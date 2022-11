Parteek Dhaiya mène les géants du Gujarat à une victoire palpitante contre les Bulls de Bengaluru

Les Giants du Gujarat et les Bulls de Bengaluru ont continué à échanger leur élan tout au long de leur match de la saison 9 de la Pro Kabaddi League, mais les efforts constants du raider Parteek Dhaiya ont aidé les Giants à enregistrer une victoire 46-44 dimanche. Dhaiya a marqué un total de 16 points dans le match.

Le capitaine Chandran Ranjit a récolté quelques points de raid alors que les Giants prenaient les devants à 5-2 à la 7e minute. Peu de temps après, Rinku Narwal s’est attaqué à Bharat et a réduit les Bulls à trois membres sur le tapis.

Par la suite, Parteek Dhaiya a réussi un magnifique raid pour aider son équipe à infliger un ALL OUT et prendre une avance massive à 12-5. Cependant, Bharat a effectué quelques raids et a maintenu les Bulls dans le match à 10-15 à la 16e minute. Bharat a continué à montrer sa meilleure forme et finalement les Bulls ont réduit les Giants à un seul membre sur le tapis à la mi-temps. Cependant, le Gujarat avait le nez devant à 21-16.

Les Bulls ont infligé un ALL OUT dans la première minute de la seconde mi-temps et ont considérablement réduit l’écart entre les deux équipes. Quelques instants plus tard, Aman a taclé Rakesh et Neeraj Narwal a effectué un raid alors que Bengaluru a égalisé les scores à 24-24 à la 24e minute. Les Bulls ont infligé un autre ALL OUT à la 29e minute et ont atteint l’élan à 34-29.

Cependant, Parteek Dhaiya a effectué un raid à plusieurs points et Arkam Shaikh a taclé Vikash Kandola alors que les Giants restaient à portée de main du score de Bulls à 32-35.

L’équipe du Gujarat a continué à se battre et a égalisé les scores à 36-36 à la 35e minute. Les Giants ont eu une belle occasion d’infliger un all out, mais Neeraj Narwal a réussi un magnifique raid pour aider son équipe à prendre les devants à 41-38 à la 38e minute.

Mais peu de temps après, Dhaiya a effectué un raid fantastique alors que les Giants infligeaient un ALL OUT pour avancer à 42-41. Le Gujarat a joué ses cartes à la perfection au cours des deux dernières minutes et a finalement remporté une courte victoire.

