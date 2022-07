Partage des connaissances – Shaw Local

L’inclusion de l’expression « partage des connaissances » dans l’énoncé de mission mis à jour du Waubonee Community College peut sembler évidente pour un établissement d’enseignement supérieur. Cependant, ce concept signifie plus pour nous qu’une vision traditionnelle du partage des connaissances via un espace de classe virtuel ou physique.

Nous considérons le partage des connaissances comme un échange mutuel d’idées, d’expériences et de perspectives où tous les participants sont simultanément enseignant et apprenant. Le partage des connaissances est essentiel, transformationnel et un ingrédient clé pour bâtir une communauté. Le partage des connaissances est le passage vers l’établissement de la confiance, afin que les gens se sentent accueillis et habilités à s’engager dans l’apprentissage. Le partage des connaissances ouvre des portes à tous ceux qui cherchent à mieux se comprendre eux-mêmes et leurs communautés.

En plus du partage des connaissances qui se produit dans le sens traditionnel de la salle de classe, Waubonse offre de nombreuses opportunités aux étudiants, aux employés et aux membres de la communauté de partager leurs connaissances en dehors de la salle de classe. Nos nombreux clubs et organisations étudiantes offrent des opportunités de leadership ainsi qu’une opportunité de partager des connaissances autour d’un intérêt ou d’une passion particulier. Le Conseil pour l’accès et l’inclusion de Waubonsee planifie une variété d’événements et d’activités, comme notre récente célébration inaugurale du 19 juin, à l’appui de nos initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion.

Nos activités annuelles de plantation d’arbres et autres Journées de l’arbre favorisent le partage des connaissances liées aux nombreuses ressources naturelles de nos magnifiques campus. Je pense aussi à notre ancienne élève en vedette de juin 2022, Rosa Brolley, fille d’immigrants mexicains de première génération et éducatrice passionnée du district scolaire 204 d’Indian Prairie. Elle vit pour enseigner aux étudiants du monde entier que la diversité est belle et précieuse. En tant que jeune femme, Brolley ne se sentait pas encore à sa place dans le monde universitaire. Quelqu’un de son lycée a partagé ses connaissances sur la bourse Gustafson du Waubonnee Community College. Brolley a reçu la bourse et s’est inscrit, s’impliquant dans Latinos Unidos et servant d’ambassadeur étudiant. Actuellement, elle enseigne l’anglais à Peterson Elementary dans le district scolaire 204 d’Indian Prairie. Elle est la première de sa famille à fréquenter et à obtenir son diplôme universitaire. Brolley espère continuer à partager ses connaissances et être l’enseignante dont sa jeune personne avait désespérément besoin.

Et certainement, nous sommes fiers d’avoir des professeurs exceptionnels au sein de notre équipe du Waubonsee Community College. Des membres du corps professoral comme notre membre exceptionnel du corps professoral 2022, Denise Nakaji, professeur de massage thérapeutique, et bien d’autres ont été reconnus pour leur dévouement à la réussite des étudiants. Le professeur Nakaji croit fermement au développement professionnel continu et s’y engage. Elle a suivi plus de 2 000 heures de cours et de formation continue pour améliorer ses compétences en massothérapie. La manière efficace dont Nakaji partage ses connaissances avec ses étudiants est mieux démontrée par le taux de réussite à l’examen de licence de massage et de carrosserie de Waubonee, qui est de 100% pour les promotions de 2017, 2018, 2019 et 2020. En comparaison, le taux de réussite moyen national est de 73 %.

Le partage des connaissances permet aux individus de changer leurs perspectives et d’embrasser un nouvel avenir. Chaque jour, nos professeurs dévoués et talentueux combinent leur amour de l’enseignement avec une passion pour le partage des connaissances et la contribution à la réussite des étudiants. Le partage des connaissances maintient l’apprentissage vivant et pertinent et crée un espace pour inviter les étudiants à partager leurs connaissances, les encourageant à poursuivre leur croissance future. Tout le monde connaît l’adage “On n’est jamais trop vieux pour arrêter d’apprendre”. Je m’adapterais pour dire : « À Waubonnee, on n’est jamais trop jeune ni trop vieux pour partager ses connaissances.

• Christine J. Sobek est présidente du Waubonsee Community College.