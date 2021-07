Partage la vidéo, répond à la question sur les twisties

TOKYO – Simone Biles continue d’avoir des « twisties » et ils l’affectent dans les quatre événements, quelque chose qu’elle n’a jamais connu auparavant.

Biles a posté deux vidéos d’elle essayant de faire démonter ses barres asymétriques vendredi sur son histoire Instagram, et il est clair qu’elle n’est pas comme d’habitude. Elle est censée faire un double saut périlleux et, dans la première vidéo, elle réussit une demi-vrille avant de tomber soudainement en l’air et d’atterrir à plat sur le dos. Dans la seconde, elle fait 1 fois et demi le tour.

Dans les deux vidéos, elle atterrit sur des tapis placés au-dessus d’une fosse remplie de blocs de mousse. En compétition, cependant, elle devrait faire ses compétences sur une surface dure et impitoyable.

« Je ne pense pas que vous vous rendiez compte à quel point c’est dangereux sur une surface dure/de compétition », a écrit Biles.

« Parfois, je ne peux même pas imaginer la torsion », a-t-elle ajouté. « Je ne peux vraiment pas comprendre comment tordre. »

Biles s’est retirée de la compétition par équipe mardi après avoir eu du mal à décrocher un saut qui est une routine pour elle. Elle a tenté un Amanar, qui est l’un des sauts les plus difficiles pour les femmes, et est tombée en l’air d’un tour court. Biles l’a à peine mis sur ses pieds.

Elle a déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi qu’elle avait développé les « twisties », ce qui signifie que son cerveau s’est déconnecté des mouvements de son corps et qu’elle a perdu la conscience de l’air. Elle a dit dans son histoire Instagram qu’ils ont commencé à se produire après son arrivée au Japon.

« C’est honnêtement pétrifiant d’essayer de faire une compétence mais de ne pas avoir l’esprit et le corps synchronisés », a-t-elle écrit. “10/10 ne recommande pas.”

Biles, qui s’est également retirée de la finale du concours général de jeudi, n’a pas encore dit si elle participerait à la finale par épreuve, qui débutera dimanche. Elle s’est qualifiée pour les quatre, la première femme depuis 1992 à le faire.