Parteek Dahiya des Gujarat Giants espère réaliser le rêve de son père et jouer pour l’Inde

Parteek Dahiya a été l’un des artistes les plus remarquables de la Pro Kabaddi League pour les Gujarat Giants appartenant à Adani Sportsline au cours de la saison en cours. Il a renversé à lui seul le match contre les Bengaluru Bulls sur sa tête.

Parteek est devenu l’un des joueurs les plus fiables de l’équipe lors de la saison 9, sa première dans la Pro Kabaddi League (PKL), les yeux fermement rivés sur le titre PKL. Bien que le jour du match de championnat du PKL soit un certain temps, les performances régulières de Parteek lui ont valu les éloges de l’entraîneur Ram Mehar Singh.

« Les jeunes joueurs sont très déterminés à bien performer à ce niveau. Il y a beaucoup de joueurs comme Parteek Dhaiya et Rakesh, qui sont sortis du programme New Young Players (NYP). Rien ne pourrait être mieux pour n’importe quelle équipe, si les joueurs du programme NYP jouaient dans les sept premiers », a déclaré Singh après que les Giants aient vaincu les Bulls.

Parteek n’est pas nouveau dans le sport et a été présenté à Kabaddi par le joueur indien décoré et son oncle, Deepak Niwas Hooda.

“Mon inspiration est mon oncle Deepak Niwas Hooda. J’ai appris Kabaddi de lui. Mon père et mon oncle ont géré toutes mes préoccupations et m’ont toujours soutenu. Ils m’ont toujours tenu à l’écart de tous les problèmes. Ma famille s’attendait à ce que je fasse mieux qu’eux. Donc, il y avait une pression à domicile dans ce sens », a déclaré Parteek.

« Mon oncle m’a aidé à m’entraîner individuellement. Il veillerait à ce que je maintienne un haut niveau de forme physique et travaille sur mes mouvements, tandis que mes entraîneurs m’aidaient à affiner mon jeu. »

Le dynamique polyvalent, qui côtoie Kabaddi depuis de nombreuses années, a admis que réussir dans le sport était son seul objectif depuis le début, les universitaires et l’école passant souvent au second plan lorsque les séances d’entraînement étaient à l’ordre du jour.

“En dehors de l’hindi, l’une des choses que j’attendais avec impatience à l’école était de jouer au Kabaddi. Chaque fois que j’ai besoin de motivation, je m’entraîne et j’essaie de travailler mon jeu parce que mon oncle m’a toujours dit que faire plus d’efforts m’aiderait à devenir un meilleur athlète », a-t-il déclaré.

Ami proche de son coéquipier et défenseur Rinku Narwal, Parteek, qui n’a pas connu le parcours le plus fluide au cours de ses années de formation, espère réaliser le rêve de son père : porter les couleurs de l’Inde.

“Mon père voulait me voir jouer pour l’Inde et j’espère que mes performances avec les Giants du Gujarat dans le PKL m’aideront à me qualifier pour l’équipe indienne puis les Jeux asiatiques. Je veux profiter de la grande plateforme du PKL et de l’opportunité de concourir contre les meilleurs joueurs du sport pour faire avancer ma carrière », a-t-il signé.

Pour Parteek et les Gujarat Giants, qui ont récemment passé une journée dans la ville de Pune, la prochaine mission les opposera aux Bengal Warriors le samedi 12 novembre.

