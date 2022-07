Partager les connaissances par la pensée divergente – Shaw Local

À l’automne 2019, je me suis tenue devant ma classe de petite enfance et j’ai commencé à discuter de créativité. J’ai partagé des connaissances sur la pensée convergente et divergente et j’ai posé des questions difficiles à mes étudiants. “Est-ce que quelqu’un ici sait à quels problèmes le monde sera confronté dans trois, cinq ou 10 ans?” La pièce était silencieuse. À l’insu de mes étudiants ou de moi-même, le tout prochain semestre, la COVID-19 allait changer nos environnements de travail et d’apprentissage d’une manière qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer seulement six mois plus tôt.

Chaque semestre, je mets les étudiants au défi d’utiliser la pensée divergente pour résoudre des problèmes qui n’existent pas encore. Je partage avec mes étudiants que si la pensée convergente est précieuse pour fournir des réponses à certaines questions, elle ne répond pas à toutes ; dans certains cas, il peut même créer des problèmes plus importants car il ne fournit qu’une solution et en écarte les autres. Cependant, la plus grande importance pour l’avenir du travail et de l’apprentissage est la capacité de développer le muscle de la pensée divergente, c’est-à-dire de penser de manière à fournir de multiples approches pour résoudre un problème ou un défi. Il est essentiel que toutes les personnes de tous horizons – enfants, étudiants, enseignants, employeurs et employés – réfléchissent à la manière de résoudre les problèmes différemment et de nombreuses manières.

Nous ne pouvons pas prévoir nos problèmes futurs et les réponses pour résoudre ces problèmes. Il est essentiel d’enseigner à nos enfants comment penser de manière divergente afin qu’ils soient habilités à résoudre les problèmes qu’ils rencontreront à l’avenir. En tant qu’éducateurs de jeunes enfants et d’étudiants, notre objectif est de présenter des activités d’apprentissage et des devoirs bien conçus qui aident nos élèves à développer et à utiliser une pensée divergente pour les préparer à l’avenir.

Depuis que la pandémie a frappé, nous essayons tous de prospérer dans des environnements de travail et d’apprentissage qui sont nouveaux pour nous. Le corps professoral du collège a converti les cours en face à face en cours en ligne pendant deux semaines. De nombreux employeurs de mes élèves du programme d’éducation de la petite enfance ont arrêté, tandis que les experts ont continué à étudier les conditions de la pandémie, y compris la transmission et les meilleurs protocoles de sécurité pour vaincre la maladie. Ces programmes de la petite enfance ont trouvé des moyens de transition pour devenir des lieux où les élèves pourraient retourner de la manière la plus sûre envisagée à l’époque. Beaucoup de mes étudiants sont retournés au travail, travaillant avec de jeunes enfants et leurs familles, en juin 2020.

Mes élèves ont dû penser différemment pour proposer des activités d’apprentissage de manière à diminuer la transmission de la COVID-19. Ils ont dû réfléchir à la manière d’offrir des activités d’apprentissage de nouvelles façons aux jeunes enfants. La façon dont ils communiquaient avec les familles a également changé. Les parents ne venaient plus dans les établissements pour récupérer leurs enfants. Les enseignants n’avaient plus la possibilité de parler avec les parents aux heures de dépôt et de ramassage.

Pendant ce temps, mes étudiants et moi nous sommes rencontrés en ligne et avons discuté de la façon dont les politiques et les activités quotidiennes devaient être différentes. Les étudiants ont été et continuent d’être encouragés à réfléchir et à partager des solutions pour les demandes continues et en constante évolution de l’éducation des jeunes enfants pendant la pandémie. L’un des moyens de partager les connaissances est de fournir des opportunités d’apprentissage que les élèves peuvent utiliser pour maîtriser la pensée divergente en classe.

L’État de l’Illinois est devenu plus conscient des problèmes à long terme qui font partie de l’éducation de la petite enfance – rotation du personnel, enseignants sous-éduqués et bas salaires dans la profession. L’Illinois utilise désormais des approches créatives guidées par une réflexion divergente sur la manière de résoudre ces problèmes à long terme.

Le Waubonee Community College participera au travail sur ces questions au cours des trois prochaines années alors que nous nous associons à d’autres agences de l’État et à nos communautés pour faire avancer l’éducation de la petite enfance. Nous nous engageons à partager les connaissances par le biais d’une pensée divergente pour servir nos élèves, nos jeunes enfants et nos familles dans et autour de notre district.

• Linda O’Connell-Knuth est professeure agrégée d’éducation de la petite enfance au Waubonee Community College.