Partageriez-vous une chambre simple avec 3 autres personnes ? Pourquoi le logement étudiant est en crise

Pour l’année prochaine, c’est ce qu’Alexandra Mussar appellera sa maison : une chambre exiguë avec des dégâts des eaux et des éviers dysfonctionnels, dans une maison partagée avec six autres étudiants. Pour cela, elle paie 840 $ par mois.

Ce n’est pas ainsi qu’elle a imaginé son expérience de logement universitaire, mais après six longs mois à chercher un endroit où vivre, elle dit qu’elle a senti qu’elle devait s’installer.

« Il n’y avait pas d’autres options. C’était mon dernier recours », a-t-elle déclaré. « C’était soit ça, soit je faisais du couch surfing l’année prochaine. »

Partout au pays, des étudiants partagent des histoires similaires. La flambée des loyers qui a frappé certaines des plus grandes villes du Canada a également frappé les villes collégiales et universitaires, avec peu de répit en vue. Prenez Guelph, en Ontario, où les dernières données montre que le coût moyen d’un appartement d’une chambre a grimpé à 2 095 $ par mois en juin, en hausse de 27 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les loyers ont également grimpé en flèche à Victoria, Kingston, Ont. et Halifax dans un contexte de forte concurrence. Et tandis que les étudiants peuvent réduire leurs coûts en partageant un logement, même ces loyers peuvent être stupéfiants, ce qui pose un sérieux défi pour ceux qui planifient pour l’automne.

Mussar entame sa deuxième année à l’Université de Guelph. Elle a vécu en résidence pendant sa première année — bien que ce ne soit pas toujours une option garantie pour les étudiants. Après cela, elle était seule pour trouver quelque chose sur le marché de la location hors campus. Elle a visité des dizaines d’appartements mais dit qu’il était rare que quelqu’un lui réponde.

« Quand ils l’ont fait, c’était: ‘Désolé, nous n’avons pas de place pour vous. Désolé, nous ne pensons pas que vous êtes un bon match. Désolé, nous n’avons plus votre budget.’ Je me fais juste refuser encore et encore et encore. Tellement stressant et tellement douloureux. »

Des inscriptions au taquet

De nombreux facteurs compliquent le marché du logement locatif. Le Canada n’a pas construit suffisamment de parc locatif, avec Avertissement érythrocytaire que sans plus de construction, le pays manquera de 120 000 unités d’ici 2026. Plus récemment, les propriétaires ont augmenté les loyers pour couvrir les coûts hypothécaires plus élevés.

L’économiste Mike Moffatt, qui étudie les problèmes de logement en tant que directeur principal du Smart Prosperity Institute, a déclaré que les gouvernements provinciaux réduisant le financement de l’enseignement supérieur, les collèges et les universités du pays ont considérablement augmenté les inscriptions.

« Les incitations pour eux sont d’amener autant d’étudiants que possible », a-t-il déclaré. « Les étudiants internationaux paient des frais de scolarité internationaux, ils ont donc tendance à être un groupe très, très rentable. »

REGARDER | La flambée des prix du logement étudiant : Les loyers des logements étudiants sont hors de contrôle. Existe-t-il un correctif ? Les étudiants sont confrontés à des loyers plus élevés et à une pénurie de l’offre et certains experts affirment que les établissements d’enseignement postsecondaire doivent coordonner les niveaux d’inscription avec la disponibilité de logements.

L’afflux d’étudiants ne cesse d’augmenter. Un record de 550 150 permis d’études pour étudiants internationaux ont été délivrés l’an dernier, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, une augmentation de 75 % par rapport à il y a seulement cinq ans. Pourtant, il n’y a pas de plafond sur ce nombre, et aucune exigence de la part des gouvernements provincial ou fédéral pour que les écoles construisent des logements correspondants, a déclaré Moffatt.

« C’est à [schools] être responsable, examinez la situation du logement dans la communauté et maintenez les inscriptions à un niveau gérable », a déclaré Moffatt.

Moffatt a déclaré qu’une planification inadéquate exerce une pression énorme sur les communautés entourant ces collèges et universités, qualifiant la pénurie de logements locatifs de « crise absolue ». Les étudiants sont en concurrence avec d’autres locataires et accédants à la propriété, a-t-il déclaré, faisant grimper les loyers et les prix dans tous les domaines.

« Cela rend tout plus cher pour tout le monde. »

‘Très inquiet’

Il y a plusieurs collèges et universités à Waterloo, en Ontario, où Rahish Jariya a atterri il y a quelques mois. Il a déménagé de l’Inde au Canada pour étudier le développement Web au Conestoga College.

« C’était une très bonne nouvelle pour moi. J’étais très excité de commencer ma nouvelle vie », a déclaré Jariya. Mais alors qu’il luttait pour trouver un endroit où vivre, il a déclaré que sa joie initiale s’était rapidement transformée en désespoir. « Je suis très frustré, en fait. Je suis très inquiet », a-t-il déclaré.

Rahish Jariya, étudiant au Conestoga College, dit qu’il ne trouve pas de logement locatif dans les limites de son budget. Il est photographié à Waterloo, en Ontario, le 26 mai. (Yanjun Li/CBC)

Jariya a décrit avoir visité une location où le propriétaire facturait 650 $ par mois pour partager une seule chambre avec trois autres personnes. Alors que de nombreux étudiants internationaux contactés par CBC News hésitaient à s’exprimer, il a déclaré qu’il souhaitait sensibiliser le public aux réalités auxquelles les étudiants sont confrontés au Canada.

« Je ne sais pas pour l’avenir », a-t-il déclaré. « C’est une période difficile mais j’espère que tout ira pour le mieux. »

La situation est devenue désespérée dans certaines parties du pays. À Guelph, certains Redditors avertissent les autres de ne pas venir en ville, alors que les élèves ont écrit une lettre ouverte sur la crise du logement. À Peterborough, en Ontario, et au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, les étudiants demandent aux universités de geler la croissance des inscriptions.

L’offre et la demande

Les collèges et universités contactés par CBC News se disent conscients du problème. L’Université de Guelph a déclaré dans un courriel qu’elle contactait les hôtels de la ville pour essayer de loger des étudiants et qu’elle mènerait des enquêtes sur la demande de logements.

Le Conestoga College, qui a récemment annoncé la construction d’un nouveau campus au centre-ville de Guelph qui accueillera 5 000 étudiants, a déclaré dans un courriel qu’il reconnaissait « l’importance de répondre aux besoins des étudiants », mais n’a fourni aucun autre détail sur un plan de logement.

REGARDER | Les élèves sont anxieux : Un loyer incontrôlable inquiète les étudiants C’est un problème croissant dans les villes universitaires et collégiales à travers le pays, mais dans les villes du sud de l’Ontario comme Guelph et Waterloo, les étudiants Alexandra Mussar et Rahish Jariya disent que le marché est catastrophique et a un besoin urgent de réparation.

Moffatt a déclaré qu’il pensait que les écoles, avec l’aide des gouvernements, devaient construire plus de résidences, tandis que tout plan visant à augmenter les inscriptions devrait garantir que l’offre de logements suive le rythme de la demande.

« Il n’y a pas de solution miracle pour résoudre la crise du logement. C’est beaucoup de petits changements de tous les niveaux de gouvernement et de l’enseignement supérieur », a-t-il déclaré. « C’est un gros problème compliqué et poilu qui va nécessiter beaucoup de coordination et de travail en commun. »

Pourtant, des étudiants de tout le pays comme Mussar appellent à une action plus urgente.

« Honnêtement, c’est vraiment difficile quand personne d’une puissance supérieure n’est prêt à intervenir et à dire, ‘hé, vous savez que ces étudiants souffrent, que pouvons-nous faire pour aider ?' »