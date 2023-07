Partenaire du championnat USL avec ESPN pour un programme double majeur

Dans un développement révolutionnaire, le championnat USL et ESPN ont annoncé conjointement le tout premier programme double télévisé à l’échelle nationale de l’histoire de la ligue.

Il devrait avoir lieu le samedi 19 août. L’occasion mémorable commencera avec le Detroit City FC accueillant le Las Vegas Lights FC au Keyworth Stadium.

Il sera suivi du match du San Diego Loyal SC contre New Mexico United au stade Torero. L’événement culmine dans la double fonctionnalité passionnante.

ESPN2 diffusera l’événement historique. Avec une base de fans ardente qui se classe parmi les plus passionnées en Amérique du Nord, le Detroit City FC est prêt à affronter le Las Vegas Lights FC à 19 h 30 HE dans une confrontation interconférence.

Ce match servira de revanche très attendue entre les deux équipes, Le Rouge remportant un triomphe 1-0 lors de leur précédente rencontre en juillet dernier. S’inspirant de cette performance mémorable, les hôtes s’efforceront de reproduire leur succès. Leur objectif est une deuxième apparition consécutive dans les Playoffs du Championnat USL.

New Mexico United cherche sa revanche dans le championnat USL

Dans un match débordant d’implications en séries éliminatoires pour les prétendants à la Conférence Ouest, le San Diego Loyal SC et le New Mexico United verront les cornes. Dirigé par le talent local et l’ancien international américain Joe Corona, SD Loyal a transformé le stade Torero en forteresse.

Cherchant leur troisième apparition consécutive en séries éliminatoires, ils affronteront une équipe résiliente du Nouveau-Mexique sous la direction du nouvel entraîneur-chef Eric Quill.

Fort de la présence de l’international salvadorien Amando Moreno, New Mexico United vise une remontée au classement. Ils sont confiants après un match nul 1-1 passionnant lors de leur précédente visite à San Diego en 2021.

Quand les jeux commencent-ils sur ESPN2 ?

Ces deux matches occuperont le devant de la scène parmi six matchs captivants du championnat USL diffusés sur ESPN2. L’action commence ce samedi 1er juillet avec le Phoenix Rising FC accueillant le Memphis 901 FC à 23 h HE.

Les fans peuvent assister à tous les autres matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires en direct sur ESPN + au niveau national.

Pendant ce temps, les téléspectateurs internationaux peuvent accéder aux matchs via les partenaires de diffusion de la ligue en Amérique latine et en Europe.

Les flux YouTube seront disponibles pour le reste du monde.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire