaux étant sur une courbe ascendante depuis les années 2000.

Le Brésil – lui-même un important producteur de pétrole – achète principalement du pétrole et des engrais saoudiens, tandis que le pays du Golfe achète principalement de la viande au Brésil, le plus grand exportateur et producteur mondial de viandes halal. Les deux pays disposent d’ambassades à Djeddah et à Brasilia depuis 1973.

Mais ces dernières années, le partenariat s’est approfondi : début août, l’Arabie saoudite a invité des pays en développement, dont le Brésil et l’Argentine, à une réunion à Djeddah pour solliciter un soutien au plan de paix de l’Ukraine dans un contexte d’invasion russe.

Plus tard le même mois, l’Arabie saoudite a été invitée à rejoindre le groupe économique des BRICS, dont le Brésil est membre fondateur, mais n’a pas encore confirmé son ascension.

Malgré quelques récentes hostilités très médiatisées entre Riyad et Washington, la plupart des analystes ne perçoivent pas l’approfondissement des liens de l’Arabie saoudite avec des pays comme le Brésil et la Chine comme un camouflet envers ses partenaires traditionnels, comme les États-Unis et l’Europe.

« Ce ne sont pas des investissements en concurrence », a déclaré Kalout à propos des investissements traditionnels du royaume, tels que l’immobilier britannique ou les obligations du gouvernement américain. « C’est juste que leur matrice économique s’est élargie. »

Mais les analystes estiment également que l’intérêt croissant de l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe pour le Brésil reflète des changements géopolitiques plus vastes consécutifs à la guerre russe en Ukraine et aux tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.

« Cette récente intensification de la volonté de l’Arabie Saoudite d’investir davantage au Brésil est une conséquence du changement dans la géographie économique du monde », a déclaré Kalout à Al Jazeera.

Controverse

Pourtant, les liens commerciaux naissants ne sont pas totalement sans controverse, du moins de la part du Brésil.

L’ancien président du pays, Jair Bolsonaro, a été impliqué dans un scandale impliquant des bijoux en diamants non déclarés reçus par un assistant en 2021 et la vente de deux montres de luxe, toutes offertes par l’Arabie saoudite alors que Bolsonaro était au pouvoir.

Le leader d’extrême droite, son épouse et plusieurs alliés ont été appelés à témoigner devant la police fédérale fin août mais ont choisi de garder le silence, selon les médias locaux. Certains experts juridiques ont émis l’hypothèse que Bolsonaro pourrait faire face à des accusations de détournement de fonds.

Parallèlement, certains analystes restent sceptiques quant au potentiel des relations entre le Brésil et l’Arabie Saoudite, alors que ce pays du Golfe cherche de nouveaux partenariats face aux critiques sur son bilan en matière de droits.

Pourtant, en fin de compte, Casaroes de la Fondation Getulio Vargas a déclaré à Al Jazeera que le pragmatisme commercial, par opposition à l’idéologie, guiderait probablement la croissance de la relation.

« Le Brésil vendra de la nourriture, des ressources et obtiendra des investissements. C’est probablement à cela que cela va ressembler dans les années à venir. »