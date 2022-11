Parteek Dahiya propulse les géants du Gujarat vers une victoire impressionnante sur Puneri Paltan

Les brillants raids de Parteek Dahiya ont propulsé les Giants du Gujarat vers une victoire 51-39 sur le haut vol Puneri Paltan au stade couvert Gachibowli ici mardi. La victoire des Giants a brisé une séquence de cinq victoires consécutives pour le Paltan.

Un départ fulgurant des Paltan les a vus prendre une avance rapide, les Giants ayant du mal sur le tapis. Cependant, tout a changé en quelques instants lorsque le capitaine Chandran Ranjit a rattrapé Aslam Inamdar et Sanket Sawant pour ramener les Giants dans le match. Malgré la résurgence, ce sont les Paltan qui infligent le premier ALL OUT de la partie, pour prendre une avance de 15-8.

Le All Out a galvanisé les Giants, Ranjit et Parteek Dahiya se combinant non seulement pour organiser un retour, mais aussi pour obtenir les Giants un ALL OUT qui leur était propre, pour en faire un match à un point. À partir de là, le match a fluctué, les deux équipes échangeant constamment des points. Les équipes sont entrées dans la pause avec Paltan menant 22-21.

Les Giants, cependant, ont rugi hors des blocs en seconde période, Dahiya en particulier a été dévastateur sur presque tous les raids qu’il a lancés. Ils ont infligé un second ALL OUT au Paltan pour prendre l’avantage pour la première fois de la partie à 31-25. Les Giants ont maintenu la pression avec Dahiya en particulier sur une séquence qui détruisait Pune à intervalles réguliers. Un deuxième ALL OUT a suivi alors que les Giants ont pris une avance de 44-32.

Ils ne l’ont jamais laissé échapper, enregistrant une victoire mémorable et remontant le moral. Pour les Giants, c’est Dahiya qui a encore une fois joué le rôle principal avec un total de 19 points et a été la force motrice de son équipe.

