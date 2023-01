Partenaire Socialement Déterminé et Datavant sur les données SDOH

Société d’analyse de données de santé Socially Determined a annoncé un partenariat avec la start-up de technologie de partage de données Datavant pour fournir aux entreprises des sciences de la vie des données sur les facteurs de risque social afin d’améliorer l’équité en matière de santé et les résultats pour les patients.

Socially Determined, basé à Washington DC, utilise des données pour offrir un aperçu des déterminants sociaux de la santé : des facteurs tels que l’accès à la nourriture, au logement et au transport. La plate-forme Social Scape de la société fournit des données publiques et commerciales qui aident les entreprises à visualiser les facteurs sociaux potentiels à l’origine de la santé des patients et de la population.

Datavant, basé en Californie, est une startup technologique de partage de données pour les fournisseurs et les entreprises des sciences de la vie qui facilite l’échange sécurisé de données de santé dans son écosystème de données.

« La pandémie de COVID-19 a révélé les importantes inégalités sociales qui ont un impact sur les résultats en matière de santé. Afin de corriger ces inégalités, nous devons d’abord comprendre les facteurs de risque sociaux qui entraînent une charge de morbidité plus élevée sur des populations spécifiques ainsi que l’accès aux traitements. Un lien précis entre les données sur les risques sociaux et les données sur la santé est nécessaire pour obtenir ces informations, et nous sommes fiers de permettre à la plateforme de Socially Determined d’apporter un éclairage supplémentaire sur ces questions critiques », a déclaré Bob Borek, président et directeur général des sciences de la vie, de l’écosystème et du public. entreprises du secteur chez Datavant, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En 2020, Socially Determined a annoncé avoir marqué 11,1 millions de dollars en financement de série A et en juin de l’année dernière, a clôturé un cycle de financement de série B de 26 millions de dollars.

Acquisition de Datavant Clé patient universelle en 2018, un fournisseur de service d’anonymisation conforme à la HIPAA pour les données de santé, et a clôturé un tour de financement de 40,5 millions de dollars.

En 2020, Datavant a récolté 40 millions de dollars en financement de série B, portant la levée totale de la société à 83 millions de dollars.

En 2021, la société a fusionné avec une solution de gestion des données de santé Ciox Santé.

L’année dernière, Datavant a acheté Couventune société d’infrastructure de technologie de la santé basée au Royaume-Uni, et en partenariat avec Santé des graphitesune société de logiciels soutenue par Intermountain Healthcare, Presbyterian Healthcare Services, SSM Health et Kaiser Permanente.

Le Broad Institute du MIT et de Harvardqui se concentre sur la recherche génomique, s’est également associée à Datavant pour mettre à l’échelle des registres clinico-génomiques pour les maladies rares et courantes.