« Partagez vos secrets sur la guerre en Ukraine », dit la CIA aux Russes | Nouvelles du monde

La CIA a exhorté les Russes à partager leurs secrets sur la guerre en Ukraine dans une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le russe-la vidéo en langue a été publiée pour la première fois sur Telegram – un site de médias sociaux largement utilisé par les deux parties à la guerre – ainsi que sur YouTube, Twitter et Facebook.

« Nous voulons atteindre ces braves Russes qui se sentent obligés par la guerre injuste du gouvernement russe de s’engager CIA et assurez-vous qu’ils le font de la manière la plus sûre possible », a déclaré un responsable de la CIA.

Image:

Une image de la vidéo montrant un citoyen russe contactant l’agence américaine. Photo : CIA



La vidéo de deux minutes hautement produite avec une musique dramatique est sous-titrée : « Pourquoi j’ai pris contact avec la CIA : Ma décision. »

Il semble raconter l’histoire d’un bureaucrate et de sa famille, ainsi que montrer des Russes vaquant à leurs occupations quotidiennes alors qu’ils réfléchissent à la décision de contacter la CIA.

« Les gens autour de vous ne voudront peut-être pas entendre la vérité », déclare le narrateur de la vidéo.

« Mais nous le faisons. Vous n’êtes pas impuissant. Connectez-vous avec nous en toute sécurité.

« Être un héros signifie persévérer, mais persévérer – cela ne signifie pas endurer en vain. »

« Dans la Russie d’aujourd’hui, il reste très difficile de s’exprimer et dire la vérité entraîne souvent de graves conséquences. La CIA veut connaître la vérité sur la Russie et nous recherchons des personnes de confiance qui peuvent nous la dire et avec qui nous pouvons communiquer en toute sécurité, », a ajouté un responsable de la CIA.

Pendant ce temps, une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a suggéré que les autorités russes seraient en mesure de suivre les personnes si elles suivaient les instructions de la vidéo de la CIA.

Elle a qualifié la vidéo de « ressource très pratique pour suivre les candidats ».

Dmitry Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a déclaré en réponse à la vidéo : « Je suis convaincu que nos services spéciaux surveillent correctement cet espace ».

La vidéo est le dernier effort des États-Unis pour recruter des Russes désabusés en tant que Ukraine la guerre fait rage.

La CIA a précédemment publié des instructions en ligne en russe sur la façon de la contacter en toute sécurité.

Le responsable de la CIA a indiqué que ses actions avaient été couronnées de succès, déclarant: « Je pense qu’il est prudent de dire que nous ne poursuivrons pas et ne poursuivrons pas cet effort s’il n’avait pas donné de résultats. »

L’agence a déclaré qu’elle était intéressée par une gamme d’informations en provenance de Russie, notamment « la science avancée, la technologie militaire et cybernétique, les informations financières, les sources de données précieuses et les secrets de la politique étrangère ».