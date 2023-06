Partager Israël ? La division entre juifs religieux et laïcs s’intensifie sous le règne de Netanyahu

HARISH, Israël (AP) – Le son des enfants et de la musique résonnait dans un couloir étroit du sous-sol en Israël alors qu’ils se précipitaient dans une piscine de balles, grimpaient sur une salle de sport dans la jungle, croquaient du pop-corn et riaient.

L’atmosphère a soudainement changé ce samedi du mois dernier, alors qu’au moins une douzaine d’hommes religieux sont apparus et ont bloqué l’entrée, accusant la cour intérieure de profaner le sabbat juif en ouvrant ses portes. Des parents en colère les ont confrontés, des échauffourées ont éclaté et en un instant, le centre de cette ville mixte était devenu le symbole d’une grande bataille entre juifs laïcs et religieux en Israël.

« Je pense que cela représente ce qui se passe dans le pays », a déclaré Tzipi Brayer Sharabi, une mère de 38 ans qui dit avoir été attaquée et jetée au sol lors de l’incident du 20 mai. « Je veux que mes enfants vivent comme ils choisissent de vivre. Je ne veux pas que quelqu’un leur dise comment ils doivent manger, comment ils doivent s’habiller, ce qu’ils doivent faire le Shabbat.

Des incidents similaires ont depuis longtemps bouleversé l’équilibre précaire entre les communautés. Mais avec les partis ultra-orthodoxes exerçant désormais un pouvoir sans précédent au sein du nouveau gouvernement israélien – et jouant un rôle clé dans un plan controversé de refonte du système juridique – ils aggravent les inquiétudes des Israéliens laïcs quant au caractère et à l’avenir de leur pays qui sont menacés.

Grâce à son poids politique surpuissant, la communauté haredi a obtenu des budgets massifs qui, selon les critiques, enracineront son mode de vie isolé et affaibliront les perspectives économiques d’Israël alors que la population ultra-orthodoxe explose.

« Nous avons deux enfants. Ils ont 10 enfants. Ils finiront par être la majorité ici », a déclaré Brayer Sharabi, un Israélien laïc dont le coude a été cassé dans la bagarre. « Que va-t-il arriver à cet endroit une fois qu’ils auront la majorité ?

Les ultra-orthodoxes d’Israël, connus sous le nom de haredim, représentent 13 % des 9,7 millions d’habitants du pays. La communauté cloîtrée a longtemps été en désaccord avec la majorité laïque, s’affrontant sur la conscription militaire, leur intégration dans la population active et les principes fondamentaux qui guident leur vie. Les Juifs Haredi en Israël connaissent également une croissance plus rapide que tout autre groupe, à environ 4 % par an.

Les nombreuses différences entre juifs religieux et laïcs ont irrité le pays tout au long de ses 75 ans. Sous le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le sentiment s’est aiguisé parmi les Israéliens laïcs que leur mode de vie pourrait avoir une date d’expiration.

Netanyahu, quant à lui, écarte ces critiques, affirmant que les ultra-orthodoxes sont des citoyens israéliens qui méritent un financement et qu’il s’efforce de les intégrer dans la population active.

Les ultra-orthodoxes vivent pour la plupart dans des villes et des quartiers séparés, et contrairement à la plupart des Juifs laïcs, la plupart ne sont pas enrôlés dans l’armée en vertu d’un système d’exemptions vieux de plusieurs décennies qui leur permet d’étudier des textes religieux à la place. Beaucoup continuent leurs études religieuses jusqu’à l’âge adulte et ne travaillent pas, vivant des allocations du gouvernement et agaçant les nerfs de la classe moyenne contribuable du pays.

Les écoles ultra-orthodoxes n’enseignent généralement pas un programme de base de mathématiques ou d’anglais. Les experts disent que cela leur donne peu de compétences pour entrer dans le monde du travail, créant une recette pour la pauvreté et une dépendance accrue à l’aide gouvernementale à mesure que la population augmente.

Les ultra-orthodoxes affirment que leurs enfants méritent néanmoins un financement public solide pour l’éducation et que leurs communautés autrement insulaires protègent un mode de vie séculaire. Leurs dirigeants disent également qu’ils contribuent à l’économie en payant des sommes importantes de taxe de vente sur les achats des consommateurs pour leurs familles nombreuses.

Yinon Azulai, un législateur du parti ultra-orthodoxe Shas, a dénoncé le mois dernier dans un discours parlementaire ce qu’il a appelé « l’incitation sauvage qui fait rage ces jours-ci et qui court dans les rues de la haine sans fondement contre la communauté ultra-orthodoxe » après un animateur de télévision populaire appelaient la communauté des « suceurs de sang ».

« Je n’ai pas l’intention de m’excuser d’être haredi », a-t-il déclaré à la Knesset.

Gilad Malach, directeur du programme ultra-orthodoxe en Israël à l’Israel Democracy Institute, un groupe de réflexion, a déclaré que le budget important faisait partie d’une tendance plus large montrant que la communauté ne s’intègre pas à la société plus large du pays.

« Ces dernières années, nous avons de plus en plus de signes que ce processus n’est pas assez fort », a-t-il déclaré. « Les gens se demandent, quelle est la direction que prend (l’)État israélien ?

Dan Ben-David, un économiste qui a longtemps critiqué ce qu’il qualifie de traitement préférentiel pour les ultra-orthodoxes, a déclaré que les subventions généreuses et le pouvoir politique donnent un aperçu de l’avenir d’Israël.

« Pas un jour ne passe sans que nous ne soyons inondés d’une image claire de ce que sera la vie » sous une majorité ultra-orthodoxe, a déclaré Ben-David, président de l’Institut Shoresh pour la recherche socio-économique de l’Université de Tel Aviv. « Le niveau de tension est beaucoup plus élevé. »

Les dizaines de millions de dollars de subventions financières votées dans le récent budget du mois dernier ont rendu furieux les Israéliens laïcs.

Les manifestations hebdomadaires contre la refonte juridique ont parfois adopté des thèmes anti-religieux, en particulier avant la date limite du 31 juillet ordonnée par le tribunal pour que Netanyahu soumette une nouvelle loi pour résoudre le problème de l’enrôlement des ultra-orthodoxes. Il n’est pas clair si un projet de loi passerait l’examen légal. Il ne cherche pas à enrôler davantage d’hommes ultra-orthodoxes dans l’armée, mais les inciterait plutôt à rejoindre le marché du travail plus tôt.

Le chaos au centre de jeux de Harish, une ville mixte laïque et religieuse, a fait la une des journaux alors que d’autres signes de malaise mijotaient.

En mai, lorsque la chanteuse Noa Kirel a remporté la troisième place au Concours Eurovision de la chanson, les Israéliens ont largement célébré. Mais un puissant membre ultra-orthodoxe de la coalition de Netanyahu, Moshe Gafni, a évoqué son nom et fait référence à son costume de performance révélateur lors d’un débat sur le budget.

« Je lui ferais également don de vêtements, afin qu’elle puisse en avoir », a déclaré Gafni, le président du comité des finances. Kirel a été cité dans les médias israéliens disant que tout le monde a droit à son opinion.

Le mois dernier, l’indignation et les menaces de boycott ont éclaté lorsque des photos sont apparues sur les réseaux sociaux d’autocollants violets couvrant le visage de femmes sur des produits de pharmacie dans une grande pharmacie de la ville haredi de Bnei Brak. Certains ultra-orthodoxes considèrent les images de femmes comme impudiques, et les médias haredi effacent souvent les images de femmes des photos d’actualité. La pharmacie a par la suite cessé de dissimuler les photos de femmes.

Des juifs ultra-orthodoxes ont boycotté une boulangerie après qu’un de ses dirigeants, un ancien ministre du gouvernement, ait soutenu les protestations contre la refonte du système judiciaire.

Il y a quelques années à peine, Harish avait été présenté comme un modèle de coexistence entre ses résidents laïcs et religieux. Maintenant, cela semble être un vœu pieux alors qu’un pays habitué depuis longtemps à entrer en conflit avec ses voisins extérieurs se retrouve aux prises avec des divisions internes sans précédent.

« C’est entre Juifs, c’est l’ironie », a déclaré le mari de Brayer Sharabi, Avshalom, 39 ans, dans une interview devant le centre de jeux. « Ce qui se passe maintenant, semble nouveau. »

___

L’écrivain de l’Associated Press Ilan Ben Zion a contribué depuis Jérusalem.

Laurie Kellman, Associated Press