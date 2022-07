Partager des histoires et une vue à bord du California Zephyr

L’actuel California Zephyr a commencé son service en 1983, bien qu’une version antérieure du train – partageant le même nom, mais exploitée en privé sur un itinéraire légèrement différent – ait fonctionné entre 1949 et 1970.

Dans les années 1970, les trains de voyageurs longue distance comme le Zephyr n’étaient ni fiables ni rentables et ne pouvaient pas rivaliser avec les avions ou le système d’autoroutes inter-États en plein essor. Mais au début des années 80, la réalité s’inverse : le transport aérien se détériore (les tarifs montent en flèche, les transporteurs abandonnent les routes marginales, la concurrence s’intensifie) et certains Américains se tournent à nouveau vers leur réseau de trains. Les voyages en train sur de courtes distances étaient souvent moins chers et plus pratiques, et les itinéraires commençaient et se terminaient commodément dans les centres-villes. En 1979, Amtrak a ajouté de nouveaux Superliners – des voitures de voyageurs interurbaines à deux niveaux – sur ses routes de l’Ouest, et certaines personnes ont redécouvert une marchandise perdue depuis longtemps.