partage le cratère sur les «craintes de récession»

Un panneau vidéo affiche le logo de Roku Inc, une société de streaming vidéo soutenue par Fox, à Times Square après l’introduction en bourse de la société au marché Nasdaq à New York, le 28 septembre 2017.

Les actions de Roku ont chuté de plus de 25% dans les échanges prolongés jeudi après que la société ait manqué les attentes sur les résultats supérieurs et inférieurs pour son deuxième quartier et a mis en garde contre “un environnement économique défini par des craintes de récession”.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains : Perte de 82 cents par action contre une perte de 69 cents attendue, selon Refinitv.

: Perte de 82 cents par action contre une perte de 69 cents attendue, selon Refinitv. Revenu: 764 millions de dollars contre 805 millions de dollars attendus, selon Refinitv.

La société a attribué sa mauvaise performance financière en raison des conditions macroéconomiques, notamment l’inflation, ainsi que des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Roku a ajouté que le marché de la publicité continuera de souffrir au cours du trimestre en cours et que les dépenses des consommateurs se modéreront, ce qui pourrait nuire aux activités de vente de Roku TV et des périphériques matériels connexes. La société a déclaré avoir réduit ses dépenses d’exploitation et ralenti la croissance de ses effectifs au deuxième trimestre.

“Nous pensons que ce recul reflète le début de la pandémie en 2020, lorsque les spécialistes du marketing se sont préparés aux incertitudes macroéconomiques en réduisant rapidement les dépenses publicitaires sur toutes les plateformes”, a déclaré Roku dans une lettre aux actionnaires.

De plus, Roku a raté ses prévisions et a déclaré qu’il générerait 700 millions de dollars de revenus au cours du troisième trimestre, bien en deçà des 902 millions de dollars estimés par les analystes interrogés par Refinitiv.

En raison de la volatilité du marché, Roku a déclaré qu’il retirait son estimation de croissance pour l’année complète.

La société a déclaré que les annonceurs avaient réduit leurs dépenses en publicités télévisées au cours du trimestre, soulignant à quel point les craintes d’une récession poussent les entreprises à réduire leur marketing.

Meta, par exemple, a publié cette semaine de mauvais résultats financiers au deuxième trimestre dans lesquels les dirigeants ont blâmé “l’incertitude macroéconomique” et un “environnement de faible demande publicitaire” qui durera tout au long du trimestre en cours.

Snap et Twitter, qui s’appuient tous deux sur la publicité en ligne, ont également signalé des finances faibles et cité un marché publicitaire difficile qui ne semble pas se redresser de si tôt.

Cette histoire se développe.