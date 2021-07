Partage la vidéo, répond à la question sur les twisties

TOKYO – Simone Biles a des « tourbillons » sur les quatre épreuves, quelque chose qu’elle n’a jamais connu auparavant, et cela soulève de nouveaux doutes quant à sa capacité à participer à nouveau aux Jeux olympiques de Tokyo.

Biles a posté deux vidéos d’elle essayant de faire démonter ses barres asymétriques vendredi sur son histoire Instagram, et il est clair qu’elle n’est pas comme d’habitude. Elle est censée faire un double saut périlleux et, dans la première vidéo, elle réussit une demi-vrille avant de tomber soudainement en l’air et d’atterrir à plat sur le dos. Dans la seconde, elle fait 1 fois et demi le tour.

Dans les deux vidéos, elle atterrit sur des tapis placés au-dessus d’une fosse remplie de blocs de mousse. En compétition, cependant, elle devrait faire ses compétences sur une surface dure et impitoyable.

« Je ne pense pas que vous vous rendiez compte à quel point c’est dangereux sur une surface dure/de compétition », a écrit Biles.

« Parfois, je ne peux même pas imaginer la torsion », a-t-elle ajouté. « Je ne peux vraiment pas comprendre comment tordre. »

Les vidéos sur le compte de Biles ont été supprimées dans l’heure suivant leur publication.

Biles s’est retirée de la compétition par équipe mardi après avoir eu du mal à décrocher un saut qui est une routine pour elle. Elle a tenté un Amanar, qui est l’un des sauts les plus difficiles pour les femmes, et est tombée en l’air d’un tour court. Biles l’a à peine mis sur ses pieds.

Elle a déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi qu’elle avait développé les « twisties », ce qui signifie que son cerveau s’est déconnecté des mouvements de son corps et qu’elle a perdu la conscience de l’air. Elle a dit dans son histoire Instagram qu’ils ont commencé à se produire après son arrivée au Japon.

« C’est honnêtement pétrifiant d’essayer de faire une compétence mais de ne pas avoir l’esprit et le corps synchronisés », a-t-elle écrit. “10/10 ne recommande pas.”

Biles, qui s’est également retirée de la finale du concours multiple de jeudi, n’a pas encore dit si elle participerait à la finale par épreuve, qui débutera dimanche. Elle s’est qualifiée pour les quatre, la première femme depuis 1992 à le faire.

Biles a déjà connu les sinuosités, y compris à l’approche des Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, où elle a remporté cinq médailles, dont quatre d’or. Mais lorsque cela s’est produit auparavant, ils se sont produits lors d’exercices au saut et au sol.

Maintenant, cependant, elle les expérimente également aux barres asymétriques et à la poutre.

« Cette fois, c’est littéralement sur chaque événement. ce qui craint … vraiment mauvais », a écrit Biles.

Des gymnastes de tous les niveaux se sont tournés vers les réseaux sociaux depuis mardi pour exprimer leur soutien à Biles et partager leurs propres histoires sur les twisties. Il ne s’agit pas simplement d’être incapable de faire une habileté, mais plutôt de mettre un gymnaste en danger physique.

Une ancienne gymnaste, Jacoby Miles, a déclaré dans un post Instagram qu’elle n’avait eu les twisties qu’une seule fois. Elle est maintenant paralysée après les avoir eu en l’air et s’être cassé le cou.

Pour Biles, le risque physique est encore plus grand. Elle fait les habiletés les plus difficiles de n’importe quelle gymnaste féminine – et plus difficiles que celles de certains hommes – et être le moindrement décalé pourrait être catastrophique.

« Je ne peux littéralement pas distinguer le haut du bas. C’est le sentiment le plus fou qui soit. Ne pas avoir un pouce de contrôle sur votre corps », a-t-elle déclaré. «Ce qui est encore plus effrayant, c’est que puisque je n’ai aucune idée d’où je suis dans les airs, je n’ai également AUCUNE idée de comment je vais atterrir ou sur quoi je vais atterrir. tête/mains/pieds/dos.

Quand elle a eu des rebondissements dans le passé, Biles a déclaré qu’il lui avait fallu «deux semaines ou plus» pour récupérer. Pour les surmonter, elle a dû revenir aux bases et faire des habiletés sur des surfaces molles et dans des stands pour retrouver sa confiance et sa conscience aérienne. Elle n’a pas nommé l’établissement.

« (Il y a un endroit ici au Japon qui a été si gentil de m’ouvrir ses portes pour m’entraîner puisqu’ils ont ces ressources) alors criez-vous », a-t-elle écrit, ajoutant des emojis au cœur gris et aux yeux écarquillés. « vous sachez qui vous êtes !! Je vous remercierai formellement une fois les Jeux olympiques terminés.