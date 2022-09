Partager des histoires et créer des liens au Lake Country Museum & Archives – Kelowna Capital News

~ Marie Molloy

Lake Country Museum & Archives à Okanagan Centre est un lieu de partage d’histoires et d’établissement de liens avec des personnes d’hier et d’aujourd’hui.

Le comité des collections du musée est composé d’un groupe amusant d’individus et il est difficile de ne pas remarquer à quel point ils sont à l’aise en compagnie les uns des autres. Comme il est facile pour eux de rire et de s’amuser. Certains bénévoles, comme Rosemary Carter (née Gibson), Eleanor Geen et Robert « Bob » Hayes, appartiennent à des familles qui vivent ici depuis des générations. D’autres, comme Ann Nott et l’étudiante Deana Asham, ont déménagé à Lake Country et sont tombées amoureuses de l’endroit.

La structure et l’emplacement du musée sont à l’endroit où l’ancienne école Okanagan Centre a vu le jour en 1932. La propriété a été vendue à la commission scolaire par un résident local, M. Caesar, pour un dollar. Lorsque la commission scolaire et la municipalité ont par la suite décidé de le vendre, les résidents étaient fermement convaincus de le racheter pour le même montant. Comme l’a raconté Hayes, le musée était à la recherche d’un lieu et le reste appartient à l’histoire.

“Quand j’ai envisagé d’écrire cette histoire pour la première fois, je ne m’attendais pas à ressentir ce profond sentiment de nostalgie, d’admiration et de privilège après avoir interviewé ces bénévoles qui représentent le cœur et l’âme du Lake Country Museum & Archives. Certains dont les familles ont survécu à la Seconde Guerre mondiale et qui ont fréquenté l’école Okanagan Centre pendant leur enfance, à une époque où il s’agissait d’un peu plus de deux petites pièces chauffées au feu de bois, sans eau courante ni toilettes intérieures », a déclaré Hayes.

Nanette L. Avery a écrit un jour : « Un musée est un endroit où rien n’a été perdu, juste redécouvert.

Les membres du comité des collections du musée sont tout à fait d’accord. Hayes est l’un des trois enseignants à la retraite qui font du bénévolat au sein du comité de cinq et ses racines sont à Lake Country. Ses grands-parents possédaient le premier magasin général de Lake Country dans les années 1930 et Wood Lake a été nommé d’après sa grand-tante et son oncle dont le nom de famille était «Wood».

« Les musées subissent actuellement d’importants nombrilismes. Réévaluer leurs rôles et ce qu’ils ont dans leurs collections. Nous devons d’abord savoir ce qu’il y a dans notre collection, car cela nous permettra de façonner ce que nous présentons dans nos présentoirs et nos expositions. Nous découvrons constamment des choses accablantes et décevantes. Cela nous permet de mieux connaître notre collection car le musée ne doit jamais être statique. Cela devrait toujours changer », a expliqué Hayes.

Hayes se souvient de la façon dont les remorqueurs, les barges et les wagons se rendaient autrefois à l’usine d’emballage d’Okanagan Centre pour ramasser des caisses de fruits et de tomates en conserve destinées à des endroits comme Kelowna, en Alberta et dans le Lower Mainland.

Carter, dont le nom de famille des grands-parents était “Gibson” est également bénévole au sein du comité. Enfant, elle a fréquenté l’école Okanagan Centre dans les années 1940 et se souvient avec émotion d’avoir visité avec ses grands-parents la maison Gibson au bord du lac, aujourd’hui une destination touristique patrimoniale dans le parc Kopje. Carter aime en apprendre davantage sur les divers aspects de l’histoire associés à de nombreux objets donnés et acquis par le musée, ainsi que partager sa propre expertise et ses expériences. En triant un grand bac d’articles, un autre volontaire a découvert une grande théière en métal argenté que Carter a immédiatement reconnu comme ayant appartenu à quelqu’un qu’elle connaissait dans son enfance. Lorsque son origine a été étudiée, le souvenir d’enfance de Carter était absolument correct.

Présidente du conseil d’administration du musée, Tracey Arseneault a fait des recherches et écrit sur quelques personnes et lieux de l’histoire plus récente d’Oyama. « Wanda et Leo Gatzke se sont mariés en 1931 et ont acheté leur premier verger en 1939. Leur verger Oyama s’est étendu à 60 acres d’arbres fruitiers plantés dans les vingt années qui ont suivi. Aujourd’hui, leur petit-fils Alan et sa femme Ingrid exploitent une entreprise d’agrotourisme au même endroit.

Troisième membre du comité des collections, Ann Nott est arrivée au Canada de Wolverhampton dans les Midlands de l’Angleterre avec son mari en 1967. Ils ont pris leur retraite dans l’Okanagan en 1998 et elle a commencé à faire du bénévolat au musée en 2006. Également enseignante à la retraite, sa formation universitaire et son diplôme sont dans l’histoire.

Un autre membre du comité avec un nom de famille mondialement reconnu pour ses délicieuses cerises et ses magnifiques vergers, Geen se souvient de la création du musée en 1984.

« Pendant de nombreuses années, le musée a été comme le grenier communautaire acceptant tout et n’importe quoi. Alors que nous parcourons des choses comme nous l’avons fait aujourd’hui, nous réfléchissons à ce qui pourrait faire un bon affichage ou une bonne exposition ? Par exemple, aujourd’hui nous avons découvert les vêtements japonais. Le musée possède une assez bonne collection japonaise et la communauté asiatique a contribué à une journée communautaire organisée par le musée il y a environ 10 ans. Quand je grandissais, j’estimais qu’environ un tiers de la population de Lake Country venait du Japon.

Geen a également fréquenté l’école du centre à la fin des années 1940 lorsque l’une des enseignantes a logé avec sa famille dans leur maison d’Okanagan Centre.

Une étudiante de 22 ans, Deana Asham, est la cinquième et la plus jeune membre du comité des collections. Originaire de Salmon Arm, Asham a déménagé à Kelowna en 2018 pour étudier l’anthropologie sur le campus de l’Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique. Sur le point d’entamer sa quatrième et dernière année dans le programme coopératif de l’université, Asham acquiert une expérience de travail rémunérée tout en recherchant et en travaillant avec des artefacts, ainsi qu’en apprenant des histoires orales. Elle aime travailler aux côtés des membres du comité des collections dont les souvenirs et les expériences l’éclairent sur la richesse de l’histoire de Lake Country.

Passer du temps au musée offre également à Asham des opportunités de réseautage qui pourraient éventuellement l’aider à décrocher une carrière dans la gestion des ressources culturelles. En Colombie-Britannique, les sites archéologiques situés sur des terres privées et publiques sont protégés en vertu de la Heritage Conservation Act (HCA).

Les membres du comité des collections du Lake Country Museum veillent à ce que cet endroit spécial reste intéressant, informatif et pertinent pour nos vies. Ils me disent qu’ils le font parce que cela les aide à se sentir connectés les uns aux autres, à leur communauté et, plus important encore, au passé dont chacun de nous a tant à apprendre et à poursuivre.

Plus d’informations sur Lake Country Museum & Archives ainsi que sur les opportunités de bénévolat peuvent être obtenues en visitant le musée ou en contactant Lynn Fanelli au 250-766-0111 ou par courriel à lcmuseum@shaw.ca.

~ Musée et archives du pays du lac

