Partager la peine : la séparation pèse lourdement sur les mères incarcérées et leurs enfants

LINCOLN, Ill. (AP) – Vêtue de son plus beau dimanche – des manches à volants roses et un tutu en tulle arc-en-ciel – la fille de Crystal Martinez, âgée de 4 ans, lui présente fièrement un bouquet multicolore de fleurs en papier de soie soigneusement confectionnées. Avec son fils de 5 ans niché sur ses genoux, riant de joie, Martinez tend les bras et serre la fille dans une étreinte si serrée que ses lunettes sont renversées.

« Je te veux! Je ne veux pas de fleurs », dit Martinez en souriant et en serrant ses enfants contre elle.

Les cinq enfants de Martinez, dont les trois âgés de 13, 10 et 6 ans, ont voyagé le mois dernier pendant trois heures depuis Chicago pour lui rendre visite à Logan Correctional, la plus grande prison d’État de l’Illinois pour femmes et personnes transgenres, lors du Reunification Ride. L’initiative dépendante des dons transporte chaque mois les membres de la famille des prisonniers à 180 miles (290 km) de la ville à Logan afin qu’ils puissent passer du temps avec leurs mères et grands-mères.

Le nombre de femmes incarcérées aux États-Unis a chuté de dizaines de milliers à cause du COVID-19. Mais alors que le système de justice pénale revient au statu quo et que les populations carcérales reviennent aux normes d’avant la pandémie, de plus en plus d’enfants sont séparés de leur mère, ce qui les expose à un risque accru de problèmes de santé et de comportement et les rend vulnérables aux abus et aux déplacements.

Les femmes noires et hispaniques sont plus susceptibles d’être emprisonnées que les femmes blanches et sont touchées de manière disproportionnée par la séparation familiale due à l’incarcération.

Les femmes détenues à Logan décrivent le Reunification Ride – l’un des programmes de plus en plus rares et sous-financés conçus pour maintenir les familles ensemble – comme une bouée de sauvetage cruciale.

« Je remercie Dieu que ce soit au moins une fois par mois. Certaines personnes ne voient pas du tout leurs enfants », explique Joshlyn Allen, dont les enfants de 5 et 3 ans lui rendaient visite avec leur grand-mère.

Les enfants et leurs soignants se rencontrent à 7 heures du matin sur le parking d’un magasin à grande surface de South Side, les yeux troubles mais excités. Les organisateurs distribuent des collations, des jeux, de l’eau et des fournitures de coloriage au fur et à mesure qu’ils prennent la route.

Trois heures plus tard, le bus nolisé s’arrête devant les portes en fil de fer barbelé de l’établissement à Lincoln, dans l’Illinois, avec des enfants qui regardent par les fenêtres. Alors que les familles progressent lentement à travers la sécurité, des cris de « Maman ! » et des cris de joie remplissent le gymnase de la prison rendu joyeux avec des décorations faites à la main.

Les prisonniers créent des décorations pour les visites, y compris des fleurs en papier colorées, des papillons, des photos de famille encadrées dans du papier de construction et même le bouquet présenté à Martinez par sa fille. Les familles ne sont pas autorisées à apporter autre chose que l’essentiel, comme des couches.

Le nombre de femmes incarcérées aux États-Unis a chuté d’environ 30 %, à 146 000, de 2019 à 2020, selon les données du ministère américain de la Justice. L’initiative à but non lucratif Prison Policy Initiative attribue cette diminution aux ralentissements des procédures judiciaires, aux changements temporaires de processus et aux efforts visant à réduire les populations carcérales en raison de la pandémie.

Mais les populations carcérales et carcérales féminines rebondissent à des niveaux pré-pandémiques.

« Nous voyons de plus en plus de familles séparées », a déclaré Alexis Mansfield, coordonnatrice de Reunification Ride pour le Women’s Justice Institute.

Environ 58% des femmes dans les prisons d’État ou fédérales sont les mères d’enfants mineurs aux États-Unis. Les femmes noires et latines connaissent des taux d’incarcération plus élevés que les femmes blanches et sont à peu près aussi ou plus susceptibles d’être parents, selon le Bureau of Justice Statistics.

Bien que les femmes soient beaucoup moins susceptibles d’être emprisonnées que les hommes, leur incarcération peut avoir des effets démesurés sur les familles, a déclaré Mansfield. Elle a vu des enfants retrouver leurs mères incarcérées après des mois ou des années d’écart qui «divulguent immédiatement qu’ils sont maltraités ou qu’ils sont confrontés à un défi à l’école».

« Ce lien entre les mères et les enfants est si fort. Et sans voir leurs mères, très souvent, les enfants sont dans des positions vulnérables sans personne vers qui se tourner », a-t-elle déclaré.

Gina Fedock, professeure à la Crown Family School of Social Work, Policy and Practice de l’Université de Chicago, étudie le bien-être des femmes marginalisées, en particulier celles derrière les barreaux.

Les programmes comme Reunification Ride qui offrent des visites récurrentes sont rares aux États-Unis, a déclaré Fedock.

« La plupart des États n’ont pas de telles opportunités », a-t-elle déclaré. « Il y a un réel manque de ressources cohérentes, en particulier ces types de programmes de transport.

Des chercheurs de l’Université de Chicago n’ont trouvé qu’une seule initiative similaire dans un balayage national, Hour Children à New York, a déclaré Fedock.

Les femmes incarcérées ont tendance à être les principales dispensatrices de soins et sont souvent les soutiens de famille, ce qui signifie que les enfants dont les mères sont emprisonnées sont fréquemment déplacés ou entrent dans le système de protection de l’enfance, a-t-elle déclaré.

L’impact de ce type de «perte ambiguë» d’un parent peut entraîner un risque accru de problèmes de santé, de retards de développement, de problèmes de comportement et de problèmes d’éducation, car les enfants emménageant avec un autre soignant doivent souvent changer d’école brusquement, selon le chercheur.

« Il est vraiment facile pour (les enfants) de passer entre les mailles du filet », a déclaré Fedock.

Le maintien du lien maternel peut réduire « les effets traumatisants de l’incarcération parentale pour ces enfants et leurs familles », a expliqué Fedock. « Chaque contrainte sur le parent contraint la relation parentale. »

Nyia Pritchett dit qu’elle n’a pas pu rendre visite à sa mère, Latonyia Dextra, sans Reunification Ride. Avant le voyage, le joueur de 27 ans n’avait pas vu Dextra en personne depuis trois ans.

Pritchett, qui vit à une heure de Chicago, s’est réveillé à 4 heures du matin pour prendre le bus.

« Ça vaut le coup », dit-elle. « Tellement de temps que ma mère a manqué dans nos vies. Les petits moments comme celui-ci signifient beaucoup.

Dextra purge une peine de 28 ans et est emprisonné depuis que Pritchett est enfant. Au cours de la visite, elle tresse les boucles rouges vibrantes de Pritchett en une couronne.

« C’était comme quand j’étais petite fille », dit Pritchett.

Pritchett pleure en racontant le temps passé sans sa mère. Dextra la tient et essuie ses larmes.

Dextra dit que ses enfants lui donnent de l’espoir et que « ce programme signifie beaucoup ».

Le Reunification Ride, ancien bénéficiaire des fonds publics qui se sont taris en 2015 pendant l’impasse budgétaire de deux ans de l’Illinois, a été adopté par des organisations à but non lucratif qui comptent sur le crowdsourcing et les bénévoles pour maintenir le programme en vie. Chaque voyage coûte environ 3 000 $ à 3 500 $.

« Nous avons réalisé que c’était trop important pour arrêter », a déclaré Mansfield.

Erika Ray purge une peine de 42 ans pour vol à main armée et meurtre. Sa fille de 23 ans, Jada Lesure, n’avait que 7 ans lorsque sa mère a été inculpée. Lesure amène maintenant son fils de 4 ans en visite.

Les programmes offrent une alternative accueillante et adaptée aux enfants aux règles strictes d’une visite typique derrière une vitre ou dans de petits espaces visiteurs où les enfants ont du mal à rester assis, sans jeux ni nourriture, dit Ray.

« Il n’y avait pas de programme comme celui-ci » quand Jada était enfant, dit Ray, regardant son petit-fils se promener joyeusement dans le gymnase.

Mais même en tant qu’adulte, Lesure dit: «J’ai besoin de ma mère. Tout le monde a besoin de sa maman.

Ray déplore qu’il lui faudra beaucoup de temps avant de pouvoir rentrer chez elle.

« Il n’y a aucun moyen de punir le parent et de ne pas punir l’enfant », dit-elle.

___

Savage est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Claire Savage, Associated Press