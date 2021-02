Est-ce que ça vous est arrivé? Vous vivez votre journée en vous occupant de vos affaires. Ensuite, vous apercevez soudainement une interaction bienveillante qui vous remonte le moral, comme un couple enlacé ou un inconnu tendant la main à un autre. De nos jours, le monde pourrait utiliser un pick-me-up. Avant la Saint-Valentin, nous avons demandé aux lecteurs de partager lorsqu’ils ont été témoins d’un acte d’amour ou de gentillesse de manière inattendue. Plus de 100 lecteurs ont écrit avec des histoires d’affection, d’il y a des années ou tout récemment. En voici quelques-uns, édités et condensés pour plus de clarté. J’ai marché plus souvent dans mon parc local. Mon cœur a été touché par deux amis qui se rencontrent tous les matins. Ils sont des hommes et ont probablement environ 80 ans. Ils arrivent séparément, chacun avec du café et un sac Dunkin ‘Donuts. Ils s’assoient sur des bancs adjacents, espacés de six pieds. L’un ne commence son café que lorsque l’autre est là. Ils ne sont pas particulièrement bavards avec les autres dans le parc – j’ai essayé. Ils se concentrent les uns sur les autres. – Grace E. Curley, Boston

Ma bouvière bernoise de 90 livres, Lilly, a un problème neurologique qui la fait tomber. Cela lui cause une grande détresse. Mon golden retriever, Katie, est venu voir Lilly ce matin après sa chute et l’a léché sur les lèvres. Puis elle fit une sieste et se blottit contre sa sœur canine. – Penny Nemzer, Greenwich, Conn. Après des mois passés à la maison, mon fils de 2 ans n’était pas ravi d’être entouré d’étrangers. Cela a changé quand il a commencé la garderie. L’un des premiers amis qu’il s’est fait était Dennis, un ouvrier du bâtiment qui travaille près de son école. Dennis donne souvent un high-five et un coup de poing avant que mon fils ne liste tous les nouveaux mots qu’il a appris. Il attend avec impatience cette interaction tous les jours, et Dennis ne déçoit jamais: il est toujours là avec un grand sourire accueillant. – Smita Jayaram, Jersey City, NJ

Alors que la cloche du matin sonne, un de mes élèves de 3e année entrait dans le hall de l’école en tenant la main de son jeune frère. Mon élève aidait soigneusement son frère à retirer ses mitaines et à ouvrir sa veste. Puis il embrassait tendrement le haut de sa tête avant qu’ils ne se séparent pour leurs propres classes. Un tel geste aimant et responsable. – Sheila Bean, Calgary, Alberta Dans le bus il y a des années, j’ai remarqué qu’un jeune homme se raidissait soudainement et glissait sur le côté de son siège, frappé par une crise. Les passagers se turent. Nous étions inquiets, troublés. Le chauffeur a demandé de l’aide par radio et s’est arrêté. Puis une femme s’assit par terre à côté du jeune homme. En fredonnant doucement, elle se mit à lui caresser les mains. Nous sommes tous descendus du bus, mais la femme et le garçon sont restés ensemble. Son bourdonnement devint une chanson silencieuse alors qu’ils attendaient la fin de ses spasmes. – Tracy Huddleson, Garden Valley, Californie. J’ai un problème d’équilibre après une opération sur un anévrisme cérébral qui a affecté ma capacité à faire certaines choses comme me pencher ou regarder de côté. Un jour, en marchant avec un bâton à travers la ville, j’ai réalisé que mon lacet était défait. J’ai juste continué à marcher. Soudain, une jeune femme s’arrêta. «Hé,» dit-elle, «votre lacet est défait. Tiens, laisse-moi le faire au cas où tu trébucherais. » Elle noua les lacets, sourit et continua de marcher. – Carol Lange, Oxford, Angleterre J’avais 6 ans et je passais la nuit chez mes grands-parents. Alors que j’étais assis sur le porche, un couple est passé. L’homme s’est penché et a cueilli une des tulipes de ma grand-mère dans le jardin et l’a donnée à son amoureuse. J’ai été indignée et j’ai couru dans la maison en criant que quelqu’un avait «volé» l’une des fleurs de ma grand-mère. Elle m’a calmé, m’a tenu la main et a dit: «C’est à ça que servent les fleurs.» – Clare Poth, Buffle

Je marchais vers la poste. Un couple plus âgé et masqué marchait lentement de l’autre côté de la rue. Pendant la pandémie, les gens marchent vite, évitent les contacts et essaient de faire leurs choses rapidement. Pendant un moment, le couple s’est arrêté. Ils se sont embrassés à travers leurs masques et ont continué à marcher. Cela m’a donné l’espoir que même en ces temps, l’amour et la connexion humaine prévalent. – Susi Reichenbach, Bruxelles Nous étions à la plage sur Martha’s Vineyard. Le soleil était corail brillant et suspendu à l’horizon. Au moment où il était sur le point de se coucher, il y eut une agitation à quelques mètres devant nous. Un jeune homme venait de proposer à son partenaire, et tout le monde autour d’eux s’est tourné pour les regarder faire le premier pas dans leur nouvelle vie. – Harriet Bernstein, West Tisbury, Mass. Quand j’étais petite, mes parents et moi nous rendions souvent à Seattle pour rendre visite à leurs amis. Une fois, à l’aéroport, j’ai vu ce que je présumais être un mari et une femme s’embrasser, s’embrasser et dire au revoir en larmes. Cela m’a surpris. Mes parents venaient de divorcer et n’avaient jamais été trop affectueux. Je pense souvent à ce couple. – Margaret Anne Doran, Charlottesville, Virginie.

J’étais debout dans une rame de métro bondée, face à une femme assise. Je traversais une semaine terrible. J’étais épuisé et submergé par l’émotion. Tout à coup, j’ai commencé à pleurer. Il ne m’est presque pas venu à l’esprit que quiconque puisse me voir. Mais la femme assise l’a fait, et elle m’a tendu un mouchoir sans rien dire sauf pour me donner un regard réconfortant et entendu. – Nicole Shaub, Boerum Hill, Brooklyn Ma mère voyageait souvent pour le travail quand j’étais au lycée. Elle pourrait être absente pendant des semaines à la fois. Lors d’un de ses voyages, je me suis promené dans la chambre de mes parents. Mon père sentait un de ses foulards. En rougissant, il l’a posé et a dit: «Ta mère me manquait.» – Sarah Hughes, Rockville, Md. Pendant que je conduisais, quelque chose en avant a immobilisé tout le monde. Il y avait de l’agitation et des klaxons frustrés. Mais lorsque les voitures devant moi sont entrées dans la voie suivante, j’ai vu qu’une femme dans une voiture s’arrêtait à plusieurs reprises, sortait, attrapait des déjeuners dans des sacs bruns et les distribuait aux nombreux sans-abri sur le bord de la route. Elle leur a offert la conversation, l’attention et la chaleur, et ne semblait pas se soucier des chauffeurs épuisés derrière elle. – Sam Alviani, Denver Il y a plusieurs années, je marchais dans l’East Village quand un motard s’est fait couper par une voiture. Le motard était blessé et saignait, et la voiture est partie. En quelques secondes, des dizaines de New-Yorkais sont entrés en action. Plusieurs personnes ont couru dans la rue pour noter le numéro de plaque d’immatriculation de la voiture. Un cercle de personnes a entouré le motard pour lui administrer les premiers soins, arrachant des pulls molletonnés pour calmer le saignement. En moins de deux minutes, des ambulances et des voitures de police sont arrivées sur les lieux. Il n’y a pas eu une seconde de chaos. C’était un beau ballet de compétence et de confiance. Les New-Yorkais se soucient les uns des autres. – Elizabeth Brus, Cobble Hill, Brooklyn